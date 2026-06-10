【775名が参加】国内最大級の障害者向け「フル在宅雇用」オンライン合同説明会、次回9月2日開催に向け参画企業を急募（残り3枠）。

株式会社asokka

株式会社asokka（本社：千葉県松戸市 代表取締役：倉持利恵）は、2022年より年4回定期開催している「障害者向けフル在宅勤務特化型 オンライン合同会社説明会」を、2026年6月3日に開催いたしました。本イベントでは、過去最多となる全国から775名（うち7割が障害当事者）の参加するという成功を収めました。 本イベントは、法定雇用率の達成に向けて効果的な母集団形成に悩む企業と、在宅環境でこそ能力を発揮できる人材を繋ぐプラットフォームです。この盛況を受け、次回2026年9月2日（水）開催分の参画企業募集を開始いたします。（限定4社・残枠3社）

※プライバシー保護のため、一部参画企業名を伏せております。

2026年6月3日に開催したオンライン合同会社説明会の案内チラシ

１．国内最大級の障害者向け在宅雇用プラットフォーム

本イベントは、障害者の在宅勤務に特化した合同会社説明会として、他に類を見ない国内最大級の規模を誇ります。2022年の開始以来、参加者数は着実に増加しており、障害当事者や支援機関からの注目度も極めて高いことが特徴です。

２．この取り組みが選ばれる理由

- 母集団の拡大

2026年のさらなる法定雇用率引き上げにより、従来の「通勤型」の採用では母集団形成が極めて困難となる中、本説明会は全国から多くの当事者が集まるため、幅広い対象へのアプローチが可能です。

- 在宅勤務の潜在層へのアプローチ

地方に住む方や通勤が難しい方々の中には、高いPCスキルや実務能力を持ちながら就労機会に恵まれなかった「潜在的な人材」が多数存在します。フル在宅勤務という選択肢を提示することで、企業はこうした意欲ある人材を狙い撃ちで採用できます。

- 解決策の提示

居住地に制約されない「フル在宅雇用」を導入することで、企業は安定した母集団を形成し、マッチした優秀な人材を獲得し、定着させることが可能となります。

３．直近の開催実績

2026年3月4日開催： 全国から634名が参加

2026年6月3日開催： 全国から775名が参加（過去最多を更新！）

参加者属性： 約7割が障害当事者、約3割が支援機関の関係者です。

直近6回分の参加者数の推移。2026年6月3日の開催では、全国から過去最多の775名（うち7割が障害当事者）が参加した。

障害者向けフル在宅勤務合同会社説明会 参加者数の推移（直近6回）

４．次回開催概要および参画企業の募集について

【日 時】 2026年9月2日（水）

【形 式】オンライン（Zoomウェビナー）

【募集企業数】 4社（※現在、残り3枠です）

【対象企業】 障害者の「フル在宅勤務」での雇用を検討中、または導入している企業

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社asokka

お問合せフォーム

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電話番号：04-7128-5944（受付時間：平日9:30～17:30)