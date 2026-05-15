アニメプロデュース会社インフィニット発のECサイト『いんふぃにっちょ。』5月15日(金)オープン!!

株式会社インフィニット

株式会社インフィニット（代表：永谷敬之）は、アニメファン向けECサイト『いんふぃにっちょ。』（ https://store.infinitedayo.jp/(https://store.infinitedayo.jp/) ）を、2026年5月15日（金）にオープンいたします。

本サービスでは、これまで数々のアニメの企画・プロデュースを手掛けてきたインフィニットならではの視点で企画された、作品の物語性や、舞台に寄り添ったグッズを展開し、アニメファンの「好き」を応援する新たな楽しみ方を提案します。

近年、アニメグッズ市場は大きく広がり、楽しみ方もますます多様化しています。

その中で当社は、アニメ制作・プロデュースに関わる立場として、作品の背景や舞台、物語の空気感まで楽しめるグッズ体験を提供したいと考え、本ECサイトを立ち上げました。

「持つことで作品の世界が広がる」そんな価値と、ファンのみなさまへの「幸せ」をお届けすることを目指しています。

今後は、取り扱い作品の拡大に加え、EC限定の企画展開を予定しております。

また、作品の舞台や文化と連動した企画を通じて、アニメファンと物語を繋ぐ新たな価値創出を目指してまいります。

主な商品ラインナップ（一部）

『きみが死ぬまで恋をしたい』アクリルスタンド

AnimeJapan 2026開催に際して描き下された新規イラストを使用したアクリルスタンド

放送前からの描き下ろしグッズ展開を行うことで、放送に向けての盛り上がりをグッズ面からもプロデュースしてまいります。

(C)あおのなち・一迅社／「きみ死ぬ」製作委員会

『私を喰べたい、ひとでなし』今治ハンドタオル

作品の舞台である愛媛県の名産品「今治タオル」を採用したハンドタオル。

地域性と作品性を掛け合わせた、日常使いしやすいアイテムです。

(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会

『SHIROBAKO』ミニチュアマンホール&ラバーコースターセット

作品の舞台である東京都武蔵野市に実際に設置されているデザインマンホールを再現。

ファンにとって”聖地の記憶”を手元で楽しめるコレクション性の高い商品です。

(C)「SHIROBAKO」製作委員会

(C)2020 劇場版「SHIROBAKO」製作委員会

『色づく世界の明日から』なないろのペンギン 絵本

作中に登場する印象的な絵本を、細部までこだわって再現しました。

物語の世界観をより深く体験できる、没入感の高いアイテムとなっています。

(C)色づく世界の明日から製作委員会

OPEN記念クーポン情報

ECサイト「いんふぃにっちょ。」のOPENを記念して、対象商品が50%OFFとお得に購入可能なクーポンを配布いたします。

割引上限金額、使用回数制限はございません。

お得なクーポン適用期間内にぜひお買い求めください。

◇「いんふぃにっちょ。」OPEN記念クーポン ＜クーポンコード：N9L61H2V＞

期間：2026年5月15日(金)～6月14日(日)

対象タイトル：※50音順

・色づく世界の明日から

・恋は双子で割り切れない

・SHIROBAKO／劇場版「SHIROBAKO」

・花咲くいろは

割引上限金額：なし

◇クーポン使用方法

対象タイトルの商品をカートに入れ、ご注文内容の確認ページへ進み、

クーポンコード入力フォームへ『N9L61H2V』を入力、適用してください。

なお、対象外タイトルの商品が同カートに入っている場合には適用外と

なりますのでご注意ください。

対象外タイトル：※50音順

・悪役令嬢の中の人

・おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています

・描くなるうえは

・きみが死ぬまで恋をしたい

・ひぐらしのなく頃に 業・卒

・私を喰べたい、ひとでなし

「いんふぃにっちょ。」公式TikTok開設

インフィニットの商品の魅力を発信する

公式TikTokが開設されました。

グッズデザイン画像だけでは伝わらない質感や

こだわりなど、たくさんのコンテンツを更新して

いきますので、商品と合わせてぜひお楽しみください。

いんふぃにっちょ。公式TikTok：@infiniccho

https://www.tiktok.com/@infiniccho/

サービス概要

サイト名：いんふぃにっちょ。

サイト運営：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

オープン日：2026年5月15日(金)

URL：https://store.infinitedayo.jp/

取扱商品：アニメグッズ（雑貨・地域連動商品・再現アイテムなど）

取扱作品：悪役令嬢の中の人 ／ 色づく世界の明日から ／

おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています ／

描くなるうえは ／ きみが死ぬまで恋をしたい ／

恋は双子で割り切れない ／ SHIROBAKO ／ 劇場版「SHIROBAKO」／

花咲くいろは ／ ひぐらしのなく頃に 業・卒 ／

私を喰べたい、ひとでなし

※50音順

※今後、当社プロデュース作品の追加展開を予定しております

会社概要

株式会社インフィニット

株式会社インフィニット

所在地：東京都武蔵野市

代表者：永谷敬之

事業内容：アニメの企画・プロデュース・プロモーション、グッズ制作、イベント企画 ほか

各種詳細

【公式サイト】

インフィニット公式HP：https://infinitedayo.jp/

いんふぃにっちょ。公式HP：https://store.infinitedayo.jp/

【各種SNS】

インフィニット公式X：@Infinite_PRdayo https://x.com/Infinite_PRdayo/

インフィニット公式YouTubeチャンネル：@infiniteanime https://youtube.com/c/infiniteanime

いんふぃにっちょ。公式TikTok：@infiniccho https://www.tiktok.com/@infiniccho