『週刊文春CINEMA』2026夏号は6月4日発売！　『Michael／マイケル』大特集でトリビュート特別企画「りくりゅうペア×マイケル」を掲載！　文春オンラインには特設ページを開設！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋は、６月４日（木）、ムック『週刊文春CINEMA』2026夏号を発売します。

今号では不世出のスーパー・スター、マイケル・ジャクソンの軌跡を映画化、世界で大ヒットしている『Michael／マイケル』（6月12日ロードショー）を大特集。巻頭カラー、Book in Book合わせて15ページにわたって紹介しています。

特集の目玉はトリビュート特別・グラビア企画「りくりゅうペア×マイケル」。ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得し、先ごろ現役を引退した三浦璃来さん木原龍一さんの「りくりゅうペア」が、マイケルをイメージしたグラビア撮影に臨みました。

2人は同誌にこう語っています。

「彼（マイケル）は唯一無二のパフォーマー」（木原さん）

「私たちなりの解釈のポージングで、楽しく撮影させて頂きました」（三浦さん）

伝説×伝説の豪華な組み合わせが実現しました。

また、文春CINEMAオンライン(https://bunshun.jp/feature/shukan-bunshun-cinema#goog_rewarded)では『週刊文春CINEMA』の発売にあわせ、6月４日より映画『Michael／マイケル』がサイトジャック！ 鈴木おさむ氏が語る「『SMAP×SMAP』にマイケルを呼んだ舞台ウラ」など誌面では読むことができないマイケル・ジャクソンに関するオリジナルコンテンツも掲載します。

■『週刊文春CINEMA』目次

総力特集『Michael／マイケル』 伝説の誕生を目撃せよ！

巻頭カラー特別トリビュート企画

りくりゅうペア（三浦璃来・木原龍一）×マイケル ３

西寺郷太×TAKAHIRO スーパースター マイケル・ジャクソンの特異点 7

マイケル・ジャクソン略年表

Book in Book マイケル・ジャクソン 時を超えて甦る伝説 63

マイケルをつくった人々／MJの衝撃 マイケル・ジャクソンの革命ベスト５／マイケルが過ごした日本の日々／永遠のライバル・プリンスとの関係

〔グラビア＆インタビュー〕

山田杏奈『NEW GROUP』 主演 10

本木雅弘×黒沢清『黒牢城』 主演＆監督 15

濱口竜介『急に具合が悪くなる』 監督 20

MEGUMI×片山友希『FUJIKO』 企画・プロデュース・出演＆主演 99

桜田ひより『モブ子の恋』主演 対談：風間太樹（監督） 126

〔新企画〕

Bunshun Cinema'a Perspective

今こそ映画で知るイラン ショーレ・ゴルパリアン／矢田部吉彦 45

九龍ジョーのドキュもん！ 新連載１. 41

『Black Box Diaries』／伊藤詩織監督インタビュー

〔新作紹介〕

『箱の中の羊』review：小中和哉 24

『マジカル・シークレット・ツアー』review：伊藤亜和 26

『ヒンド・ラジャブの声』 review：東野篤子 28

『大統領のケーキ』 interview：ハサン・ハーディ(監督) 30

『隣人たち』review：真梨幸子 32

『ヌーヴェルヴァーグ』 interview：秦早穗子 35

『四月の余白』 interview：一ノ瀬ワタル（主演） 49

『ユースフル・ゴースト』interview：ラッチャプーム・ブンバンチャーチョーク（監督） 52

『エレノアってグレイト。』review：澤井健 54

『スーパーガール』interview：クレイグ・ギレスピー（監督） 56

『君は映画』interview：上田誠（監督） 84

『メモリィズ』 interview：坂西未郁（監督） 86

『シェルター』 comic ：すぎむらしんいち 110

『アン・リー／はじまりの物語』 interview：アマンダ・セイフライド（主演） 122

『プライベート・ケース』 interview：ジョディ・フォスター（主演） 124

スペシャル対談 押井守×出渕裕『機動警察パトレイバー EZY』 112

『君と花火と約束と』interview：梅澤道彦（プロデューサー） 116

カンヌ映画祭レポート text:林瑞絵 38

OUT OF DEADLINE この注目作も見逃すな！ 95

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』『ディスクロージャー・デイ』『オークストリートの異変』ほか

〔連載〕

対談 小西康陽×橋本愛 第４回 映画館で待ち合わせ～旧い映画は新しい～

「田中絹代 監督としても名作を残した大スター」 58

ジャイ！ インディアン・ムービー 第４回 118

text:荒井多鶴子

対談 みうらじゅん×町山智浩 「みうらじゅんを演じた俳優さん、結構いますね」 90

東出昌大 山暮らし日記 第１５回 62

阿部和重 「映画覚書Vol.2」 第１３回 80

香港からの手紙 text:リム・カーワイ 88

文春映画館 芝山幹郎／葉真中顕／石井千湖／宇多丸／CDB 71

COMIC：イシデ電「朝志村2020」 82

期待の監督 安楽涼／シン・チェリン／岩崎裕介 104

期待の監督それから 木村太一 103

ミニシアターへ行こう！ 120

私がミニシアターで観た思い出の映画 107

杉村太蔵／永野／いせひでこ／岩代太郎／バロン吉元／藤野知明 107

編集後記・読者プレゼントのご案内 98

■書誌情報

書 名：『週刊文春CINEMA』2026夏号

出版社：文藝春秋

定 価：770円（税込）

ISBN：978-4-16-007128-5