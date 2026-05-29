「事務所開設３５周年感謝の集い」開催ご報告
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350740/images/bodyimage1】
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、前身となる青葉法律事務所の開設から３５周年を迎えました。これもひとえに、顧問様や関係先様、そして埼玉県民の皆様のおかげです。ありがとうございます。
そこで、顧問様や関係先様へ感謝をお伝えするため、感謝の集いを２０２６年５月１９日に大宮パレスホテル・大宴会場ローズルームで開催し、当日は、約２４０名のお客様にご出席いただきました。
集いの中では、代表弁護士がこのために出版しました書籍「弁護士法人グリーンリーフ法律事務所-創立から３５周年までの成功と失敗の軌跡-（鳥影社）」をお配りし、また、落語家「月亭方正」師匠による落語披露がなされ、お客様には大変なご好評をいただきました。
開設５０年、７０年に向けて業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。
■概要■
法人名称：弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 （埼玉弁護士会）
住所 ：〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階
TEL：048-649-4631（代表）
FAX：048-649-4632
代表弁護士：森田茂夫
ホームページ：https://www.saitama-bengoshi.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350740/images/bodyimage2】
配信元企業：弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、前身となる青葉法律事務所の開設から３５周年を迎えました。これもひとえに、顧問様や関係先様、そして埼玉県民の皆様のおかげです。ありがとうございます。
そこで、顧問様や関係先様へ感謝をお伝えするため、感謝の集いを２０２６年５月１９日に大宮パレスホテル・大宴会場ローズルームで開催し、当日は、約２４０名のお客様にご出席いただきました。
集いの中では、代表弁護士がこのために出版しました書籍「弁護士法人グリーンリーフ法律事務所-創立から３５周年までの成功と失敗の軌跡-（鳥影社）」をお配りし、また、落語家「月亭方正」師匠による落語披露がなされ、お客様には大変なご好評をいただきました。
開設５０年、７０年に向けて業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。
■概要■
法人名称：弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 （埼玉弁護士会）
住所 ：〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階
TEL：048-649-4631（代表）
FAX：048-649-4632
代表弁護士：森田茂夫
ホームページ：https://www.saitama-bengoshi.com/
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