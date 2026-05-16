【ココマイスター】紳士物専門の職人らしい重厚感をある作りを生かしながら、現代にピッタリのスマートフォルムが魅力の財布“カーリン Curlin”が新発売

ココマイスター株式会社

ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、最高級メイドインジャパンの革製品ブランド「COCOMEISTER」より、新作「カーリン ロウ引きコードバン」を2026年5月15日（金）より発売いたしました。価格は39,500 円（税込）。

素材とつくり

ロウ引きコードバン英国純正オイルレザー

外装には、新品時から表面にロウが浮き出る、珍しいロウ引きコードバンレザーを採用。はじめは光沢を抑えた曇り感のある表情ですが、使い込むことでロウが革へと馴染み、丁寧にブラッシングされたサラブレッドの毛並みを思わせる、洗練された艶へと変化していきます。

内装には、“英国純正”のオイルレザーを採用。ビスポークシューズ用レザーを作り続けてきたタンナーの技術を活かし、鞄や財布小物用として質感としなやかさに拘りました。高級革靴で培われた艶出し技術により、渋く美しい光沢を醸し出します。

カラーバリーション

Color：ブラック

表裏をブラックで統一したカラーです。コードバンは経年変化により、より深みのある漆黒の風合いへと変化していきます。内装レザーも艶を増していき、シンプルながら格好良い色味をご堪能いただけます。

Color：ボルドーワイン

外装はボルドーカラーで、内装は英国純正オイルレザー（ダーリントンシリーズ）のダークブラウン色を採用し、ダークブラウン系の１トーンにデザインされています。お洒落かつ経年変化を楽しめるカラーです。

ディテール

スペック

手のひらに収まるスマートな使い心地が魅力です。小銭入れはファスナーがサイド部分に取り付けられており、スマートな使い心地を実現しています。カード入れは革を薄く仕上げる技術を採用し、革を重ねる職人技を楽しめます。お札はシンプルに収納できます。使いやすく、お会計に手間をかけません。スマートなフォルム。ポケットに入れてもかさばらないスマートさが魅力。金具引き手でファスナーの開け閉めがし易い、コードバンとの相性もいいのが特徴。

外寸：縦9cm×横11.3cm×厚み2.1cm

内寸：開いた時の横幅18cm

機能：札入れ×1

小銭入れ

カードポケット×6

フリーポケット×2

外装素材：ロウ引きコードバン

内装素材：英国純正オイルレザー

重量：94ｇ

シリーズストーリー

紳士物専門の職人らしい重厚感をある作りを生かしながら、

現代にピッタリのスマートフォルムが魅力の財布“カーリン Curlin”です。



革を薄くする技術をしっかり使い、コンパクトでスマートな財布に仕立てました。

財布としての重厚感を持ちながら、アクティブな印象が魅力です。



小銭入れの開閉部分をサイド部分に持っていくことで、

財布を開けることなく小銭を取り出せるのも嬉しい機能です。

コマイスター株式会社が作るブランド「COCOMEISTER」

最高級メイドインジャパン「ココマイスター」

強く、そして自由に。をコンセプトに、世界最高峰の極上皮革のみを使用し、日本の優れた熟練職人が仕立てるハイエンドな日本製レザーブランドです。全国５店舗の直営店とオンラインサイトのみで販売しています。自社独自の空調完備された革倉庫を保有しており、最高級の輸入皮革を数多く保管しています。（修理が必要な場合には、製品修理も実施しています）

お問い合わせ先 ココマイスターサポート 0120-827-117

詳細は公式HPをご確認ください。

・公式サイト https://cocomeister.jp

・財布小物 https://cocomeister.jp/pages/wallet-small

・かばん鞄 https://cocomeister.jp/pages/bags

ココマイスター ストア（直営店）

・銀座店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-ginza

・自由が丘店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-jiyugaoka

・名古屋栄店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-nagoya

・心斎橋店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-shinsaibashi

・神戸旧居留地店 https://cocomeister.jp/pages/cocomeister-kobe