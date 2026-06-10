exaBase 生成AI、最新モデル「Claude Fable 5」を提供開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）のグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（東京都港区、代表取締役：大植 択真、以下Exa Enterprise AI）は、市場シェアNo.1を獲得した*1法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」において、Anthropicが6月9日（米国時間）にリリースした「Claude Fable 5」の提供を本日開始します。同社が4月に発表した最上位モデル「Claude Mythos Preview」と同一基盤を利用しつつセーフガードが設定されており、高性能モデルを安全に利用いただけます。

☑ Claude Fable 5の特徴

本モデルは、コード生成能力や画像認識能力、長時間かけて複雑な課題に取り組む能力などが高く、ほぼすべてのベンチマークテストにおいて最高水準を示したことが特徴としてあげられます。

また、Claude Mythos Previewと同一基盤を利用しつつ、サイバーセキュリティや生物化学といった悪用リスクの高い要求をAIが検知すると、前世代の最上位モデルであるClaude Opus 4.8が自動的に応答を引き継ぐようなセーフガードが設定されています。

☑ 利用条件

exaBase 生成AIをご利用中のユーザーは、追加の申し込みなしでClaude Fable 5をご利用いただけます。詳細についてはこちら(https://exawizards.com/exabase/gpt/contact/)よりお問い合わせください。

☑ exaBase 生成AIについて

exaBase 生成AIは、2023年6月の有料サービス開始以来、約1,400社のユーザーにご利用いただいています。法人が生成AIを利用するうえで課題となるセキュリティやコンプライアンス面に配慮し、管理者側での利用状況の把握や禁止ワードの登録などに対応しています。また、生成AIを自社独自のデータを基に活用することも可能で、利用者や管理者が自社独自のファイルをアップロードし、その内容を基に対話・生成が利用できる機能も実装しています。

exaBase 生成AIについての詳細は以下のリンクをご覧ください。

https://exawizards.com/exabase/gpt

本画像はexaBase生成AIを用いて生成したものです

1 富士キメラ総研「2026 生成AI／AIエージェントで飛躍するAI市場総調査」(https://www.fcr.co.jp/report/253q09a.htm)＜2024年度実績・サードパーティ対話型生成AIアプリケーション・ベンダーシェア＞

２記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

【Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2‐8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役 大植 択真

事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上

URL ：https://exawizards.com/eai/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2‐8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/