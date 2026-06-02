展示会マーケティング専門家が厳選「2026年6月開催 注目の展示会5選」食品製造・ものづくり・デジタル基盤技術・マーケティング・猛暑対策に見る、現場課題の現在地とは？

株式会社展示会営業マーケティング注目展示会5選_2026年6月

株式会社展示会営業マーケティングは、2026年6月に開催される注目の展示会5選を発表しました。2021年4月から配信を開始したこのリスト、今回はその60回目として2026年6月に開催される5つの展示会をリスト化しています。

6月は、年度初めに立てた事業計画が現場で本格的に動き始める時期です。新年度の方針が固まり、設備投資、業務改善、DX推進、販路開拓などについて、情報収集から具体的な比較検討へと移る企業も増えてきます。

生成AIの活用が広がる一方で、企業の意思決定には、ネット上の情報だけでは判断しきれない現場感覚や実物確認が欠かせません。展示会は、最新技術やサービスを実際に見て、担当者に直接質問し、導入後のイメージを具体化できる一次情報の場として、改めて注目されています。

専門家コメント：展示会営業マーケティング代表 清永健一 コメント

6月の展示会には、非常に大きな意味があります。4月、5月に新年度の方針を確認した企業が、6月になると「今年は何を変えるのか」「どの課題から着手するのか」を具体的に考え始めるからです。つまり6月の展示会は、単なる情報収集の場ではなく、企業が次の一手を決めるための判断材料を集める場になりやすいのです。

AI時代には、検索すれば多くの情報が出てきます。しかし、実際の製品の質感、担当者の説明のわかりやすさ、会場で感じる業界の熱量、来場者がどのブースに集まっているかといった情報は、展示会場に足を運ばなければ得られません。こうした一次情報こそ、企業の判断を前に進める力になります。

特にBtoB分野では、導入する製品やサービスが業務プロセスや現場の働き方に直接影響します。だからこそ、画面上の資料だけで判断するのではなく、展示会で実物に触れ、担当者と対話し、複数の選択肢を比較することが重要です。6月の展示会は、下半期に向けた改善や投資の方向性を考えるうえで、有効な機会になるといえます。

展示会トレンド

1 AI・DXが現場実装フェーズに入っています

2026年6月の展示会では、AI、DX、データ活用、業務効率化をテーマにした展示が目立ちます。以前のように「AIで何ができるか」を見せる段階から、「現場のどの業務を変えられるか」を具体的に示す段階へ移っています。来場者にとっては、自社の課題に近い事例を見つけ、導入後の運用イメージを確認できる点が大きな価値になります。

2 人手不足・省人化・安全対策への関心が高まっています

食品製造、建設、インフラ、労働安全などの分野では、人手不足や現場負担の軽減が大きなテーマになっています。自動化、省力化、暑熱対策、安全衛生、設備保全などは、単なるコスト削減ではなく、事業継続に直結する課題です。展示会場では、経営者、現場責任者、技術担当者が具体的な解決策を探す動きが強まると考えられます。

3 比較検討の場として展示会の価値が高まっています

6月は、年度内に実行する施策を具体化していく時期です。そのため、展示会では複数の製品・サービスを一度に比較し、担当者から直接話を聞き、導入時期や費用感を確認する来場者が増えます。Web上の情報だけでは見えにくい使いやすさ、対応力、企業の姿勢を確認できることが、展示会ならではの価値です。

2026年6月開催 注目の展示会5選

（1）FOOMA JAPAN（食品製造総合展） 2026。2026年6月2日（火）～6月5日（金）＜東京ビッグサイト＞

主催：一般社団法人 日本食品機械工業会 https://www.foomajapan.jp/

【展示会マーケティング専門家 清永健一のおすすめポイント】

FOOMA JAPAN 2026は、食品製造に関わる機械、ロボット、IT、IoT、フードテック、包装、衛生管理、品質保持などが集まる食品製造分野の大型展示会です。来場者は食品メーカー、製造現場責任者、生産技術担当、品質管理担当、経営層などが中心になると考えられます。6月は、年度内の設備投資や工場改善を具体的に検討し始める時期でもあります。食品工場の省人化、自動化、衛生対応、品質向上といった課題を持つ企業にとって、実機を見ながら比較検討できる点は大きな価値です。特に、人手不足や食品安全への要求が高まる中、現場に合う機械やシステムを直接確認できる一次情報の場として注目です。ベルトの蛇行や揺れをリアルタイムに検知することで片寄りを防ぐ搬送装置を実演する大日ハンソーのブースは要チェック。

（2）AXIA EXPO 2026。2026年6月3日（水）～6月5日（金）＜Aichi Sky Expo＞

主催：日刊工業新聞社 https://axia-expo.nikkan.co.jp/

【展示会マーケティング専門家 清永健一のおすすめポイント】

AXIA EXPO 2026は、中部地域を舞台に、ものづくり、エネルギー、環境、DX、研究開発などのテーマが交差する展示会です。来場者は製造業、研究開発部門、技術部門、自治体、大学・研究機関、新規事業担当者など、技術を事業化したい層が中心になると見込まれます。愛知・中部圏は製造業の集積地であり、現場実装を前提にした情報収集が行われやすい地域です。6月は、新年度の研究開発方針や設備投資計画が具体化し、外部技術や連携先を探す動きが出やすい時期でもあります。注目テーマは、製造DX、エネルギー転換、水素、AI活用、研究開発連携です。新しい技術の実用性や応用可能性を、会場で直接確かめられる点が魅力です。会場内では「新あいち創造研究開発展2026」も実施され、研究開発や実証実験の成果、企業・研究機関との連携機会にも触れられます。6

（3）Interop Tokyo 2026。2026年6月10日（水）～6月12日（金）＜幕張メッセ＞

主催：Interop Tokyo 実行委員会 https://www.interop.jp/

【展示会マーケティング専門家 清永健一のおすすめポイント】

Interop Tokyo 2026は、インターネットテクノロジー、ネットワーク、クラウド、セキュリティ、AIインフラ、データセンターなど、企業のデジタル基盤を支える技術が集まる展示会です。来場者は情報システム部門、インフラ担当者、セキュリティ責任者、DX推進担当、通信・クラウド関連企業の意思決定者などが中心です。6月は、年度内のシステム更新やセキュリティ強化に向けて、具体的な比較検討が始まりやすい時期です。生成AI活用が進むほど、ネットワークやデータ基盤、セキュリティの重要性は高まります。注目テーマは、生成AI時代のインフラ、AIOps、ゼロトラスト、データセンター、ネットワーク自動化です。専門性の高い技術を実演や担当者との対話を通じて確認できる点が、来場者にとって大きな価値になります。

（4）マーケティングWeekーMaS- 夏展（第27回）。2026年6月24日（水）～6月26日（金）＜東京ビッグサイト＞

主催：RX Japan 合同会社 https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html

【展示会マーケティング専門家 清永健一のおすすめポイント】

マーケティングWeek 夏展は、販促、広告、SNS、営業支援、CX、デジタルマーケティング、ブランド戦略、ECなど、売上拡大に関わる幅広いサービスが集まる展示会です。来場者はマーケティング部門、営業企画、広報、EC担当、経営者、新規事業担当など、顧客獲得と売上向上に課題を持つ層です。6月下旬は、年度前半の施策を振り返り、下半期に向けた集客強化や営業改善を考え始めるタイミングです。注目テーマは、営業DX、顧客育成、SNS活用、ブランド構築、広告効果の可視化です。来場者にとっては、複数のマーケティング手法を一度に比較し、自社の課題に合う施策を探せることが魅力です。AI活用が広がる中でも、実際の導入事例や運用イメージを担当者に直接確認できる点が、展示会ならではの価値といえます。

（5）九州 猛暑対策展／九州 労働安全衛生展。2026年6月24日（水）・6月25日（木）＜マリンメッセ福岡＞

主催：一般社団法人日本能率協会 https://hs-osh.jma.or.jp/kyusyu/exhibition/

【展示会マーケティング専門家 清永健一のおすすめポイント】

九州 猛暑対策展／九州 労働安全衛生展は、暑熱対策、作業環境改善、安全衛生、現場の快適化に関する製品・サービスが集まる専門展示会です。来場者は建設、土木、工場、物流、設備管理、自治体、施設管理、安全衛生担当など、現場課題を抱える実務層が中心。6月下旬は、夏本番を目前に控え、熱中症対策や労働災害防止への関心が一気に高まる時期です。注目テーマは、熱中症対策、空調服、ミスト、環境モニタリング、労災防止、作業環境の見える化です。この分野では、カタログだけでは判断しにくい使用感や現場適性を、会場で確認できることが大きな価値です。働く人の安全と事業継続を守るための一次情報を得られる展示会として注目です。



【ご注意】開催の日程、会場、内容などは変更される場合があります。取材、来場の際は各展示会の主催者宛にご確認のほか、取材依頼などの手続きをお願いいたします。

取材サポート：展示会でのメディア関係者の取材サポートします

展示会マーケティングの専門家である清永健一が、展示会取材をするメディアの方に同行して、各展示会のおすすめブースをご案内し「展示会の見方」を解説します。

このプレスリリースには書ききれなかった、各展示会での個別のおすすめブースについても詳しくお伝えすることが可能です。

例えば下記のようなポイントで「展示会の見方」をお伝えできます。

・「こんな看板では人は来ない」。一目でわかるダメな展示ブースデザイン

・説明員の立ち位置でわかる、覗いてみたくなる展示ブース

この「取材サポート」については、お問い合わせの上ご相談ください。

本件、「注目の展示会リスト」を配信する理由

コロナウィルス感染症による縮小期を経て、五感を使ったリアルな体験を提供する企業イベントとしての展示会が再注目されています。

そもそも、展示会は企業にとっての重要なマーケティング手段です。特に経営資源の限られた中小企業にとっては自社の価値を全国に、世界に発信するために重要な場であり、オンライン化、AI化によって顧客とのリアルな接点を持ちづらくなった今、その重要性はさらに高まっています。

国内外の多数の企業の最新技術や製品が一堂に会する展示会。その場に足を運べば、業界の最新動向や未来が見える夢の空間。ビジネスの場にいる人たちのための「大人のテーマパーク」なのです。

全国各地で開催される展示会や見本市は月間約60件ほどもあります。現在の状況も加味すると、「行くべき展示会」は選択する必要があります。

また、展示会を取材するメディアの方々にも、「取材すべき展示会」の選択は必要だと考えます。展示会の取材は、来場を促すためにも、来場できない方への情報提供としても非常に重要な役割を担っていただいておりますので。

そこで、株式会社展示会営業マーケティングの代表取締役社長であり、展示会マーケティングの専門家でもある清永健一が、2021年4月から「注目すべき」・「取材すべき」展示会を厳選してリスト化しています。取材先選定の一助としていただければ幸いです。



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【会社概要】

株式会社展示会営業マーケティング

代表者代表取締役社長 清永健一 TEL：03-4500-8539

創業：2015年8月 設立：2016年5月17日

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川5-9-15-904 ホームページ https://tenjikaieigyo.com/



展示会営業コンサルタント 清永健一

株式会社展示会営業マーケティング代表取締役。中小企業診断士。奈良生まれ、東京在住。

展示会を活用した売上アップの技術を伝える専門家。中小企業への売上サポート実績は1300社を超える。NHKラジオ総合で展示会の未来について言及するなど、展示会業界活性化にも尽力。展示会活用に関して、テレビ等出演のほか、行政、公益法人、金融機関などで講演多数。 著書は『展示会のプロが発見！儲かっている会社は1年に1回しか営業しない』他7作。