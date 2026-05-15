【マクアケ新プロジェクト】筋肉のコリをほぐし、支えて伸ばす。1日10分から始める首ケア新習慣。

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株式会社ニーズ

ただ寝転ぶだけ、だからこそ毎日続く。首元すっきりのリラックスタイムを♪




株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて、2026年5月15日(金)～6月15日(月)の期間限定で「Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション」を先行予約販売を開始します。


・首への負担、見過ごしていませんか？




スマホやデスクワークが当たり前になった今、多くの人が「首への負担」を感じています。


でも──ストレッチは続かない。マッサージは面倒。という方も多いのでは？


だからこそ必要なのは、無理なく続く、シンプルな首ケア習慣。


・ただ寝るだけで、首にアプローチ




そこで誕生したのが 「Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション」！


「筋肉への刺激」と「首の支え」を同時に実現した、これまでにない首ケアアイテムです。


寝るだけで、首に心地よくアプローチ。毎日の新しい習慣として取り入れられます。


・特徴１.｜無数のスパイクが、首を心地よく刺激！




本体に配置された無数のスパイクが、首まわりの筋肉にアプローチ。


無数のスパイクが、首の筋肉のコリをほぐし、血行を良くします。




血行が良くなることで、首まわりのめぐりをサポートし、スッキリとした感覚へ導きます。


「首に良い」と実感できる理由がここにあります。


・ 特徴２.｜体圧を分散する、三角構造ゲル




中材には、2層トライアングルメッシュ構造のゲルを採用。


この特殊構造により、体圧を一点に集中させず、やさしく受け止めながら分散します。



※機能説明のためカバーを外した状態で撮影しています。ご使用の際はカバーを装着してください。



車で踏んでもヘタレない優れた設計で、首への負担をやわらげながらしっかり支えます。


・ 特徴３.｜首の自然なS字カーブをサポート



※機能説明のためカバーを外した状態で撮影しています。ご使用の際はカバーを装着してください。

人の首は、本来ゆるやかなS字カーブを描いています。


「Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション」はその自然なラインを追求し、頭・首・肩をバランスよく支える設計。


体圧を分散しながら、無理のない姿勢へと導くことで、心地よいストレッチを実現します。


・ 刺激×支えのハイブリッド設計




スパイクで「刺激」し、ゲルで「支える」。


この2つを組み合わせることで、新しいネックケア体験を実現しました。


・1日10～15分。寝転ぶだけの新ストレッチ習慣！


使い方はとてもシンプル、首の下に置いて、仰向けに寝転ぶだけ。


・ 就寝前のリラックスタイムに
・ テレビを見ながら
・ スマホ使用後のリセットに


忙しい毎日でも、無理なく続けられる習慣です。




・なぜこの構造なのか？


【ネックケアを選ぶ時】


・硬すぎて痛い
・柔らかすぎて物足りない


という課題がありました。


本品は、 スパイクでしっかり刺激し、ゲルでやさしく支える。
その両立により、“ちょうどいい心地よさ”を実現しています。




・毎日使える安心感




カバーは取り外して洗えるので、いつでも清潔に使用可能。


毎日使うものだからこそ、安心して使える設計にこだわりました。


・こんな使い方もおすすめ♪


首以外でも、背筋やふくらはぎ、腰などさまざまな部位をピンポイントにケアすることもできます♪




・【松本先生 監修】




・プレゼントにもおすすめです♪




毎日頑張っているあなたの大切な方へ。「お疲れさま」の気持ちを込めたプレゼントとしてもいかがでしょうか？
手軽に使えるケアグッズは、性別や年齢を問わず喜ばれる贈り物です。きっと優しさが伝わるギフトになりますよ。


・ 新しい首ケア習慣を。




首の違和感、そのままにしていませんか？


毎日の小さなケアが、未来の快適さにつながります。


まずは、1日10分から。


あなたの首に、心地よい変化を。


【仕様】「Dr.PRO スパイクストレッチゲルクッション」




■ 材質／カバー(天面部)：綿100％
　　　　 カバー(側面部)：ポリエステル100％
　　　　 カバー(スパイク部)：ポリプロピレン樹脂
　　　　 中材：スチレン系熱可塑性エラストマー


■ 商品サイズ（約）：D9.5×W27.0×H9.0cm


■ 商品重量（約）：410g


■ 原産国：中国




【スケジュール】


■プロジェクト開始：2026年5月15日(金)
■プロジェクト終了：2026年6月15日(月)
■発送予定：7月下旬ごろより申し込み順に順次発送


●目標金額：100,000円
●詳細URL：https://www.makuake.com/project/spikegel/


※詳しい発送時期はに関しては活動レポートかメールにて適時ご連絡させて頂きます。