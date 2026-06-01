【湘南・江の島エリア初出店】和柄傘ブランド『北斎グラフィック』、2026年7月上旬に江の島へ新店舗オープン予定

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、2026年7月上旬、神奈川県藤沢市・江の島エリアにて、和柄傘ブランド『北斎グラフィック』の新店舗をオープン予定であることをお知らせいたします。

本出店は、当社にとって湘南・江の島エリア初出店となり、海辺の観光地における新たなブランド発信拠点として展開いたします。

『北斎グラフィック』店舗イメージ

■ 湘南・江の島エリア初出店の背景

『北斎グラフィック』はこれまで、浅草・鎌倉・京都・金沢など、日本文化と観光が融合する人気エリアを中心に店舗展開を行ってまいりました。

このたび新たに出店する江の島は、国内外から年間を通して多くの観光客が訪れる湘南屈指の観光地です。江島神社や海辺の景観、食べ歩き文化、レトロな街並みなど、日本らしさとリゾート感が共存する独自の魅力を持っています。

近年では、訪日外国人観光客を中心に“日本文化を感じられる体験型観光”への需要が高まっており、和柄や伝統デザインへの関心も拡大しています。

こうした背景を受け、『北斎グラフィック』として湘南・江の島エリアへ初進出することで、観光と和文化を掛け合わせた新たなブランド体験の創出を目指します。

『北斎グラフィック』店舗イメージ『北斎グラフィック』店舗イメージ

■ 店舗コンセプト

新店舗では、『北斎グラフィック』の世界観を体感いただける空間として、日本の伝統美や和柄文化を現代のライフスタイルに取り入れる楽しさを提案してまいります。

店内では、『北斎グラフィック』を代表する和柄傘・折りたたみ傘・晴雨兼用傘を中心に、日本の四季や自然、浮世絵をモチーフにしたオリジナルデザイン商品を多数取り揃えます。

葛飾北斎の世界観を取り入れた大胆なグラフィックは、観光のお土産需要だけでなく、日常のファッションアイテムとしても人気を集めています。

また、江の島散策や湘南観光の途中で立ち寄りたくなるような、“写真映え”する店舗演出にも取り組んでまいります。

■ 江の島立地ならではの展開

江の島は、若年層カップル、ファミリー、海外観光客など幅広い来訪者層を持つ観光エリアです。

特に夏季シーズンには日傘・晴雨兼用傘への需要も高く、海辺の街と和柄傘の親和性は非常に高いと考えています。

湘南・江の島エリア初出店となる本店舗では、以下のような価値提供を目指します。

・観光地ならではの“日本文化体験”の提供

・湘南散策に映える和柄ファッション提案

・訪日外国人観光客への和カルチャー発信

・海辺観光と親和性の高い和柄傘文化の提案

■ 今後の展望

株式会社和心は今後も、日本文化を軸としたブランド展開を全国の観光地へ広げてまいります。

『北斎グラフィック』を通じ、日本の伝統意匠や和柄文化をより身近に感じていただける商品・店舗づくりを推進し、国内外へ日本文化の魅力を発信してまいります。

なお、正式オープン日や店舗詳細につきましては、決定次第改めて発表いたします。

『北斎グラフィック』について

『北斎グラフィック』は、日本伝統の和柄や、大柄なモチーフを大胆にデザインした傘ブランドです。いつの時代も新鮮で、世界中を魅了した先人「葛飾北斎」に倣い、傘をデザインしご提案し続けています。創作したデザインはすべて、普段使いの粋な長傘や折りたたみ傘、伝統的な和傘に落とし込み、店舗・ECサイトで販売しています。

HP：https://wargo.jp/collections/hokusai-graphic

X：https://x.com/hokusaigraphic/

Instagram：https://www.instagram.com/hokusaigraphic/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 177名（非正規社員を含む）

資 本 金： 445,847,018円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社 エス・ティー・エヌ伊豆株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index