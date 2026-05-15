【マクアケ新プロジェクト】筋肉のコリをほぐし、支えて伸ばす。1日10分から始める首ケア新習慣。

ただ寝転ぶだけ、だからこそ毎日続く。首元すっきりのリラックスタイムを♪

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて、2026年5月15日(金)～6月15日(月)の期間限定で「Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション」を先行予約販売を開始します。

・首への負担、見過ごしていませんか？

スマホやデスクワークが当たり前になった今、多くの人が「首への負担」を感じています。

でも──ストレッチは続かない。マッサージは面倒。という方も多いのでは？

だからこそ必要なのは、無理なく続く、シンプルな首ケア習慣。

・ただ寝るだけで、首にアプローチ

そこで誕生したのが 「Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション」！

「筋肉への刺激」と「首の支え」を同時に実現した、これまでにない首ケアアイテムです。

寝るだけで、首に心地よくアプローチ。毎日の新しい習慣として取り入れられます。

・特徴１.｜無数のスパイクが、首を心地よく刺激！

本体に配置された無数のスパイクが、首まわりの筋肉にアプローチ。

無数のスパイクが、首の筋肉のコリをほぐし、血行を良くします。

血行が良くなることで、首まわりのめぐりをサポートし、スッキリとした感覚へ導きます。

「首に良い」と実感できる理由がここにあります。

・ 特徴２.｜体圧を分散する、三角構造ゲル

中材には、2層トライアングルメッシュ構造のゲルを採用。

この特殊構造により、体圧を一点に集中させず、やさしく受け止めながら分散します。

※機能説明のためカバーを外した状態で撮影しています。ご使用の際はカバーを装着してください。

車で踏んでもヘタレない優れた設計で、首への負担をやわらげながらしっかり支えます。

・ 特徴３.｜首の自然なS字カーブをサポート

※機能説明のためカバーを外した状態で撮影しています。ご使用の際はカバーを装着してください。

人の首は、本来ゆるやかなS字カーブを描いています。

「Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション」はその自然なラインを追求し、頭・首・肩をバランスよく支える設計。

体圧を分散しながら、無理のない姿勢へと導くことで、心地よいストレッチを実現します。

・ 刺激×支えのハイブリッド設計

スパイクで「刺激」し、ゲルで「支える」。

この2つを組み合わせることで、新しいネックケア体験を実現しました。

・1日10～15分。寝転ぶだけの新ストレッチ習慣！

使い方はとてもシンプル、首の下に置いて、仰向けに寝転ぶだけ。

・ 就寝前のリラックスタイムに

・ テレビを見ながら

・ スマホ使用後のリセットに

忙しい毎日でも、無理なく続けられる習慣です。

・なぜこの構造なのか？

【ネックケアを選ぶ時】

・硬すぎて痛い

・柔らかすぎて物足りない

という課題がありました。

本品は、 スパイクでしっかり刺激し、ゲルでやさしく支える。

その両立により、“ちょうどいい心地よさ”を実現しています。

・毎日使える安心感

カバーは取り外して洗えるので、いつでも清潔に使用可能。

毎日使うものだからこそ、安心して使える設計にこだわりました。

・こんな使い方もおすすめ♪

首以外でも、背筋やふくらはぎ、腰などさまざまな部位をピンポイントにケアすることもできます♪

・【松本先生 監修】

・プレゼントにもおすすめです♪

毎日頑張っているあなたの大切な方へ。「お疲れさま」の気持ちを込めたプレゼントとしてもいかがでしょうか？

手軽に使えるケアグッズは、性別や年齢を問わず喜ばれる贈り物です。きっと優しさが伝わるギフトになりますよ。

・ 新しい首ケア習慣を。

首の違和感、そのままにしていませんか？

毎日の小さなケアが、未来の快適さにつながります。

まずは、1日10分から。

あなたの首に、心地よい変化を。

【仕様】「Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション」

■ 材質／カバー(天面部)：綿100％

カバー(側面部)：ポリエステル100％

カバー(スパイク部)：ポリプロピレン樹脂

中材：スチレン系熱可塑性エラストマー

■ 商品サイズ（約）：D9.5×W27.0×H9.0cm

■ 商品重量（約）：410g

■ 原産国：中国

【スケジュール】

■プロジェクト開始：2026年5月15日(金)

■プロジェクト終了：2026年6月15日(月)

■発送予定：7月下旬ごろより申し込み順に順次発送

●目標金額：100,000円

●詳細URL：https://www.makuake.com/project/spikegel/

※詳しい発送時期はに関しては活動レポートかメールにて適時ご連絡させて頂きます。