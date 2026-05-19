【JAF札幌】全日本ダートトライアル第4戦を砂川市で開催！迫力のモータースポーツを間近で

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF札幌支部（日本自動車連盟 札幌支部 支部長 横井 隆）は、5月24日(日)に砂川市で開催される「2026年JAF全日本ダートトライアル選手権 第4戦 北海道ダートスペシャルinスナガワ」にあわせ、JAFブースを出展し、モータースポーツの魅力発信および地域振興に取り組みます。

ダートトライアルとは

詳細はこちら :https://jaf.link/sapporo2026-005

未舗装路面に設定されたコースを1台ずつ走行し、走行タイムを競うモータースポーツです。

砂利や土の路面を高速で駆け抜け、車両が砂煙を上げながらコーナーを走行する迫力を間近で楽しむことができます。

単に速さを競うだけなく、滑りやすい路面で車両を自在に操るドライビング技術や、コーナー進入時の迫力、砂煙を巻き上げながら走る臨場感など、普段の道路では見ることのできないモータースポーツならではの魅力があります。

お子様向け「キッズライセンス」を発行します

当日はJAFブースも出展し、お子さま向けの「キッズライセンス」の発行を行います。競技観戦のほか、モータースポーツグッズ抽選会も予定されており、モータースポーツファンはもちろん、初めて観戦する方やご家族連れの方にも楽しんでいただける内容となっています。

イベント概要

発行ブースキッズライセンス（イメージ）- 日時：5月24日(日)9:00（競技開始）～15:00(表彰式)- 場所：オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース 北海道砂川市オアシス※観戦エリア入場整理券：2,000円（モータースポーツグッズ抽選券付き、中学生以下無料）