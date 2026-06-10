VTuberグループ「四畳半ぷろじぇくと」始動、メンバーオーディションを開催

metatropi株式会社

2026年6月10日

metatropi株式会社

metatropi株式会社は、VTuberプロジェクト「四畳半ぷろじぇくと（通称：よんぷろ）」にて、グループとして活動する4名のVTuberメンバーを募集するオーディションを2026年6月10日（水）より開始いたします。

■ 実施の背景

当社は現在、VTuberグループ「Aslla beStar（通称：あすらび）」の運営を通じて、タレントの個性や才能を活かした活動支援を行ってきました。

一方で、グループとして活動するVTuberにおいては、メンバー同士の関係性や企画、文化そのものがコンテンツになる魅力があると考えています。

「四畳半ぷろじぇくと」は、メンバーが同じ世界観を共有しながら、グループの空気感やコンテンツを共に作り上げていくことを重視した新たなVTuberプロジェクトです。

■ オーディション概要

プロジェクト名 四畳半ぷろじぇくと（よんぷろ）

募集人数 4名

応募期間 2026年6月10日（水）～ 2026年7月9日（木）

応募方法 オーディションサイトの応募フォームよりご応募ください

応募資格 活動経験不問。グループでの活動に意欲のある方

応募URL https://yonpro-audition.studio.site

■ よんぷろオーディションの特徴

【1】デビュー準備を事務所がサポート

採用者にはVTuberとして活動するためのキャラクターモデルを事務所が用意します。活動開始に向けた準備や環境整備についても、運営がサポートを行います。



【2】4名によるグループプロジェクト

選考を通過した4名がグループメンバーとして活動を開始します。メンバーそれぞれの個性や活動方針を尊重しながら、コラボ配信や共同企画などのグループ活動にも取り組みます。



【3】事務所による活動サポート

報酬は固定報酬＋収益分配型を採用、デビュー初期から安心して活動に取り組めるよう、運営によるサポート体制を整えています。報酬条件や活動条件の詳細は、選考過程にて個別にご案内いたします。

■ 選考フロー（予定）

1次 書類・動画選考

2次 面接（オンライン）

3次 配信審査

4次 面接（オフライン）

結果通知 → デビュー準備

■ 会社概要

社名 metatropi株式会社

所在地 東京都千代田区外神田5-1-10 千住ビル 1F

事業内容 VTuberプロジェクトの企画・運営・タレントマネジメント

関連プロジェクト Aslla beStar（あすらび）公式：https://metatropi.jp(https://metatropi.jp/)

【本件に関するお問い合わせ】

metatropi株式会社 四畳半ぷろじぇくと運営担当

E-mail： yonpro_home@metatropi.jp