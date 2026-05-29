宮城県で広がる、薬剤に頼らない新しい除草のかたちとは　～“水を守る現場”から始まった、ケルヒャーが提案する環境に優しいインフラ維持管理～

ケルヒャー ジャパン株式会社

宮城県内で今、河川堤防やダムといった“水を守る現場”を中心に、薬剤を使わない新しい除草の取り組みが広がり始めています。背景にあるのは、草刈り作業の人手不足や安全面の課題、水質や周辺環境への配慮、そして維持管理コストの増大。仙南・仙塩広域水道事業は、七ヶ宿ダムと白石川河道取水を水源として17市町に水道用水を供給しており、宮城では“水を守る”視点から除草のあり方そのものが問われていました。参照元( https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ss-kousui/jimusyoannnai.html?utm_source=chatgpt.com )







写真）七ヶ宿ダムでの施工風景 水辺の現場で、薬剤に頼らない新しい除草の取り組みが広がっている。

なぜ今、環境にやさしい除草が求められているのか

除草は一見すると地味な維持管理業務に見えますが、河川やダムの現場では、防災や施設保全に直結する重要な仕事です。堤防除草は出水期前の管理や点検のしやすさにも関わります。

一方で、従来型の除草は年々難しさを増しています。草刈り機による飛び石リスク、安全確保のための多人数体制、水辺での除草剤使用への制約、そして繰り返し発生する施工・処分コストなど、現場には複数の課題が重なっています。

こうした中、宮城で注目されているのが、ケルヒャー ジャパンによる薬剤を使わず、100℃近い高温水で雑草の根まで作用させる「温水除草システム®」。宮城県内ではすでに、河川堤防での全国初の実証と、七ヶ宿ダムでの継続導入という2つの動きが進んでいます。

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「水を守る宮城」で、このテーマが注目される理由

・ 仙南・仙塩広域水道事業は、七ヶ宿ダムと白石川河道取水を水源として17市町に給水している。・ 七ヶ宿ダムは、「宮城の水がめ」と位置づけられている。・ 水辺の維持管理では、除草も“効率”だけでなく“水質・環境への配慮”が重要になる。

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宮城県で進む実装 “水を守る現場”で始まった2つの事例

宮城県内ではすでに、河川堤防とダムという重要インフラの現場で、薬剤に頼らない除草の実証・導入が進んでいます。共通するのは、水環境への配慮と省人化、さらに長期的なコスト低減を同時に目指している点です。 CASE 01 国交省北上川下流河川事務所様 ～全国初の河川堤防実証が結実、「グッジョブ賞」を受賞～

2026年3月26日、ケルヒャーの「温水除草システム®」は、国土交通省北上川下流河川事務所の「グッジョブ賞（出張所長表彰）」を受賞しました。実証実験は2025年7月8日、宮城県大崎市古川下谷地の江合川左岸堤防で開始。大崎出張所および株式会社金原土建と協力し、施工翌日から7日間の定点観測、その後も週1回ペースで約3か月のモニタリングを行い、雑草の枯死状況や植生抑制効果、従来工法との比較を検証しました。実証は継続され、計4回の試験施工を実施。次世代バイオディーゼル燃料「サステオ（HVO100%）」も活用し、CO₂排出量の実質削減にも配慮しました。

※プレスリリースはこちら( https://s1.kaercher-media.com/media/file/293824/pdf_news20260416_good-job.pdf )

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評価されたポイント

・ 薬剤ゼロとCO₂排出量の実質削減に配慮・ 計4回の試験施工で継続的に検証・ 河川堤防における温水除草の実用化として国内初

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CASE 02 株式会社畑中工務店様（宮城県加美町）～“宮城の水がめ”七ヶ宿ダムで、薬剤不要の除草が定着～

七ヶ宿ダムは、仙南・仙塩地域の8市9町に水道水を供給する「宮城の水がめ」であり、水道用水に加えて農業用水の供給や洪水調節も担う、東北でも最大級のダムのひとつ。同ダムの維持・管理を継続的に受注しているのが株式会社畑中工務店様です。同社は、約8,000㎡のインターロッキング舗装の目地から生い茂る雑草に苦慮していた。

七ヶ宿ダムは“命の水がめ”であるため、除草剤を散布できない。そこで2020年に、ケルヒャー ジャパンの温水除草システム®の試験施工を開始し、3回の試験施工を経て、2021年度から導入、2024年度に正式採用へと至りました。導入後は3人体制で施工し、4年後の2024年には従来工法比で30％のコストダウンを実現。

※導入事例ページはこちら( https://www.kaercher.com/jp/professional/casestudies/case15.html )

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現場の実感（七ヶ宿ダム周辺維持工事 監理技術者 塩沼一則様）

「雑草の成長スピードが遅くなり、雑草そのものが年を追うごとに減っているんです。ですから、施工コストは今後も長期的に減少していくはずです」

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薬剤不要で、水を守り、人手不足にも応える「温水除草システム®( https://www.kaercher.com/jp/professional/high-pressure-cleaners/hot-water-high-pressure-cleaners/weed-removal.html )」とは

温水除草システム®が選ばれる3つの理由1. 水を守る現場で使いやすい

薬品（除草剤、農薬）を一切使用せず、温水高圧洗浄機の100℃近い高温水を使用して雑草の根を枯らす安全で環境に優しい除草が可能。専用ノズルを組み合わせることで、高温水を均一かつ効率的に散布でき、除草作業の労力を大幅に削減する。

2. 省人化と安全確保につながる

七ヶ宿ダムでは、草刈り機中心の施工時に5～7人体制だった作業が、温水除草では3人体制へと変わった。

3. 公共工事の新技術活用とも親和性が高い

温水除草システム®はNETIS(新技術情報提供システム)に登録されており（登録番号「QS-240026-A」）、公共工事における新技術活用とも親和性が高い。



































写真）高圧洗浄機HDS 1000 De WEED( https://www.kaercher.com/jp/professional/high-pressure-cleaners/hot-water-high-pressure-cleaners/combustion-engine/hds-1000-de-weed-18119470.html )













従来工法との違い







・ 草刈り機：地上部中心の処理となりやすく、飛び石対策や人員確保が必要・ 除草剤：効率面のメリットはあるが、水辺・水源周辺では使用に配慮が必要・ 温水除草システム®：薬剤を使わず、再繁茂を抑えつつ環境配慮と省人化を両立しやすい





宮城県では現在、除草という日常的な維持管理の現場から、インフラの守り方が変わり始めています。“水を守る宮城”で進む薬剤不要による管理は、これからの公共インフラ維持を考えるうえで、ひとつの先行事例になり得ると言えます。













ケルヒャー ジャパン株式会社について

ケルヒャー ジャパン株式会社は、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカー、ケルヒャーの18番目の現地法人として1988年に設立されました。ケルヒャーは1935年の創立以来、革新的な技術開発を続け、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スイーパー、スチームクリーナーなど、家庭用から業務用まで3,000種類もの清掃機器を有し、世界約190カ国で愛用されています。また、総合的な洗浄技術を活かし、ニューヨークの自由の女神やリオデジャネイロのキリスト像、東京・日本橋など、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生する文化貢献活動も手がけています。 ケルヒャーは、クリーンな世界の実現にむけて、人々の豊かな暮らしを支えるための快適な清掃体験を提供してまいります。

https://www.kaercher.com/jp/( https://www.kaercher.com/jp/ )





清掃にWOW！を -汚れをきれいにするだけじゃない。清掃でくらし、もの、街に驚きとワクワクを-

清掃の力がもたらす感動をお届けすることがケルヒャーの使命です。日々の暮らしから、農業・製造業などの生産現場、そして街のインフラまで、清掃で本来の輝きを蘇らせ、その価値を持続させることを目指しています。この信念に基づき、ケルヒャーがグローバル展開する「クリーニングプロジェクト」は、ニューヨーク・自由の女神や東京・日本橋など、世界の歴史的建造物を洗浄・再生し次世代へつなぐ文化貢献活動として実を結んでいます。ケルヒャーは、クリーンな世界の実現に向けて、人々の豊かな暮らしを支える「驚き」に満ちた清掃体験を創造し、社会に大きなインパクトを生み出していきます。











