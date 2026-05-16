【ココマイスター】紳士物専門の職人らしい重厚感をある作りを生かしながら、現代にピッタリのスマートフォルムが魅力の財布“カーリン Curlin”が新発売

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ココマイスター株式会社


ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、最高級メイドインジャパンの革製品ブランド「COCOMEISTER」より、新作「カーリン ロウ引きコードバン」を2026年5月15日（金）より発売いたしました。価格は39,500 円（税込）。




素材とつくり



ロウ引きコードバン

英国純正オイルレザー

外装には、新品時から表面にロウが浮き出る、珍しいロウ引きコードバンレザーを採用。はじめは光沢を抑えた曇り感のある表情ですが、使い込むことでロウが革へと馴染み、丁寧にブラッシングされたサラブレッドの毛並みを思わせる、洗練された艶へと変化していきます。



内装には、“英国純正”のオイルレザーを採用。ビスポークシューズ用レザーを作り続けてきたタンナーの技術を活かし、鞄や財布小物用として質感としなやかさに拘りました。高級革靴で培われた艶出し技術により、渋く美しい光沢を醸し出します。



カラーバリーション


Color：ブラック


表裏をブラックで統一したカラーです。コードバンは経年変化により、より深みのある漆黒の風合いへと変化していきます。内装レザーも艶を増していき、シンプルながら格好良い色味をご堪能いただけます。






Color：ボルドーワイン


外装はボルドーカラーで、内装は英国純正オイルレザー（ダーリントンシリーズ）のダークブラウン色を採用し、ダークブラウン系の１トーンにデザインされています。お洒落かつ経年変化を楽しめるカラーです。






ディテール



手のひらに収まるスマートな使い心地が魅力です。

小銭入れはファスナーがサイド部分に取り付けられており、スマートな使い心地を実現しています。

カード入れは革を薄く仕上げる技術を採用し、革を重ねる職人技を楽しめます。


お札はシンプルに収納できます。使いやすく、お会計に手間をかけません。

スマートなフォルム。ポケットに入れてもかさばらないスマートさが魅力。

金具引き手でファスナーの開け閉めがし易い、コードバンとの相性もいいのが特徴。

スペック


外寸：縦9cm×横11.3cm×厚み2.1cm


内寸：開いた時の横幅18cm


機能：札入れ×1
　　　小銭入れ
　　　カードポケット×6
　　　フリーポケット×2


外装素材：ロウ引きコードバン


内装素材：英国純正オイルレザー


重量：94ｇ



シリーズストーリー

紳士物専門の職人らしい重厚感をある作りを生かしながら、
現代にピッタリのスマートフォルムが魅力の財布“カーリン Curlin”です。

革を薄くする技術をしっかり使い、コンパクトでスマートな財布に仕立てました。
財布としての重厚感を持ちながら、アクティブな印象が魅力です。

小銭入れの開閉部分をサイド部分に持っていくことで、
財布を開けることなく小銭を取り出せるのも嬉しい機能です。





コマイスター株式会社が作るブランド「COCOMEISTER」


最高級メイドインジャパン「ココマイスター」



強く、そして自由に。をコンセプトに、世界最高峰の極上皮革のみを使用し、日本の優れた熟練職人が仕立てるハイエンドな日本製レザーブランドです。全国５店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売しています。自社独自の空調完備された革倉庫を保有しており、最高級の輸入皮革を数多く保管しています。（修理が必要な場合には、製品修理も実施しています）



お問い合わせ先　ココマイスターサポート　0120-827-117


詳細は公式HPをご確認ください。


・公式サイト　https://cocomeister.jp


・財布小物　https://cocomeister.jp/pages/wallet-small


・かばん鞄　https://cocomeister.jp/pages/bags



ココマイスター ストア（直営店）


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