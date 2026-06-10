「出会った瞬間、抱きしめずにはいられない！」腕いっぱいの愛おしさを贈る、座高40cmの大きめテディベア『ハグバディベア』新登場！

株式会社プティルウ

オリジナルぬいぐるみの企画、製造、販売を行う株式会社プティルウ（所在地：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：長田耕太）は、「大きくぎゅっと抱きしめたくなる」を形にした、存在感抜群のビッグサイズテディベア「ハグバディベア（Hug Buddy Bear）」を2026年6月10日（水）に発売いたしました。

お部屋にあるだけで心がほっとあたたまる愛らしい存在感と、テディベアの足裏にお名前や記念日、メッセージを入れることができる「足裏プリントオプション」で、あらゆるお祝いや大切な記念日に世界にひとつだけの特別なストーリーを添える、新しいギフトの定番をご提案します。

（商品ページ： https://www.ptl.co.jp/c/myteddybear/bear/other-bear/hugbuddy ）

■ 開発背景：「いつでもそばで、ぎゅっと受け止めてくれる」最高の相棒を

日々の暮らしの中で、ふと癒やされたいとき。言葉にできない特別な喜びや、誰かを応援する熱い想いがあるとき。そんな瞬間に、言葉を超えてそっと心に寄り添う「相棒（バディ）」になってほしいという願いから、『ハグバディベア』は生まれました。

「大きくぎゅっと抱きしめたくなる」をコンセプトに、大人の腕で抱きしめても圧倒的な満足感と安心感を得られる「座高40cm・幅32cm」の絶妙なボリューム感を追求。単なるぬいぐるみではなく、お祝いの主役にも、毎日の暮らしのベストパートナーにもなれる、特別な1体をお届けします。思わず顔を埋めたくなるような柔らかな質感と、優しく見守ってくれるような表情にこだわりました。

■ 『ハグバディベア』の3つの特徴

1. 一日の終わりに、心がフッと軽くなる。大人が全力で抱きしめられる安心感。

お部屋の片隅にちょこんと座っているだけで、見る人を自然と笑顔にする愛らしい存在感。全長約52cm、座高40cmというサイズは、大人が両手で抱きしめたときに「胸いっぱいに手応えとぬくもりを感じられる」ように計算された絶妙な大きさです。 小さなお子さまにとっては、まるで本物のお友達のような頼もしい存在として。日々を忙しく過ごす大人にとっては、一日の終わりにすべての力を抜いて身を委ねられる「極上のヒーリングギア」として、お部屋の中に優しくおだやかな時間を紡ぎます。

2. “24文字のラブレター”。溢れる想いを余すことなく刻む「足裏4段カスタムプリント」

『ハグバディベア』が世界にひとつだけの特別なギフトになる秘密は、両足の裏に施せる大容量の名入れ・メッセージプリント（有料オプション：片足＋660円）にあります。 「名前と日付だけではなく、もっとたくさんの想いを言葉にして残したい」という声にお応えし、自由度の高い4段のレイアウトを採用しました。

〇日本語（ひらがな・カタカナ・漢字）： 片足【6文字 × 4段】（両足で最大48文字）

〇アルファベット（ローマ字）： 片足【10文字 × 4段】（両足で最大80文字）

足裏幅にゆとりがあるため、定番の記念メッセージはもちろん、詩的なフレーズ、出生の記録、あるいは熱い「推しへの愛」まで、これまで収まりきらなかった溢れる想いをそのまま美しいフォントで仕立てることができます。

＼あなたなら、どのメッセージを贈る？きらめく活用シーン／

【感動をずっと残す、出産祝い・内祝い】

赤ちゃんの「お名前」「生年月日」「出生体重」「身長」を4段に分けてしっかりと記録。ベアを抱きしめるたびに「生まれた時はこのくらいの大きさだったんだね」と、当時の感動が鮮度を保ったまま蘇るメモリアルギフトになります。

【大好きな気持ちをカタチにする、推し活・オタ活】

「グループ名」「推しの名前」「誕生日」「記念日」などを刻んで、特別な日の祭壇のセンターに。大切な写真撮影の相棒や、ライブ配信を一緒に楽しむ特等席のパートナーとして、ファンの心に寄り添います。

【心からの笑顔を咲かせる、誕生日・記念日・長寿祝い】

「Happy Birthday」「いつもありがとう」といったメッセージを添えて。普段はなかなか口に出せない感謝の気持ちも、テディベアがあなたの代わりに優しく伝えてくれます。

3. どんな空間にも上品に溶け込む、洗練された「大人ニュアンス」の2色展開

ご出産の記念として推しのデビュー記念として

テディベアの愛らしさはそのままに、子供っぽくなりすぎず、インテリアとしてのクオリティにもこだわりました。 ぬくもりと落ち着きを感じさせるシックな「オーク」と、光をはらんだような清潔感あふれる可憐な「ホワイト」の2色をご用意。北欧風のモダンなお部屋から、お気に入りを詰め込んだ「推し活部屋」、あたたかな子供部屋まで、どんなテイストのインテリアにも美しく調和し、まるで最初からそこにいたかのように空間に馴染みます。

■ 商品仕様・概要

商品名： ハグバディベア

価格： 9,900円（税込） ※送料無料

サイズ： 座高：約40cm 、全長：約52cm、幅：約32cm、奥行：約27cm

※商品の特性上、若干の個体差がございます。

カラー： オーク ／ ホワイト

素材： ポリエステル、わた、プラスチック

足裏プリント（オプション 片足＋660円）：

日本語：6文字×4段まで ／ アルファベット：10文字×4段まで

商品ページURL： https://www.ptl.co.jp/c/myteddybear/bear/other-bear/hugbuddy

「ハグバディベア」はプティルウ本店ほか、プティルウ楽天市場店、Amazon店、Yahoo!ショッピング店、ギフトモール店でも販売中です。

詳細は各店舗、商品ページをご覧ください。

【プティルウ本店】

https://www.ptl.co.jp/c/myteddybear/bear/other-bear/hugbuddy

【プティルウ楽天市場店】

https://item.rakuten.co.jp/petitloup1969/hugbuddy_bear/

【アマゾン店】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3N5DRBC

【ギフトモール店】

https://giftmall.co.jp/giftHbW6as/

【ヤフー店】

https://store.shopping.yahoo.co.jp/petitloup/3467.html

プティルウについて

プティルウは1969年創業。半世紀以上もの間、数多くのテディベアとその仲間たちを生み出してきました。私たちがお届けしたいのは、毎日がちょっとハッピーになる「こぐまのいる生活」。

忙しい毎日の中でぬいぐるみと触れ合うことで、ほんわか優しい時間を過ごしていただきたい。

これからも、生活に寄り添うぬいぐるみをつくって参りたいと考えています。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.ptl.co.jp/

【プティルウ楽天市場店】https://www.rakuten.ne.jp/gold/petitloup1969/

【アマゾン店】https://x.gd/amazonpetitloup

【プティルウYAHOO!店】https://shopping.geocities.jp/petitloup/

【ギフトモール店】https://giftmall.co.jp/shop/petitloup1969/

▼SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/petitloup01/

【X】https://x.com/ptl_loulou

【Facebook】https://www.facebook.com/ptl.co.jp