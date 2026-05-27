ReFa導入サロンに女性が抱くイメージとは？ 「トレンドに敏感そう」が最多回答に
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の女性100人を対象に「美容室とReFa（リファ）」に関するアンケート調査を実施しました。
調査では、美容室でReFa製品を見たり使った経験や、美容室でReFaのドライヤー・ヘアアイロン・シャワーヘッドなどを使用された際の印象について質問。その結果、61％の女性が「欲しいと感じたことがある」と回答しました。
また、ReFa製品を導入している美容室に対しては、「トレンドに敏感そう」（32％）、「美意識が高そう」（24％）、「髪を大切にしてくれそう」（17％）といったイメージを持つ人が多いことが分かりました。
自由回答では、「SNSでよく見かける」「美容意識が高い人が使っているイメージ」「髪へのこだわりを感じる」といった声が寄せられ、ReFaが“美容感度の高いブランド”として認識されている傾向がうかがえました。
一方で、「価格が高そう」「商品をおすすめされそう」といった意見も見られ、ブランド力やトレンド性がサロンイメージにも影響を与えていることが分かる結果となりました。
■調査概要
調査対象：全国の20代～50代の女性
回答数：100名
調査期間：2026年5月22日～2026年5月25日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15517
■ Q. 美容室でReFa（リファ）の製品を見たり、使ってもらったことはありますか？
・たまにある：36%
・ない：29%
・見たことはある：19%
・よくある：13%
・ReFaを知らない：3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350445/images/bodyimage1】
■ Q. 美容室でReFaのドライヤー・ヘアアイロン・シャワーヘッドなどを使われると、「欲しい」と感じたことはありますか？
・少しある：39%
・よくある：22%
・あまりない：20%
・まったくない：19%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350445/images/bodyimage2】
■ Q. ReFa製品について、どのようなイメージがありますか？
・美容効果が高そう：38%
・高級感がある：32%
・SNSでよく見る：16%
・価格が高い：7%
・特にイメージはない：4%
・憧れがある：3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350445/images/bodyimage3】
■ Q. ReFa製品を導入している美容室に対して、どのようなイメージがありますか？
・トレンドに敏感そう：32%
・美意識が高そう：24%
・髪を大切にしてくれそう：17%
・高級感がある：11%
・特にイメージはない：6%
・商品をおすすめされそう：5%
・価格が高そう：3%
・技術力が高そう：2%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350445/images/bodyimage4】
《トレンドに敏感そう》
・ReFaは高級感があり、若者が使ってるイメージがあるので、トレンドに敏感な気がする。（20代／女性／神奈川県／無職）
・効果の程は分からないが、皆がいいと言っているのは知っているので、ニーズを押さえているのだなという印象を抱く。（20代／女性／滋賀県／無職）
・話題の製品を導入することで、トレンドに敏感な美容室だというイメージや、美意識の高いスタッフが多い印象が残る。（30代／女性／神奈川県／専業主婦）
・ReFaはSNS等でも良く見かけるブランドだし、美意識が高い若い人たちが結構使っているイメージがあるから。（30代／女性／栃木県／専業主婦）
・機能はもちろんデザインもオシャレで話題だし、女性のお客さんなら気になるものだと思うから。（40代／女性／神奈川県／正社員）
《美意識が高そう》
・ReFaはドライヤー以外の製品でもさまざまなアイテムがあり、自分を最大限に美しく見せるアイテムだということがSNSの広告などからも伝わり、それを導入している美容室には最先端の美容を意識してると思うからです。（20代／女性／広島県／パート、アルバイト）
・リファは高価なイメージがあるので、高価なリファを使っている美容院は美意識が高く髪を大切にしてくれているのかなと思う。（20代／女性／北海道／正社員）
・ReFaのくしやシャワーヘッドとか使ってる人はだいたい美意識が高い人が多い印象なので、美容院で使っていたらちゃんと意識して取り扱っている店舗なんだなと感じます。（30代／女性／神奈川県／専業主婦）
・リファといえば美容意識が高いイメージがあります。実際にSNSでも美意識が高い人が持っているので。（30代／女性／埼玉県／専業主婦）
・ReFaは華やかで美意識が高いイメージがあります。なので導入している美容室も、美容室に対しても、美意識というか、キラキラ系のイメージがあります。（40代／女性／東京都／派遣社員、契約社員）
《髪を大切にしてくれそう》
・ReFa＝髪に良いっていうイメージが強いため、ReFaを使ってるとなんかいい感じって思います（20代／女性／大阪府／その他）
・ドライヤーを使ったことがあるが、仕上がりが違うと思い、髪に良さそうだと感じた。美容室でReFa製品を使っていたら、髪や頭皮にいいものを選んでくれているのではないか、と思う。（30代／女性／新潟県／自営業、自由業）
・手で施術するより効果が高そうですし、何より優しそうな感じがするので、それを使っている美容室に対しては良さげな印象を持ちます。（50代／女性／青森県／自営業、自由業）
《高級感がある》
・値段も高いし、美容院で使われているくらいなので高級感があります。（20代／女性／高知県／パート、アルバイト）
・ReFa製品はどれも品質が高いイメージがあり、美容室で使われているとワンランク上の贅沢感があるからです。（30代／女性／宮城県／専業主婦）
・ReFaの製品は高いイメージと高級感のイメージがある為、高級感のある美容室だなと言うイメージを持ちます（30代／女性／神奈川県／パート、アルバイト）
《特にイメージはない》
・ReFaという製品があることを初めて知った。（20代／女性／新潟県／正社員）
・流行りもんってイメージが強い正直なんであんな人気かわからない・・・（30代／女性／秋田県／正社員）
・人気も知名度も高くなりすぎて、逆にこだわりがないサロンというイメージを抱いてしまう。（40代／女性／福島県／正社員）
《商品をおすすめされそう》
・美容室で販売を取り扱っている商品を実際に使用していそうだから。（30代／女性／東京都／正社員）
・ReFaを取り入れてるということは、取り扱っていることにもなるため、販売はされていると考える。ReFaに興味を示したら売り込みはされそうだと思ってしまう。（40代／女性／福岡県／パート、アルバイト）
・物販に力を入れているという感じがするから（40代／女性／愛媛県／専業主婦）
《価格が高そう》
・設備にお金がかかっているからサービス料として料金に上乗せされていそう。（30代／女性／埼玉県／正社員）
・全ての商品がかなり高いイメージしかない。（40代／女性／静岡県／専業主婦）
《技術力が高そう》
・縮毛矯正のため美容室でヘアアイロンをかけてもらいますが、ReFa製のストレートブローアイロンなので髪へのダメージもなく艶やかな光沢ある髪へ仕上げてくれるからです。（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
■まとめ
今回の調査では、多くの女性がReFa製品に対して「美容効果が高そう」「高級感がある」といったイメージを持っていることが分かりました。
また、ReFaを導入している美容室についても、「トレンドに敏感そう」「美意識が高そう」「髪を大切にしてくれそう」といった好印象を抱く人が多く、美容室のブランドイメージにも影響していることがうかがえます。
特に自由回答では、「SNSでよく見る」「話題の商品だから」「髪へのこだわりを感じる」といった声が多く、ReFaが“美容感度の高いブランド”として認識されている様子が見えてきました。
その一方で、「価格が高そう」「物販をおすすめされそう」「流行りもののイメージ」といった冷静な意見もあり、単なる高級美容家電というだけでなく、“トレンドブランド”として見られている側面もあるようです。
美容室で使用されるアイテムは、施術そのものだけでなく、サロン全体の印象にも影響を与えているのかもしれません。
■調査結果の引用・転載について
本レポートの著作権は、株式会社ノーマリズムが保有します。
引用・転載される際は、「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）へのリンクと出典を明記してご利用いただくようお願いします。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
調査では、美容室でReFa製品を見たり使った経験や、美容室でReFaのドライヤー・ヘアアイロン・シャワーヘッドなどを使用された際の印象について質問。その結果、61％の女性が「欲しいと感じたことがある」と回答しました。
また、ReFa製品を導入している美容室に対しては、「トレンドに敏感そう」（32％）、「美意識が高そう」（24％）、「髪を大切にしてくれそう」（17％）といったイメージを持つ人が多いことが分かりました。
自由回答では、「SNSでよく見かける」「美容意識が高い人が使っているイメージ」「髪へのこだわりを感じる」といった声が寄せられ、ReFaが“美容感度の高いブランド”として認識されている傾向がうかがえました。
一方で、「価格が高そう」「商品をおすすめされそう」といった意見も見られ、ブランド力やトレンド性がサロンイメージにも影響を与えていることが分かる結果となりました。
調査対象：全国の20代～50代の女性
回答数：100名
調査期間：2026年5月22日～2026年5月25日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15517
■ Q. 美容室でReFa（リファ）の製品を見たり、使ってもらったことはありますか？
・たまにある：36%
・ない：29%
・見たことはある：19%
・よくある：13%
・ReFaを知らない：3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350445/images/bodyimage1】
■ Q. 美容室でReFaのドライヤー・ヘアアイロン・シャワーヘッドなどを使われると、「欲しい」と感じたことはありますか？
・少しある：39%
・よくある：22%
・あまりない：20%
・まったくない：19%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350445/images/bodyimage2】
■ Q. ReFa製品について、どのようなイメージがありますか？
・美容効果が高そう：38%
・高級感がある：32%
・SNSでよく見る：16%
・価格が高い：7%
・特にイメージはない：4%
・憧れがある：3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350445/images/bodyimage3】
■ Q. ReFa製品を導入している美容室に対して、どのようなイメージがありますか？
・トレンドに敏感そう：32%
・美意識が高そう：24%
・髪を大切にしてくれそう：17%
・高級感がある：11%
・特にイメージはない：6%
・商品をおすすめされそう：5%
・価格が高そう：3%
・技術力が高そう：2%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350445/images/bodyimage4】
《トレンドに敏感そう》
・ReFaは高級感があり、若者が使ってるイメージがあるので、トレンドに敏感な気がする。（20代／女性／神奈川県／無職）
・効果の程は分からないが、皆がいいと言っているのは知っているので、ニーズを押さえているのだなという印象を抱く。（20代／女性／滋賀県／無職）
・話題の製品を導入することで、トレンドに敏感な美容室だというイメージや、美意識の高いスタッフが多い印象が残る。（30代／女性／神奈川県／専業主婦）
・ReFaはSNS等でも良く見かけるブランドだし、美意識が高い若い人たちが結構使っているイメージがあるから。（30代／女性／栃木県／専業主婦）
・機能はもちろんデザインもオシャレで話題だし、女性のお客さんなら気になるものだと思うから。（40代／女性／神奈川県／正社員）
《美意識が高そう》
・ReFaはドライヤー以外の製品でもさまざまなアイテムがあり、自分を最大限に美しく見せるアイテムだということがSNSの広告などからも伝わり、それを導入している美容室には最先端の美容を意識してると思うからです。（20代／女性／広島県／パート、アルバイト）
・リファは高価なイメージがあるので、高価なリファを使っている美容院は美意識が高く髪を大切にしてくれているのかなと思う。（20代／女性／北海道／正社員）
・ReFaのくしやシャワーヘッドとか使ってる人はだいたい美意識が高い人が多い印象なので、美容院で使っていたらちゃんと意識して取り扱っている店舗なんだなと感じます。（30代／女性／神奈川県／専業主婦）
・リファといえば美容意識が高いイメージがあります。実際にSNSでも美意識が高い人が持っているので。（30代／女性／埼玉県／専業主婦）
・ReFaは華やかで美意識が高いイメージがあります。なので導入している美容室も、美容室に対しても、美意識というか、キラキラ系のイメージがあります。（40代／女性／東京都／派遣社員、契約社員）
《髪を大切にしてくれそう》
・ReFa＝髪に良いっていうイメージが強いため、ReFaを使ってるとなんかいい感じって思います（20代／女性／大阪府／その他）
・ドライヤーを使ったことがあるが、仕上がりが違うと思い、髪に良さそうだと感じた。美容室でReFa製品を使っていたら、髪や頭皮にいいものを選んでくれているのではないか、と思う。（30代／女性／新潟県／自営業、自由業）
・手で施術するより効果が高そうですし、何より優しそうな感じがするので、それを使っている美容室に対しては良さげな印象を持ちます。（50代／女性／青森県／自営業、自由業）
《高級感がある》
・値段も高いし、美容院で使われているくらいなので高級感があります。（20代／女性／高知県／パート、アルバイト）
・ReFa製品はどれも品質が高いイメージがあり、美容室で使われているとワンランク上の贅沢感があるからです。（30代／女性／宮城県／専業主婦）
・ReFaの製品は高いイメージと高級感のイメージがある為、高級感のある美容室だなと言うイメージを持ちます（30代／女性／神奈川県／パート、アルバイト）
《特にイメージはない》
・ReFaという製品があることを初めて知った。（20代／女性／新潟県／正社員）
・流行りもんってイメージが強い正直なんであんな人気かわからない・・・（30代／女性／秋田県／正社員）
・人気も知名度も高くなりすぎて、逆にこだわりがないサロンというイメージを抱いてしまう。（40代／女性／福島県／正社員）
《商品をおすすめされそう》
・美容室で販売を取り扱っている商品を実際に使用していそうだから。（30代／女性／東京都／正社員）
・ReFaを取り入れてるということは、取り扱っていることにもなるため、販売はされていると考える。ReFaに興味を示したら売り込みはされそうだと思ってしまう。（40代／女性／福岡県／パート、アルバイト）
・物販に力を入れているという感じがするから（40代／女性／愛媛県／専業主婦）
《価格が高そう》
・設備にお金がかかっているからサービス料として料金に上乗せされていそう。（30代／女性／埼玉県／正社員）
・全ての商品がかなり高いイメージしかない。（40代／女性／静岡県／専業主婦）
《技術力が高そう》
・縮毛矯正のため美容室でヘアアイロンをかけてもらいますが、ReFa製のストレートブローアイロンなので髪へのダメージもなく艶やかな光沢ある髪へ仕上げてくれるからです。（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
■まとめ
今回の調査では、多くの女性がReFa製品に対して「美容効果が高そう」「高級感がある」といったイメージを持っていることが分かりました。
また、ReFaを導入している美容室についても、「トレンドに敏感そう」「美意識が高そう」「髪を大切にしてくれそう」といった好印象を抱く人が多く、美容室のブランドイメージにも影響していることがうかがえます。
特に自由回答では、「SNSでよく見る」「話題の商品だから」「髪へのこだわりを感じる」といった声が多く、ReFaが“美容感度の高いブランド”として認識されている様子が見えてきました。
その一方で、「価格が高そう」「物販をおすすめされそう」「流行りもののイメージ」といった冷静な意見もあり、単なる高級美容家電というだけでなく、“トレンドブランド”として見られている側面もあるようです。
美容室で使用されるアイテムは、施術そのものだけでなく、サロン全体の印象にも影響を与えているのかもしれません。
■調査結果の引用・転載について
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