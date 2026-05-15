【SHANLING】自然な開放感・広大な空間表現を実現するオープンバック設計の、新たなシングルダイナミックイヤホン『Dark Space』が、2026年5月22日(金)より発売開始。

株式会社MUSINオープンバックシングルダイナミックイヤホン『Dark Space』

株式会社MUSINは「SHANLING」から、閉鎖感のない自然な聴き心地を実現した、オープンバックシングルダイナミックイヤホン『Dark Space(ダークスペース)』を、2026年5月15日(金)より予約を開始し、2026年5月22日(金)より販売を開始いたします。

「スタートレイル」オープンバック構造、自然な開放感・広大な空間表現

夜空の恒星が描く軌跡から着想を得た設計デザイン

『Dark Space』は、空気が自然に循環し、内外の空気圧を均等化する「オープンバック構造」を採用しています。

これにより開放的で快適な装着感を実現するとともに、音場の表現力を効果的に高め、低音域はゆったりと広がり、高音域にも窮屈感のない伸びを付与します。

閉鎖感のない自然な聴き心地を、本製品でお楽しみください。

ディテールの再現性と、中低音域では優れた開放感PEEK+PU 高分子複合振動板フレキシブルサスペンションエッジ

新世代の振動板となる、高分子複合振動板はPEEK(ポリエステルエーテルケトン)やPU(ポリウレタン)を組み合わせることで、高い剛性と優れた減衰特性の両立を図っています。

この優れた振動板と低歪みフレキシブル素材のサスペンションを採用することで、振動板の引張特性を最大限に引き出しながらも、安定性を確保しています。

振動板サイズ：10mm

デュアルマグネティック回路デュアルチャンバー構造

デュアルマグネティック回路システムと独立したデュアルチャンバー構造の組み合わせにより、磁場密度と振動板の制御性能を大幅に向上し、トランジェントレスポンスと深みのある低域を実現しています。

高域と低域のチャンバー分離設計により、干渉を効果的に低減し、サウンドのレイヤーが明瞭でダイナミクスが豊かな、ピュアサウンドをお楽しみいただけます。

ハイスピードレスポンスを実現6系アルミニウム合金筐体 5軸CNC加工シックなボディデザインを採用

『Dark Space』は6系アルミニウム合金筐体を採用し、5軸CNC加工によって製造されており、シックなボディデザインとテクスチャーを演出しています。

6系アルミニウム合金は、高剛性、低共振、軽量、適度な減衰特性といった、筐体としては優れた性能を叶えています。

筐体の共振を抑制し、余分な振動を吸収することで、音の滲みを低減しサウンドの純度を高めます。

透明感あふれる滑らかな音質、8芯銀メッキ導体ケーブル

8芯銀メッキ導体ケーブルが標準装備

『Dark Space』には8芯銀メッキ導体ケーブルが標準装備されており、滑らかなサウンドと高音域のレスポンスを効果的に向上させ、より透明感と繊細さを付与しています。

スプリッターからプラグにかけては編み込み布被膜を採用しており、高耐久性に加え取り回しにも優れています。

0.78mm 2pin交換対応設計により、汎用性とアップグレードの双方をサポートしています。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/Importbrands/1354.html

タイプ：インナーイヤー型

振動板：PEEK+PU高分子複合振動板+フレキシブルサスペンション

ドライバー：シングルダイナミックドライバー

重量：4.7g

インピーダンス：16Ω

感度：112±3dB

プラグ：4.4mm

周波数特性：20 -40000Hz

ケーブル：8芯銀メッキ導体

リケーブル：0.78mm 2pin

ケーブル長さ：130cm±10cm

製品情報

販売スケジュール

予約受付開始日：2026年5月15日（金）

販売開始日：2026年5月22日（金）

価格情報

通常税込販売価格：34,650円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/Importbrands/1354.html(https://musinltd.com/Importbrands/1354.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

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