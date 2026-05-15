MUGENUP×デジタルハリウッド実務直結の「【MUGENUP完全監修】キャラクターデザインマスター講座」を新開講

株式会社MUGENUP

ゲームやVTuber、Webtoonなど数多くのグラフィック制作を手掛ける株式会社MUGENUP（代表取締役：伊藤勝悟、所在地：東京都新宿区、以下「MUGENUP」）は、デジタルハリウッド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳）が運営する「デジハリ・オンラインスクール」において、自社が完全監修を務めるオンライン学習講座「キャラクターデザインマスター講座」を5月15日に新規開講いたします。

本講座は、IT関連およびデジタルコンテンツの人材育成で定評のある「デジタルハリウッド」の教育プラットフォームを活用し、MUGENUPが最前線のクリエイティブ現場で培ったノウハウを凝縮して提供するものです。

■開講の背景と目的

ゲームやVTuber、アニメなど成長を続けるエンターテイメントビジネス（※1）において、様々なクリエイティブ開発に携わってきたMUGENUPでは、キャラクターデザインこそがプロジェクトの成否を左右する鍵であり、まさにコンテンツの『設計図』だと考えています。また、最前線となるキャラクターデザインのクリエイティブ現場では、単に「絵が上手である」だけではなく、3DCG化や映像化など後の工程までを見据えた制作工程（ワークフロー）への深い理解と円滑なコミュニケーションスキルを兼ね備えた人材を強く求めています。

本講座は、こうしたクリエイティブ現場の切実な声に応えるべく、デジタルハリウッドの教育ノウハウと、MUGENUPが培ってきた実務の知見を融合させた「キャラクターデザイン業務に特化」した実践的なカリキュラムです。

※1：

【出典：ボストン コンサルティング グループ】 世界のゲーム市場はコロナ禍後の成長鈍化を脱し、今後は年平均6％で成長、2030年までに3,500億ドル規模へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000145445.html

【出典：株式会社グローバルインフォメーション】 Vtuber市場：2026年～2032年の世界予測

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3806

【出典：レポートオーシャン株式会社】 2025年度のVTuber市場は前年度比120.0％の1,260億円を予測https://www.atpress.ne.jp/news/6195322

■本講座の特長

1.MUGENUP完全監修による、プロの視点を凝縮したカリキュラム

これまでゲームを中心に膨大なグラフィックを制作してきたMUGENUPのノウハウをベースに、キャラクターデザインの方法をはじめ、ワークフローや納品物の理解、クライアントとのコミュニケーション方法の習得まで、現場で必要とされるスキルを網羅しています。

2.手厚い個別添削と学習サポート

全8ステップの講座の中で、5回の課題添削を実施します。現役のプロによるフィードバックを通じて、自分の弱点を克服し、プロフェッショナルとして通用する実力の習得を目指します 。また、月1回の質問会や、8ヶ月間の動画視聴期限など、継続して学びやすい環境を整えています。

3. キャリア直結の「キャリア支援サポート」

本講座では、MUGENUPが運営するクリエイター専用のお仕事紹介サイト「MUGENUP STATION」による「キャリア支援サポート」を行います。サイトにご登録のうえ、ポートフォリオとしてご自身の作品を投稿いただくことで、MUGENUPのアートディレクターがクリエイターのスキルや画風を実際の業務案件と照合。合致する場合、その案件のお仕事紹介を受けられます。また、クリエイターの特徴をアピールできるイラストコンテストも随時開催しています。

在宅ワークや業務委託など働き方の提案をはじめ、今後のキャリアに向けた職業相談まで、幅広くクリエイターを支援しています。

実際のお仕事の提供は、受講生の実力やその時々の案件状況に応じて判断されるため、提供を確約するものではありませんが、講座で磨いた技術を反映させることで、学習の成果をダイレクトにキャリアへと繋げることを目指せます。

【講座概要】

講座名：【MUGENUP完全監修】キャラクターデザインマスター講座

受講期間：8ヶ月（動画教材視聴期限）

受講料：298,000円（税込）

提供サービス：

・期間中いつでも何度でも受講できる動画講義

・課題添削（計5回）

・月1回の質問会（アーカイブ付）

・キャリア支援サポート（任意）

受講特典：プロも使用する「キャラクターデザイン案件ヒアリングシート」

対象者：

・イラストが描ける方

・イラストを仕事にしたい方

推奨ソフト：CLIP STUDIO PAINT PRO

受講申し込み方法：オンライン専用ページからお申込み

講座詳細はこちら：https://online.dhw.co.jp/course/character_designer/

【指導シラバス（※動画教材による）】

STEP 1：本講座の概要とゴール

STEP 2：イラストレーターの業務

STEP 3：キャラクターデザインとは何か

STEP 4：キャラクターデザインの仕様書

STEP 5：キャラクターデザインの準備

STEP 6：キャラクターデザインの考え方と試案の作り方

STEP 7：キャラクターデザインの納品物の作り方

STEP 8：MUGENUPの業務斡旋サービスについて

【動画講義講師プロフィール】

■濱本 祥尚（MUGENUP所属 イラストレーター）

美術大学卒後、MUGENUPに入社。高い画力とイマジネーションをベースに、大手事務所のVTuberキャラクターデザインや、人気ゲームシリーズのキャラクターデザインを多数手掛ける。

■石崎 亮司（MUGENUP所属 プロデューサー・ディレクター）

MUGENUPにおいてクリエイター育成事業をプロデュース。Webメディア「いちあっぷ」の編集長や実用書「いちあっぷブックス」シリーズの企画出版を通じ、次代のクリエイターをサポートする。

■課題添削講師

MUGENUPが選定したイラストレーター講師陣

■報道関係の皆様からのお問い合わせ先

株式会社MUGENUP

担当:石崎

メールアドレス:ichi-up-support@mugenup.com

※何かございましたら上記代表アドレスまでご連絡ください

【株式会社MUGENUPについて】

株式会社MUGENUPは世界中のクリエイターをシステムでつなぎ、2Dイラストや3DCG、映像、Webtoonなど、多彩なクリエイティブを制作しています。さらにクリエイティブな制作環境も創るべく制作管理ツール「Save Point」の開発・提供を行っている他、オリジナルコンテンツの企画・製作にも取り組んでいます。

自社メディア「いちあっぷ」を通じた教育・ノウハウ発信にも力を入れており、本講座ではプロの制作現場で培われた実践的な技術と知見を提供します。

【デジハリ・オンラインスクールとは】

https://online.dhw.co.jp/

デジハリ・オンラインスクールは、日本初の産学協同専門スクール「デジタルハリウッド」が運営する通学不要の本格派オンラインスクールです。

1994年の創設以来培ってきたクリエイター育成に特化した教育ノウハウと、デジタルハリウッド大学などを通じたデジタルコンテンツ業界とのつながりを活かし、Webデザイン・3DCG・映像編集の分野において最新かつ実践的なカリキュラムを提供しています。