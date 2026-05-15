ジバンシィ 伊勢丹新宿がリニューアルオープン
LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ジバンシィ ジャパン
ジバンシィ 伊勢丹新宿先行販売 ドレス 税込737,000円
ヴォワイユー バケット 税込330,000円
スナップ ナノ バケット 税込224,400円
アンティゴナ ヴァニティ 税込233,200円
ジバンシィ 伊勢丹新宿が、5月13日（水）装いを新たにリニューアルオープンします。
リニューアルオープンを祝し、2026年春夏コレクションのランウェイに登場したLOOK #12のドレスを先行販売。サラ・バートンのシグネチャーである「スライス」されたネックラインと、創業者であるユベール・ド・ジバンシィが得意とした「ドレープ」のディテールを取り入れた、メゾンを象徴する一着です。
ジバンシィ 伊勢丹新宿先行販売 ドレス 税込737,000円
また、初夏にふさわしいアクセサリーも豊富に展開。クラゲのチャームが遊び心をプラスする天然ラフィアの「スナップ ナノ バケット」や、エレガントなスタイルにも最適な「アンティゴナ ヴァニティ」のスポンジラフィア素材など、夏らしい素材の魅力的なバッグが揃います。7日に発売した新作バッグ「ヴォワイユー バケット」にもぜひご注目ください。
ヴォワイユー バケット 税込330,000円
スナップ ナノ バケット 税込224,400円
アンティゴナ ヴァニティ 税込233,200円
ジバンシィ 伊勢丹新宿
住所 : 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿本店 本館3階 インターナショナルデザイナーズ／ジバンシィ
TEL : 03-3351-2922
営業時間 : 10:00～20:00
お問合せ
ジバンシィ ジャパン
https://www.givenchy.com/
TEL : 0120-218-025