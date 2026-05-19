エグゼクティブ・コーチングの経験を活かし、“キャリア“に特化したコーチングサービスを個人向けにスタート。新サービス『RASHICLE（ラシクる）』を提供開始

アイディール・リーダーズ株式会社

報道関係者各位

アイディール・リーダーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：永井恒男）は、個人向けの“キャリア“に特化したキャリアコーチングサービス『RASHICLE（ラシクる）』を、2026年4月20日（月）より提供開始しました。上場企業を含む100社以上の組織変革支援と300名超のエグゼクティブ・コーチング実績で培った方法論を活用し、業界平均の約1/3※にあたる14万8,000円から提供します。働く人一人ひとりの幸福を底上げすることを通じて、「人と社会を大切にする会社を増やします」という当社のパーパスの実現を進めます。

※当社調べ（2026年5月時点）

サービスサイト: https://rashicle.com/

背景：30～40代に固有の「キャリアの複雑性」

役職や責任が積み重なる30代後半から40代前半は、最もビジネスへのやりがいや活躍できる実感が増す一方、キャリアの転換点にもある時期といえます。現代は副業や起業の選択肢に加え、キャリアアップのあり方も変化し、自身の選択の幅や可能性は増しています。しかし、キャリアについて客観的なアドバイスを得る機会が非常に少ないのが実情です。

転職エージェントは転職を前提としており、フラットな相談相手にはなりにくい構造です。また、家族においても今の安定を阻害する可能性のある新たなキャリアの選択肢には不安も大きく、相談しづらいのが実情です。社内や知人などの人脈においても、なかなか真面目にキャリアの相談や社内とは関係のない選択肢を相談することは難儀です。--当社が支援してきた多くのビジネスパーソンから、こうした声を聞いてきました。

RASHICLEとは

転職を前提とせず、キャリアを自分らしい生き方で考えるきっかけにするサービス

RASHICLEは、「自分らしい人生と経済的豊かさの両立を、共に実現する」をミッションに掲げるキャリアコーチングサービスです。サービス名は、「らしく」生きることと、人生・キャリアを更新し続ける「サイクル」を組み合わせた造語。転職を前提とせず、昇進・副業・独立・転職といったあらゆる選択肢をフラットに検討することが、最大の特徴です。

RASHICLEの5つの特長

1. 経営者やビジネスの第一線で活躍しているビジネスパーソンの深い理解

当社はこれまで、経営層・次世代リーダー300名以上のエグゼクティブ・コーチングと上場企業を含む100社以上の組織変革を手がけてきました。活躍する経営者やビジネスパーソンを熟知しているからこそ可能なキャリアへのアドバイスや問いを、個人のキャリア向けに実施します。

2. パーパスから始める--2万人以上が体験したメソッド

当社は日本における「パーパス経営」の第一人者として、延べ2万人以上にマイパーパス・ワークショップを提供してきました。「自分が存在する意義」「人生を通じて実現したいこと」を言語化する独自メソッドを、1対1のコーチングで深く実施することで、自己分析にとどまらない「意思決定の軸」の確立を支援します。

3. 中立性を大事にしたサービス提供

RASHICLEは転職成約による収益化を行いません。だからこそ、特定の選択肢を勧めるインセンティブを構造的に持ちえません。「会社に残る」「異動を受け入れる」「副業を始める」「独立する」「転職する」--すべての選択肢を同じテーブルに並べ、ご本人の納得感を最優先に意思決定を支援します。

4. 適正価格で社会を良くする--業界平均の約1/3の価格設定

既存のキャリアコーチングが1コース40～90万円である中、RASHICLEは14万8,000円（PLANNINGコース・税込）から提供します。当社の既存基盤（コーチ人材・方法論・運営ノウハウ）を活用し、品質を保ったまま価格を抑えました。「適正な価格で、必要な人に届ける」ことは、社会的価値を持つサービスの責任だと考えています。検討中の方には、60分の無料相談を用意しています。

5. まずは自分に向き合うことから始められる短期間のコースを用意

既存の一般的なキャリアコーチングは7～15回を要するのに対し、RASHICLEは3～5回（PLANNING／PLAN & ACTION）から始められる短期のコースをご用意。キャリアの指針が見つかった方には自走いただけるよう、過度な回数を最初から求めません。具体的アクションプランが決まり、新たなキャリアが進む中でさらに支援を得たい方には追加のコースを選択できる形にしております。多忙なビジネスパーソンが、無理なく取り組める設計を最優先にしています。

■サービス開発者・丹羽真理からのメッセージ

私はこれまで、3つの異なる職場を経験してきました。

1つ目が長時間労働が毎日であった職場、2つ目がもやもやを抱えた職場、3つ目が「笑顔や自分らしさを大事にした方が、仕事の成果も上がる」と気づかせてくれた職場。この経験が、私の「幸せに働く人であふれる世の中をつくる」というパーパスの原点です。

丹羽 真理（アイディール・リーダーズ 共同創業者 / CHO）

アイディール・リーダーズで多くのリーダーや管理職と向き合う中で、組織の話だけでは解決できない悩みがあることにも気づきました。「自分らしく生きたい」という想いと、「経済的な安定を手放せない」という現実の間で、一人で葛藤している方がたくさんいるのです。

RASHICLEは、その葛藤に寄り添うために生まれました。転職を勧めるサービスではありません。自分らしいと思える人生と、経済的豊かさを、どちらも諦めずに両立させる--その「第三の道」を、プロフェッショナルなコーチと共に見つけていく場所です。あなたの人生は、あなたが思っている以上に、自由に設計できると信じています。

■料金プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14688/table/51_1_52436cdb9a564b7c4839ebb2a66cebb6.jpg?v=202605190851 ]

※ すべてオンラインで完結。PLANNINGからPLAN & ACTIONへのアップグレードも可能です。

アイディール・リーダーズ株式会社について

2015年の創業以来、「人と社会を大切にする会社を増やす」というパーパスのもとに、数多くの企業や経営者の皆様にエグゼクティブ・コーチングや、パーパスに関するコンサルティング、組織文化変革／DE&Iコンサルティング等を提供し続けてきました。

【エグゼクティブ・コーチング】

経営者の意思決定や行動の質の向上をサポートするサービス。コーチングセッションを通じて、経営者自らが答えを見つけることを支援します。＜業界例＞化学、医薬、エンタメ、非鉄金属、不動産、外食、サービス、ガラス・土石製品、ベンチャーキャピタル、インターネットサービス、消費財、卸売、半導体、電子、精密機器、食品など。

https://ideal-leaders.co.jp/service/executive-coaching/

【パーパス・マネジメント・コンサルティング】

クライアント企業の真の存在意義の明確化と、その実現をサポートするコンサルティングサービス。組織のPurpose・ビジョンの構築/展開、経営・事業チームの合意形成支援、組織風土の変革支援、中期経営計画・戦略策定/実行支援、次世代リーダー育成、リーダーシップ開発、人材育成など。

https://ideal-leaders.co.jp/service/purpose-management/

【パーパス・ワークショップ】

私たちは、一人ひとりが自身のパーパス（存在意義）を見つけることこそ、社員が主体的・自律的に働く上で鍵となると考えています。 Purpose Workshopでは、ペアインタビューをはじめとする多様なワークを通じて、個々人のパーパスを明確にします。 エンゲージメント低下や離職率の高まり、キャリア形成支援などに課題感をお持ちの人事部・経営企画部の方に導入をお勧めしているワークショップです。

https://ideal-leaders.co.jp/service/purpose-workshop/

【グローバルリーダーシップ開発】

グローバルに事業を展開されている企業様に向け、アセスメントとコーチング、集合ワークショップなどを用いながらグローバルリーダーの育成に伴走いたします。客観的なアセスメントをもとに対象者の方のCQ（cultural intelligence）を高めるアプローチ（コーチングやワークショップなど）を組み合わせることで効果的に異なる文化的背景を持つ方々との協働方法を学び、組織全体に広げていくアプローチが可能です。

https://ideal-leaders.co.jp/service/

【組織文化変革プログラム】

企業変革において組織文化の重要性は高まっています。 ホフステード組織文化診断によって組織文化の"As is"（現状）を知り、"To be"（理想）を定めるソリューションによって企業変革のご支援をします。

https://ideal-leaders.co.jp/service/

【ダイバーシティ&インクルージョン】

様々な文化的背景を持った多様な社員が、違いを力にして協働していくため、アセスメントやコーチング、ワークショップを組み合わせて最適なプログラムをご提供いたします。日本人と外国人、男性と女性、管理職と若手社員などの違いを乗り越え、多様性を活かして協働し、実務において高いパフォーマンスを出すためのプログラムです。

https://ideal-leaders.co.jp/service/diversity-and-inclusion/

■アイディール・リーダーズ 関連書籍

『パーパス・マネジメント』社員の幸せを大切にする経営

『パーパス・マネジメント』社員の幸せを大切にする経営

著者 丹羽真理 | 2018年9月1日初版発行

パーパスに基づく幸せな組織づくりの重要性とノウハウが詰まった一冊。幸福度が高い人ほど、生産性や創造性が高く、会社や業績に大きく貢献することができます。 社員の幸福度を上げる取り組みは、会社の発展のために必要不可欠です。 本書では、「仕事における幸せ」に着目した経営・組織運営について解説すると共に、CHO（Chief Happiness Officer）という社員の幸せをデザインする経営職や役割についても紹介しています。

『経営戦略としての異文化適応力 ホフステードの6次元モデル実践的活用法』

著者 宮森千嘉子・宮林隆吉 | 2019年3月20日初版発行

国民文化・組織文化研究の世界的権威が生み出したフレームワークによる多様性マネジメントの実践書。組織心理学・人類学の教授で、「文化と経営の父」と呼ばれるヘールト・ホフステード博士が考案した「6次元モデル」は異文化間だけでなく、多様な国籍や性格の人材間コミュニケーションの問題を解決するフレームワークです。本書では、職場でコミュニケーション問題を抱えている経営者・管理職の方を対象に、「ホフステードの6次元モデル」を用いながら、その対応策を紹介します。

『会社の問題発見、課題設定、問題解決』

著者 永井恒男・齋藤健太 | 2019年１０月２１日初版発行

経営者は、ビジョンを掲げる存在。そして実際の現場では、問題発見、課題設定、問題解決のプロセスをOKR型で繰り返し、 ダイナミックかつ地道に組織を動かしていく企業が増えました。 その際に欠かせないのが、人と組織を成長させ、駆動し続けることができる、力強いビジョンです。 本著では、永井が携わった仕事の中から、ビジョンによって組織を変革した製造業やIT企業の事例を紹介し、 経営陣の内発的動機と現場の内発的動機をポジティブに相互作用させる組織マネジメント手法を解説。

『パーパス・ドリブンな組織のつくり方 発見・共鳴・実装で会社を変える』

著者 永井 恒男・後藤 照典 | 2021年12月30日初版発行

パーパスに基づく経営を実践していくために必要なエッセンスが詰まった一冊。 パーパスとはなにか、なぜパーパスが今必要とされているかを紹介した上で、パーパスに基づいた経営（＝「パーパス・ドリブン・経営」）の考え方を解説します。 そして、パーパス・ドリブン・経営に必要な「発見・共鳴・実装」という３つのステップを詳しく解説していきます。 NEC、日産自動車、ベネッセ、ADK、ぐるなび、LIXILなど、20社以上の日本企業の経営トップやリーダーの皆さまに独自インタビューを実施。 ここでしか読むことのできない事例を具体的に掲載しています。

『強い組織は違いを楽しむ CQ が切り拓く組織文化』

著者：宮森 千嘉子／監修：ディヴィッド・リヴァモア｜ 2025年5月10日初版発行

不確実性の時代において、組織の成長や競争優位性を確立するためには、組織文化を意図的に醸成し文化を戦略の“良きパートナー”とすることが必要不可欠です。本書では、組織文化を戦略の推進力として捉え、強い組織を築くために必要になるのはパーパスだけでなく、個人の価値観と一人ひとりの違いを活かすことだと提唱します。そのために必要なのが、リーダーの CQ（文化の知能指数）です。カルチャーの専門家として多くの組織文化変革を実現した宮森千嘉子の体験や、組織文化変革を実現した企業のインタビューを基に、数々の事例と共に明日から使える実践的アプローチを紹介します。

会社概要

会社名：Ideal Leaders（アイディール・リーダーズ株式会社）

代表取締役：永井恒男

所在地：東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング6F

設立：2015年４月

URL：https://ideal-leaders.co.jp/

事業内容：エグゼクティブコーチング、経営コンサルティング（パーパス・マネジメント・コンサルティング、組織文化変革コンサルティング、ウェルビーイング経営支援）：組織のパーパス・ビジョン構築、展開／経営・事業チームの合意形成支援／組織文化の変革支援／中長期経営計画・戦略策定、実行支援／次世代リーダー育成／リーダーシップ開発、人材育成／CHO（Chief Happiness Officer）プログラム／1on1 プログラム等

報道関係者様 お問い合わせ先

アイディール・リーダーズ株式会社 後藤 照典 （ごとう あきのり）

東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング6F

TEL：070-1415-9954 ／MAIL：info@ideal-leaders.co.jp

お問い合わせ：https://ideal-leaders.co.jp/contact