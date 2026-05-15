カーグッズマガジン２０２６年７月号発売！【巻頭特集】カーディテイリング・マックス！
Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年７月号
２０２６年５月１５日発売
定価７７０円（税込）
https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252607/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252607/)
株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年5月15日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2026年7月号』を発売いたします。
全国的に春到来で、洗車強化シーズンもいよいよクライマックス！
すでに一通り終えたという人もここで満足せず、さらに次のステップを進んではいかが!?
春には春のリスクがあり、さらなる仕上がりを目指せるメニューも身近にある
ボヤボヤしてると梅雨は間近で、こうなると屋外作業もしばしのオフシーズンに
だからこそ、雨シーズンに向けた事前の備えを今のうちに済ませておこう
雨用装備のワイパー見直しはもちろん、窓の内外含めてリセット＆コートで抜かりナシ！
令和八年度を迎えて不安が増す愛車まわりの時事考察レポートも踏まえ
カーライフの“今”をいざ確認だ!!
すでに春先の洗車を終えてもまだ気は抜けない。春には春のリスクがある。夏前となる、この時期ゆえの対処を指南。
セルフケアによるガイドはもちろん、プロサービスの現代事情も記事展開。洗車機一つとっても最新型はひと味違う!?
いざ長雨シーズンに入ってからでは根本的な処置も難しい。クルマの内外くまなく雨への備えをいざ！
春の新製品ラッシュはまだ終わらない！ 王道のカーグッズジャンル、それぞれの最新動向を伝える連載企画、トレンドサーチライトもSPL版で展開。
法令や物価事情等、何かと懸念事項が相次ぐカーライフまわりの動向も分析。まずは現状を正しく理解するところが、お悩み解消の第一歩。
＜目次＞
=CONTENTS=
5-36カーディテイリング・マックス！
39-51レインドロップ・バスターズ
53-62トレンド・サーチライト SPL
63CarGoods Review「OBD・アダプター」
66-69CarGoods Tasting「AVナビ視聴／電子制御試乗」
70-71CarGoods Quest「セキュリティアイテム編」
73-77限定復活！「カーライフお助け隊SPL」
79-81月イチTESTプログラム「用品考課」
83-95グッズ＆アイテム最前線「NEW GOODS SERVER」
97-105よろずINFORMATION「CGMかわら版」
106カー用品逸品図鑑「トランクカーゴシリーズ」
107アフターパーツ解体新書「デュアル・クーリングシステム」
108技術の深層「オルタネーターチャージャー」
109研究所通信「三輪コミューター用エアバッグ」
110日本各地の鉄道風景をたどる「鉄道をゆく」
112-113大人の遊び時間「煩悩BUONO」
114-115セールス＆欲しいMONOランキング
116-123ガレージトーク
124-125読者モニターREPORT「使ってわかった！ぶっちゃけ告白!!」
Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年７月号
２０２６年５月１５日発売
定価７７０円（税込）
https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252607/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252607/)
＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞
すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』
ターゲットテーマは安全・快適・快感。
『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。
クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。
業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。
■株式会社三栄について
三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。
代表取締役：鈴木賢志
創業：昭和22年10月
設立：昭和27年9月17日
資本金：9,800万円
従業員：141名
〒163-1126
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー26Ｆ
三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/
2026年5月15日
株式会社三栄