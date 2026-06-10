パソナグループ×イトーキ 人材育成領域で連携次世代幹部候補生向け越境型研修を淡路島で実施
株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆、以下パソナグループ）と株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長 湊宏司、以下イトーキ）は、次世代 人材の育成を目的に、両社の知見やリソースを活かした越境型研修プログラムを2026年6月より開始いたします。
本取り組みの第一弾として、イトーキとパソナグループの次世代幹部候補生が参加する研修を、6月11日（木）から13日（土）の3日間、兵庫県淡路島にて実施いたします。
本研修では、DX・AIの活用、サステナビリティ、働き方改革、ダイバーシティの4つの社会課題を軸に、両社の知見やリソースを掛け合わせた事業アイデアの創出に取り組みます。
また、淡路島の豊かな自然環境の中で、パソナグループが展開する「ニジゲンノモリ」や「禅坊 靖寧」などの施設を視察し、地方創生やウェルビーイングに関する取り組みへの理解を深めると共に、企業や立場を越えたチームビルディングにも取り組みます。
両者の連携は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）を契機に生まれたもので、万博を通じて培われたパートナーシップを人材育成領域へと発展させるものです。今後は、グローバル人材を対象とした研修なども展開し、より幅広い層に対して越境型の学びの機会を提供してまいります。
パソナグループとイトーキは今後も、本取り組みを通じて、社会課題の解決と事業成長を両立できる 人材の育成に取り組んでまいります。
■パソナグループ×イトーキ「次世代幹部候補生向け研修」概要
日時：
2026年6月11日（木）～13日（土）※パソナグループ社員は11日・12日に参加
対象：
イトーキおよびパソナグループの次世代幹部候補生
内容：
・パソナグループが地方創生事業を展開する淡路島の各施設の視察
（ニジゲンノモリ、禅坊 靖寧、Awaji Island International Schoolなど）
・両社の社員による共同セッション
（「社会課題×両社の強み×事業成長」をテーマに事業創出ワークを行い、事業アイデアの検討および発表を実施）
お問合せ：
株式会社パソナツーリズム
Tel 050-3821-8811 E-mail contact_ptourism@jp.pasona.com
（ご参考）株式会社パソナグループ 会社概要
所在地：
東京都港区南青山3-1-30 PASONA SQUARE
創業：
1976年2月16日
資本金：
50億円
代表者：
代表取締役会長CEO 若本博隆
事業内容：
BPOソリューション（委託・請負）、エキスパートソリューション（人材派遣）、キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）、グローバルソリューション（海外人材サービス）、ライフソリューション（子育て支援事業・教育事業、介護事業、ライフサポート事業）、地方創生・観光ソリューション
（ご参考）株式会社イトーキ 会社概要
所在地：
東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋三井ビルディング
創業：
1890年12月1日
資本金：
7,351百万円
代表者：
代表取締役社長 湊宏司
事業内容：
ワークプレイス事業、設備機器・パブリック事業