カーグッズマガジン２０２６年７月号発売！【巻頭特集】カーディテイリング・マックス！

株式会社 三栄

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年７月号

２０２６年５月１５日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252607/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252607/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年5月15日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2026年7月号』を発売いたします。

全国的に春到来で、洗車強化シーズンもいよいよクライマックス！

すでに一通り終えたという人もここで満足せず、さらに次のステップを進んではいかが!?

春には春のリスクがあり、さらなる仕上がりを目指せるメニューも身近にある

ボヤボヤしてると梅雨は間近で、こうなると屋外作業もしばしのオフシーズンに

だからこそ、雨シーズンに向けた事前の備えを今のうちに済ませておこう

雨用装備のワイパー見直しはもちろん、窓の内外含めてリセット＆コートで抜かりナシ！

令和八年度を迎えて不安が増す愛車まわりの時事考察レポートも踏まえ

カーライフの“今”をいざ確認だ!!

すでに春先の洗車を終えてもまだ気は抜けない。春には春のリスクがある。夏前となる、この時期ゆえの対処を指南。

セルフケアによるガイドはもちろん、プロサービスの現代事情も記事展開。洗車機一つとっても最新型はひと味違う!?

いざ長雨シーズンに入ってからでは根本的な処置も難しい。クルマの内外くまなく雨への備えをいざ！

春の新製品ラッシュはまだ終わらない！ 王道のカーグッズジャンル、それぞれの最新動向を伝える連載企画、トレンドサーチライトもSPL版で展開。

法令や物価事情等、何かと懸念事項が相次ぐカーライフまわりの動向も分析。まずは現状を正しく理解するところが、お悩み解消の第一歩。

＜目次＞

=CONTENTS=

5-36カーディテイリング・マックス！

39-51レインドロップ・バスターズ

53-62トレンド・サーチライト SPL

63CarGoods Review「OBD・アダプター」

66-69CarGoods Tasting「AVナビ視聴／電子制御試乗」

70-71CarGoods Quest「セキュリティアイテム編」

73-77限定復活！「カーライフお助け隊SPL」

79-81月イチTESTプログラム「用品考課」

83-95グッズ＆アイテム最前線「NEW GOODS SERVER」

97-105よろずINFORMATION「CGMかわら版」

106カー用品逸品図鑑「トランクカーゴシリーズ」

107アフターパーツ解体新書「デュアル・クーリングシステム」

108技術の深層「オルタネーターチャージャー」

109研究所通信「三輪コミューター用エアバッグ」

110日本各地の鉄道風景をたどる「鉄道をゆく」

112-113大人の遊び時間「煩悩BUONO」

114-115セールス＆欲しいMONOランキング

116-123ガレージトーク

124-125読者モニターREPORT「使ってわかった！ぶっちゃけ告白!!」

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年７月号

２０２６年５月１５日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252607/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252607/)

＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞

すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』



ターゲットテーマは安全・快適・快感。

『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。

クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。

業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年5月15日

株式会社三栄