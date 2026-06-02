·Ú¤ä¤«¤ËÈþ¤·¤¯¡£KURO¤ÈSALON adam et rope¡Ç¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢²Æ¤ËÀü¤¤¿¤¤¥¿¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥å¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ¿Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥å¥ó¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSALON adam et rope'¡Ê¥µ¥í¥ó ¥¢¥À¥à ¥¨ ¥í¥Ú¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKURO¡Ê¥¯¥í¡Ë¡×¤È¤Î´°Á´ÊÌÃí¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡ÖEASY TUCK DENIM¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡ÖSALON adam et rope'¡×³ÆÅ¹¤ª¤è¤Ó¡ÖJ¡ÆaDoRe JUN ONLINE¡Ê¥¸¥ã¥Éー¥ë ¥¸¥å¥ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊÌÃí¤Ç¤Ï¡¢£Ë£Õ£Ò£Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥á¥¤¥¯¤È¡¢ÆüËÜÀ½¥Ç¥Ë¥à¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥È¥ª¥ó¥¹¥Ç¥Ë¥à¤òºÎÍÑ¡£·Ú¤ä¤«¤Ç½À¤é¤«¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÎ¾Î©¤·¤¿°ìËÜ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¼¥í¤«¤éÀ©ºî¤·¤¿´°Á´ÊÌÃí»ÅÍÍ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥Ü¥¿¥ó¤È¥Ð¥Ã¥°¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥´¥à¥®¥ã¥¶ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¿¥ó¤ÎÎ±¤á°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¼«Á³¤Ê¥¿¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
KURO for SALON :
https://www.junonline.jp/product/?q=26SSKURO%E5%88%A5%E6%B3%A8
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¸å¤í¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¥´¥à»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£Éý¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹ø²ó¤ê¤«¤é¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÍî¤Á¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
·Ú¤µ¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥ª¥ó¥¹¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤â²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤ò³ð¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥êー¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áõ¤¤¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥âー¥É´¶¤òÅº¤¨¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
KURO for SALON¡Ê¥¯¥í ¥Õ¥©ー ¥µ¥í¥ó¡Ë
ÊÌÃíEASY TUCK DENIM
price : \31,900¡Êtax in¡Ë/ \36,300¡Êtax in¡Ë
color : Indigo / Light Indigo
size¡§0 / 1
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯6·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËSALON adam et rope'³ÆÅ¹
¸½ºßJ¡ÆaDoRe JUN ONLINEÍ½Ìó³«»ÏÃæ
¡Ú¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡Û
¡ÖSALON adam et rope'¡×NEWoMan¿·½ÉÅ¹¡¢¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»ûÅ¹¡¢Å·²¦»ûMIOÅ¹¡¢CoCoLo¿·³ãÅ¹¡¢¹áÎÓË·ÂçÏÂÅ¹¡¢¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷Å¹¡¢NEWoMan¹âÎØÅ¹¡¢Ê¡²¬Å¹
¡ÖJ¡ÆaDoRe JUN ONLINE¡×
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸ : https://www.junonline.jp/product/?q=26SSKURO%E5%88%A5%E6%B3%A8
¡ÚKURO¡Ê¥¯¥í¡Ë¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÆ·¤äÈ±¤Î¿§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹õ¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤È¤·¡¢¹õ»ç¡¢¼¿¹õ¡¢¹õ¿§¡¢¹õÆÐ¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¹õ¡×¤¬»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤µ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÆÈÆÃ¤Ê´¶À¡¦´¶³Ð¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¸ÃÏ¤Î³«È¯¤«¤é¡¢·úÃÛÅªÍ×ÁÇ¤òºÎ¤êÆþ¤ì¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢½ÏÎý¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ìÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É÷³Ê¤òÅ»¤¤¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿ÀÅëí¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Û
¡ÖSALON adam et rope'¡×¸ø¼°HP¡§https://salon.adametrope.com/
¡ÖSALON adam et rope'¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/salonadametrope/