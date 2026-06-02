LiLz、月島JFEアクアソリューションと「五感点検ソリューション」の共同開発および資本・技術提携を開始

LiLz株式会社

LiLz株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：大西 敬吾、以下、リルズ）は、月島JFEアクアソリューション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鷹取 啓太、以下、TJAS）と、水処理プラントの点検業務の自動化を目的とした「五感IoTカメラと四足歩行ロボットを連携させた点検ソリューション」の共同開発に向け、資本・技術提携を行うことを決定しました。

上下水処理施設をはじめとする社会インフラ分野では、設備の老朽化、点検業務における人手不足、点検品質の平準化・高度化といった課題が顕在化しています。

TJASではこれまで、ロボット技術やセンサ技術を活用した水処理プラントの点検・維持管理の高度化に取り組んでこられました。一方で、人の五感に頼った現場点検をデジタル化し、統合的にデータを取得・解析する技術の確立が大きな課題となっていました 。

本提携により、リルズのAI画像解析技術・五感センシング技術と、TJASが有する水処理分野のプラントエンジニアリングおよび維持管理の知見を融合し、次世代の点検ソリューションの社会実装を目指します 。

今回開発する次世代の点検ソリューションにより、五感に相当するセンサ（カラー画像、サーモグラフィ画像、においセンサ、音響センサ、超音波センサなどを一体化したもの）をロボットに搭載することで、設備全般を網羅的に点検することが可能となります 。五感に相当するセンサを一体化し上下水道のインフラ設備に適用するのは世界初※の技術となります 。

※TJAS調べ

■ 提携の概要

本提携では、以下の取り組みを進めていきます。

- 水処理プラント向け「五感IoTカメラ」およびAI解析技術の共同開発- ロボット等の移動体に搭載可能な点検デバイスの開発・実証- 実プラント環境でのフィールドテストおよび実装検証- サービス・ソリューション展開に向けた協業体制の構築

リルズは、本ソリューションの普及展開により現場点検の効率化や持続可能な資源循環型社会の構築に貢献してまいります。

◆TJASについて

TJAS（月島JFEアクアソリューション）は、上下水道施設を中心とした水インフラ分野において、設計・建設から運転維持管理、更新・改築までを一貫して手掛ける総合水ソリューション企業です。長年培ってきた水処理技術と運転管理ノウハウを強みに、デジタル技術や先進技術を活用した水インフラの高度化・効率化にも取り組んでいます。





◆リルズについて

リルズは、「IoTと機械学習の技術融合で現場の仕事をラクにする」をミッションに掲げ、国内累計稼働1.2万台の実績がある専用IoTカメラをはじめ、計器の遠隔自動点検、設備の異常検知、プライベートAIエージェントなどのAIクラウドソフトを全て自社開発で提供しています。

【月島JFEアクアソリューション株式会社】

所在地：東京都中央区晴海3-5-1

設 立：2023年10月1日

代 表：鷹取 啓太

URL：https://www.tjas.co.jp/

事業内容：浄水場、下水処理場、バイオマス利活用施設、汚泥再生処理施設向けの機器・ プラントの設計・製造・建設。PFI、DBO事業や消化ガス発電事業などの官民連携事業の運営。

【LiLz株式会社】

所在地：沖縄県宜野湾市我如古2-3-7

設 立：2017年7月28日

代 表：大西 敬吾

URL：

（公式HP）https://lilz.jp/

（チーム紹介note）https://note.com/lilz/

事業内容：AIおよびIoT技術を活用したサービス提供、研究開発 等