ジバンシィ 伊勢丹新宿がリニューアルオープン

LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ジバンシィ ジャパン

ジバンシィ 伊勢丹新宿が、5月13日（水）装いを新たにリニューアルオープンします。

リニューアルオープンを祝し、2026年春夏コレクションのランウェイに登場したLOOK #12のドレスを先行販売。サラ・バートンのシグネチャーである「スライス」されたネックラインと、創業者であるユベール・ド・ジバンシィが得意とした「ドレープ」のディテールを取り入れた、メゾンを象徴する一着です。

ジバンシィ 伊勢丹新宿先行販売 ドレス 税込737,000円

また、初夏にふさわしいアクセサリーも豊富に展開。クラゲのチャームが遊び心をプラスする天然ラフィアの「スナップ ナノ バケット」や、エレガントなスタイルにも最適な「アンティゴナ ヴァニティ」のスポンジラフィア素材など、夏らしい素材の魅力的なバッグが揃います。7日に発売した新作バッグ「ヴォワイユー バケット」にもぜひご注目ください。

ヴォワイユー バケット 税込330,000円スナップ ナノ バケット 税込224,400円アンティゴナ ヴァニティ 税込233,200円

ジバンシィ 伊勢丹新宿

住所 : 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿本店 本館3階 インターナショナルデザイナーズ／ジバンシィ

TEL : 03-3351-2922

営業時間 : 10:00～20:00

お問合せ

ジバンシィ ジャパン

https://www.givenchy.com/

TEL : 0120-218-025