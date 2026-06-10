【コメリの夏トク福袋】56分で満充電の最新「EcoFlow」ポータブル電源や特典付き「HiKOKI」インパクトドライバが夏トク。

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年6月10日（水）より、中身が分かる福袋「夏トク福袋」の予約受付を「コメリパワー」「コメリハード&グリーン」「コメリPRO」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました 。

間もなく迎える夏のボーナスシーズンを前に、暮らしを豊かにするアイテムへの買い替え需要が高まっています。ホームセンターのコメリは、毎年お客様から大変ご好評をいただいている恒例企画をさらにパワーアップさせ、コメリの夏の福袋を今年も販売いたします。今回は、DIYファン必見の『HiKOKI』インパクトドライバが限定特典付きで登場するほか、驚異の56分満充電を誇る最先端のポータブル電源 『EcoFlow』など、予約販売だからこそ実現できたプレミアムな価格と豪華特典付きの商品を厳選。おうち時間を充実させる家電からプロ仕様の道具やキッチン用品、ペット用品など、夏を賢く、楽しく乗り切るための特別なお買い物体験をご提案します。期間限定・数量限定の特別な機会をぜひご利用ください。※一部数量限定の商品がございます。

夏トク福袋 特設サイト

URL：https://www.komeri.com/contents/event/summer_bonus/?aaprid=260610

ご注文方法

「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」「コメリPRO」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にてご予約ください。

受付期間

2026年6月10日（水）～2026年7月21日（火）

お引渡し期間

（1）6月受付分：2026年7月10日（金）～2026年7月20日（月）お引渡し

（2）7月受付分：2026年8月1日（土）～2026年8月15日（土）お引渡し

【対象商品 一例】

HiKOKI 18Vインパクトドライバ FWH18DA(2BG)

【実施店舗 合計先着300台】

メーカー2年保証＋限定カラープレートがもらえる特別特典

・最大トルク140Ｎ・ｍ

・白色LEDライト搭載

・ケース標準付属。蓄電池2個付属。

商品価格 ： 13,800円（税込）

EcoFlow ポータブル電源 DELTA 3 Plus

わずか56分で100%高速充電！アウトドアから防災までカバーする大容量モデル

キャンプや夏フェス、万が一の停電時にも心強い

・電池容量 1,024Wh

・AC定格出力 1,500ｗ

・AC充電時間56分

商品価格 ： 72,800円（税込）

SANEI ウルトラファインバブルシャワーヘッド レイニーメタリック＋洗濯機ホースセット

【実施店舗 合計先着50セット】

話題の美容・清浄ケアをまとめて導入できる、夏のご褒美クリーンセット

髪や肌に優しいウルトラファインバブルシャワーに、洗濯物の汚れ落ちをサポートする特製ホースを同梱

・特典：便利なバスフック付き

商品価格 ： 14,800円（税込）

SHARP AQUOS 43V型スマートハイビジョンテレビ 2T-C43GF2

【実施店舗 合計先着100台】

ネット動画もテレビ番組もこれ1台で楽しめる大画面テレビが、福袋ならではの圧倒的な特別価格

光の映り込みを抑えて見やすい高精細「低反射パネル」を採用しているため、日差しが強い夏の明るいリビングでも快適に視聴できます 。無線LAN内蔵でYouTubeや各種動画配信サービスへもスムーズにアクセスでき、夏休みのおうち時間を充実させるのに最適な1台です 。

・デジタル2チューナー

・Google TV搭載

商品価格 ： 49,800円（税込）

その他にも多くの商品を取り揃えております。詳細はオンラインショッピングサイト 「コメリドットコム」よりご確認ください。

夏トク福袋 特設サイト

URL：https://www.komeri.com/contents/event/summer_bonus/?aaprid=260610

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年5月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26