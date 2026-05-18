【シー・オー・ビゲロウ】ブランドを代表するレモンコレクションからボディクレンザーが新発売！天然のミントが爽やかに香るメンタ ボディソープもリニューアルして再登場！

エフ・ジー・ジェイ株式会社

エフ・ジー・ジェイ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 和弘）が運営するフルーツギャザリングでは、アメリカで最も歴史のあるアポセカリー「シー・オー・ビゲロウ」から「レモン ボディクレンザー」を2026年6月1日（月）新発売、また、2026年6月20日（土）に「メンタ ボディソープ」をリニューアル新発売いたします。

1838年創業、アメリカで最も歴史あるアポセカリーとして知られるシー・オー・ビゲロウ。

ブランドを代表するレモンコレクションから、2026年6月1日（月）「レモン ボディクレンザー」を新発売します。

リッチでクリーミーな泡が全身をやさしく包み込み、肌にうるおいを与えながら、しっとりとなめらかな肌へと洗い上げます。天然由来の保湿成分PCAナトリウム(※)を配合し、毎日のバスタイムを心地よく爽やかなひとときへと導きます。

※PCA-Na

シー・オー・ビゲロウ

レモン ボディクレンザー

2026年6月1日（月）新発売

295ml / 4,400円(税込)

＜パラベンフリー、クルエルティフリー＞

爽快なレモンの香りが広がる、ボディクレンザー。

2026年6月20日（土）の「ペパーミントの日」には、「メンタ ボディソープ」がスタイリッシュなデザインにリニューアルして新発売します。

天然のミントが爽やかに香る、清涼感あふれるボディソープです。微細に砕いたクルミの殻(※)を配合したスクラブが、やさしく古い角質をオフし、汚れをすっきりと洗い流します。なめらかな洗い上がりで、心地よく整った肌へ導きます。

※テウチグルミ殻粒

シー・オー・ビゲロウ

メンタボディソープ

2026年6月20日（土）リニューアル新発売

198g / 3,300円(税込)

＜パラベンフリー、クルエルティフリー＞

天然のミントが爽やかに香る、清涼感あふれるボディソープ。

シー・オー・ビゲロウとは

シー・オー・ビゲロウはアメリカで最も歴史あるアポセカリーと言われています。1838年、ニューヨークのグリニッジ・ビレッジで医学博士Dr. Hunterが創業したアポセカリーを、1880年Clarence O. Bigelowが受け継ぎ、名称をC.O.Bigelowとしました。以来、伝統のある魅力的な商品は長く愛され続けています。

製品には創業以来No.001から、薬剤師が開発した処方ナンバーが与えられています。現在では2,000近くの製品が伝統的レシピを元に生み出され、愛され続けてきました。スタイリッシュさ、デザイン性、機能性を兼ね備えたアイテムは、品質を追求した結果、ナチュラルコスメとして長く愛されつつ、1アイテムでいくつかの機能をもつ多機能性、さらに家のどの場所においてもインテリアにマッチするデザイン性の高さも人気です。

古くは発明家トーマス・エジソンなどの著名人も愛用者として知られています。

■日本公式ブランドサイト : https://www.fgj-inc.co.jp/cobigelow

■日本公式インスタグラム : https://www.instagram.com/cobigelowjp(https://www.instagram.com/cobigelowjp/)

■日本公式X : https://x.com/cobigelowjp

■エリクサーコレクション取り扱い店舗 : フルーツギャザリング 30店舗(https://fruitgathering.jp/shop/)

【お問合せ先】

エフ・ジー・ジェイ株式会社

TEL:03-6434-5370(11:00~17:00／土・日・祝を除く)