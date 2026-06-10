株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長CEO 若本博隆、以下パソナグループ）と株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長 湊宏司、以下イトーキ）は、次世代 人材の育成を目的に、両社の知見やリソースを活かした越境型研修プログラムを2026年6月より開始いたします。

本取り組みの第一弾として、イトーキとパソナグループの次世代幹部候補生が参加する研修を、6月11日（木）から13日（土）の3日間、兵庫県淡路島にて実施いたします。

本研修では、DX・AIの活用、サステナビリティ、働き方改革、ダイバーシティの4つの社会課題を軸に、両社の知見やリソースを掛け合わせた事業アイデアの創出に取り組みます。

また、淡路島の豊かな自然環境の中で、パソナグループが展開する「ニジゲンノモリ」や「禅坊 靖寧」などの施設を視察し、地方創生やウェルビーイングに関する取り組みへの理解を深めると共に、企業や立場を越えたチームビルディングにも取り組みます。

両者の連携は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）を契機に生まれたもので、万博を通じて培われたパートナーシップを人材育成領域へと発展させるものです。今後は、グローバル人材を対象とした研修なども展開し、より幅広い層に対して越境型の学びの機会を提供してまいります。

パソナグループとイトーキは今後も、本取り組みを通じて、社会課題の解決と事業成長を両立できる 人材の育成に取り組んでまいります。

■パソナグループ×イトーキ「次世代幹部候補生向け研修」概要

日時：

2026年6月11日（木）～13日（土）※パソナグループ社員は11日・12日に参加

対象：

イトーキおよびパソナグループの次世代幹部候補生

内容：

・パソナグループが地方創生事業を展開する淡路島の各施設の視察

（ニジゲンノモリ、禅坊 靖寧、Awaji Island International Schoolなど）

・両社の社員による共同セッション

（「社会課題×両社の強み×事業成長」をテーマに事業創出ワークを行い、事業アイデアの検討および発表を実施）

お問合せ：

株式会社パソナツーリズム

Tel 050-3821-8811 E-mail contact_ptourism@jp.pasona.com

（ご参考）株式会社パソナグループ 会社概要

所在地：

東京都港区南青山3-1-30 PASONA SQUARE

創業：

1976年2月16日

資本金：

50億円

代表者：

代表取締役会長CEO 若本博隆

事業内容：

BPOソリューション（委託・請負）、エキスパートソリューション（人材派遣）、キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）、グローバルソリューション（海外人材サービス）、ライフソリューション（子育て支援事業・教育事業、介護事業、ライフサポート事業）、地方創生・観光ソリューション

（ご参考）株式会社イトーキ 会社概要

所在地：

東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋三井ビルディング

創業：

1890年12月1日

資本金：

7,351百万円

代表者：

代表取締役社長 湊宏司

事業内容：

ワークプレイス事業、設備機器・パブリック事業