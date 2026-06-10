【IPOとM＆Aどっちにする？TV／主催】AlbaLink（東証GRT5537）河田社長が登壇する「河田塾」開催レポート

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するビジネス系YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」の出演ゲストであり、弊社運営「Next IPO Club」38社目の卒業生でもある株式会社AlbaLink（東証GRT5537）代表取締役 河田 憲二 氏をお招きし、少人数限定の経営者向け勉強会＆交流会を開催いたしました。

本プレスリリースでは、大盛況となった当日の様子と今後開催予定の勉強会の情報をお知らせいたします。

・「IPOとM&Aどっちにする？TV」とは

当日の河田塾の様子

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

・登壇ゲスト：株式会社AlbaLink（東証GRT5537）河田社長とは

株式会社AlbaLinkは、「訳あり物件」や空き家に特化した不動産買取・再販事業を行う不動産IT企業で、2023年11月にTOKYO PRO Marketへ上場。その後2025年12月には東証グロース市場への上場を創業からわずか4年で実現させました。

2026年12月期の通期予想は売上高107.81億円（前期比31.6%増）、営業利益17.61億円（同34.3%増）を見込んでおり、オーガニック成長で圧倒的な業績を出し続けています。

今回の河田塾では、メディアの売却から不動産領域にピボットした背景や、独自のマーケット選定眼などをメインテーマに、河田社長ご本人からお話を伺いました。

・当日の主なディスカッション内容

・上場企業へのメディア事業売却から不動産領域にピボットした背景・レッドオーシャンを避ける独自のマーケット選定眼・オーガニック成長で圧倒的な業績を出し続けられている秘訣・今後の更なる成長に向けた新規事業の展望とM&A戦略について

クローズドな少人数制の場だからこそ飛び出す「ここだけの話」が満載の会でした。

河田社長の意思決定のロジックや先を見据えた戦略に、参加した経営者陣からも自社の経営課題に直結した質問が相次ぎ、『今後の経営判断に大きなヒントが得られた』との声が上がり、濃密な時間となりました。

当日の講義後の交流会の様子

・今後の勉強会のご参加について（お申込み受付中）

弊社YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」では、番組にご出演いただいたゲスト上場企業社長を囲む、少人数制の勉強会＆交流会を定期的に開催しております。

「上場企業社長と直接対話し、自社の経営課題のブレイクスルーに繋げたい！」という経営者の方は、ぜひ下記フォームよりお申込みください。

■【どっちにするTV】ブロードエンタープライズ（東証GRT4415）中西塾～「生存戦略としてのIPO」未上場オーナーからの意識変革～

初期費用0円でマンションの価値を向上させる、独自の「ファイナンス型ビジネスモデル」を展開する東証グロース上場・ブロードエンタープライズ。

創業から18年間、年収1億円の未上場オーナーとして順風満帆な経営を行っていた中西氏が、競合との圧倒的な価格差を知り、「生き残るため」に下したIPOという決断。上場によって得た信用力を武器に、さらなる成長を遂げる経営判断の神髄を中西社長から直接学べる貴重な機会です。

＜直接聞けるトピック＞

・生存を懸けたIPOの裏側： 仕入れ価格の衝撃的な差から、「上場しなければ確実に負ける」と確信した中西氏のリアルな危機感。

・キャッシュを生むビジネスモデル： 顧客には最長10年の分割払いを提供しつつ、裏側で債権譲渡を活用して即座にキャッシュを回す。急成長を支える独自のファイナンス戦略と、上場後のM&A活用術。

・オーナー社長から上場企業社長へ： ワンマン経営からの脱却、内部管理体制の構築、そして上場企業の信用力をフル活用した共有不動産・訳あり物件の再生事業など、上場後の「景色」の変化。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/262_1_6a17cca1641d584e291aa7f88a3c06b4.jpg?v=202606101051 ]

お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/burodoentapuraizunakanishishachowokakomukeieishakoryukai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=broad_20260701

▼ご参加前の予習に！ブロードエンタープライズ（東証GRT4415）中西社長のご出演動画はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=N1mWIL1RzzY ]

■【どっちにするTV】テラドローン（東証GRT278A）徳重社長～時価総額1000億円超！防衛産業参入とグローバル・ディープテックの挑戦～

産業用ドローンの「サービス事業（測量・点検・農業など）」と「運航管理システム（UTM）」を世界市場で展開するTerra Drone株式会社。

2024年11月に東京証券取引所グロース市場へ上場後、わずか1年半で時価総額を公募時の約210億円から1,000億円レベルへと約8倍に押し上げました。 ウクライナ迎撃ドローンベンチャーへの出資や防衛装備庁案件の獲得など、世界市場で勝ち抜くための意思決定の裏側を徳重社長から直接学べる貴重な機会です。

＜直接聞けるトピック＞

・グローバル基盤の構築： 世界でも限られたプレイヤーしか抑えていない領域で、売上の約6割を海外で稼ぐビジネスモデルの独自性。

・時価総額1000億円超の軌跡： 上場後も「未だにシードのスタートアップのつもり」で挑む経営姿勢と、時価総額を拡大させた背景。

・勝負の年の投資戦略： 防衛事業を含む新規領域への戦略投資として、売上高50.7億円・営業損失16.5億円という大胆な計画を打ち出した裏側。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/262_2_1db565ce0724468317477304f2031b7b.jpg?v=202606101051 ]

お申込みはこちらから :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-11/3gs5jn?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=TerraDrone_20260708

▼ご参加前の予習に！テラドローン（東証GRT278A）徳重社長のご出演動画はこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xdvswufqp3U ]

■【どっちにするTV】MS-Japan（東証PRM6539）有本塾

～35年連続黒字！圧倒的な高収益モデルの構築と最短上場の軌跡～

管理部門・士業に特化した人材紹介サービスとビジネスプラットフォーム「Manegy」を展開する株式会社MS-Japan。

創業35年連続黒字を達成し、今期（FY26.03）には売上高82.2億円、営業利益17.9億円という圧倒的な高収益と外部借入に依存しない経営を継続しています。

市場環境の激変時でも揺るがなかった「最大の売上に最小の経費」を実現する経営哲学を、有本会長から直接学べる貴重な機会です。

＜直接聞けるトピック＞

・圧倒的な高収益モデル： ニッチな領域に特化し、M&A前で営業利益率○○%超という高い数字を叩き出したビジネスモデルの独自性とコスト管理。

・最短上場から市場変更の裏話： 当時の最短記録である1年9ヶ月での上場から、わずか1年で東証一部へのステップアップを果たした軌跡とIPOを手段とする覚悟。

・海外展開とM&Aのリアル： 近年注力しているオーストラリア企業の買収をはじめとした海外展開のリアルな実情と、M&A後のPMIにおける具体的な苦労。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/262_3_1bc108aa61caf1cee54411dc7577b0da.jpg?v=202606101051 ]

お申込みはこちら :https://www.irrobo-community.jp/event-details/ms-japanarimotokaichowokakomukeieishakoryukai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=msjapan_20260709

▼ご参加前の予習に！MS-Japan（東証PRM6539）有本会長のご出演動画は

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=uDm2Ig6-T3c ]

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/