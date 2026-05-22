半導体二次配管フックアップサービス、2026-2032年の年平均成長率7.1％ - 市場規模推移の全貌
2026年5月、LP Information株式会社（所在地：東京都）が発表した最新の市場調査レポート「世界半導体二次配管フックアップサービス市場成長予測レポート（2026-2032年）」です。本のレポートは、単なるデータ集計にとどまらず深い洞察を提供し、競合企業マップ、収益シェア、市場動向、業界のM&A活動などを通じて、全球半導体二次配管フックアップサービス市場の全体構造と主要なトレンドを体系的に明らかにしています。また、全球リーダー企業の製品ライン戦略、技術力、市場参入戦略、競争ポジション、地理的分布を重点的に分析し、急速に進化する市場における主要プレイヤーの独自ポジショニングと戦略的差異を明らかにしています。
本レポートでは、半導体二次配管フックアップサービス市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Water & UPW Hook Up、 Gas & Pumping Hook Up、 Chemical Hook Up、 Drain Hook Up、 Exhaust Hook Up、 Others
用途別セグメンテーション：300mm Wafer Fabs、 200mm Wafer Fabs、 Others
主な参加者は以下の通りです：United Integrated Services Co., Ltd、 Jiangxi United Integrated Services、 Both Engineering Tech、 Acter Co., Ltd (Taiwan)、 Acter Technology Integration Group、 L&K Engineering、 L&K Engineering (Suzhou)、 Wholetech System Hitech、 Yankee Engineering、 China Electronics Engineering Design Institute (CEEDI)、 EDRI (Taiji Industry)、 CESE2、 CEFOC、 Exyte、 Jacobs Engineering、 Samsung C&T Corporation、 Hyundai E&C、 Kelington Group Berhad (KGB)、 International Facility Engineering (IFE)、 ChenFull International、 Toyoko Kagaku、 Total Facility Engineering (TFE)、 ACFM E&C、 Chuan Engineering、 Cleantech Services (CTS)、 Hexatech Engineering Sdn Bhd、 H&Y Engineering、 TL Engineering Co., Ltd、 Orbit & Skyline、 Ortner Reinraumtechnik GmbH、 Hejing Industry Development、 Equans S.A.S.、 Bilfinger SE
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界半導体二次配管フックアップサービス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593962/semiconductor-facility-hook-up-services）によれば、2025年の12.81億米ドルから2032年には20.93億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は7.1％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350144/images/bodyimage1】
半導体二次配管フックアップサービスレポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、半導体二次配管フックアップサービスレポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
本レポートでは、半導体二次配管フックアップサービス市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Water & UPW Hook Up、 Gas & Pumping Hook Up、 Chemical Hook Up、 Drain Hook Up、 Exhaust Hook Up、 Others
用途別セグメンテーション：300mm Wafer Fabs、 200mm Wafer Fabs、 Others
主な参加者は以下の通りです：United Integrated Services Co., Ltd、 Jiangxi United Integrated Services、 Both Engineering Tech、 Acter Co., Ltd (Taiwan)、 Acter Technology Integration Group、 L&K Engineering、 L&K Engineering (Suzhou)、 Wholetech System Hitech、 Yankee Engineering、 China Electronics Engineering Design Institute (CEEDI)、 EDRI (Taiji Industry)、 CESE2、 CEFOC、 Exyte、 Jacobs Engineering、 Samsung C&T Corporation、 Hyundai E&C、 Kelington Group Berhad (KGB)、 International Facility Engineering (IFE)、 ChenFull International、 Toyoko Kagaku、 Total Facility Engineering (TFE)、 ACFM E&C、 Chuan Engineering、 Cleantech Services (CTS)、 Hexatech Engineering Sdn Bhd、 H&Y Engineering、 TL Engineering Co., Ltd、 Orbit & Skyline、 Ortner Reinraumtechnik GmbH、 Hejing Industry Development、 Equans S.A.S.、 Bilfinger SE
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界半導体二次配管フックアップサービス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593962/semiconductor-facility-hook-up-services）によれば、2025年の12.81億米ドルから2032年には20.93億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は7.1％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350144/images/bodyimage1】
半導体二次配管フックアップサービスレポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、半導体二次配管フックアップサービスレポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。