TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持重隆、以下「TD SYNNEX」）は、Microsoft が新たに創設したグローバル認定制度「Frontier Distributor」において、早期に認定を取得したことをお知らせいたします。本認定は、クラウド、セキュリティ、AI領域における高度な支援能力を有するディストリビューターを対象としたものであり、TD SYNNEXは世界でも最も先進的な Microsoft ディストリビューターの一社として位置付けられています。

さらに本認定により、TD SYNNEXはこれまで以上にITエコシステムにおけるパートナー各社との連携を一層強化します。これによりエコシステム全体での価値創出を最大化するとともに、100カ国以上において、ソリューション導入の迅速化、AI活用の収益化、そしてセキュアな運用の実現を一貫して支援してまいります。

■背景：

クラウド・AI活用の高度化に伴うIT導入モデルの変化とパートナー戦略の再定義

近年、企業におけるクラウド活用の高度化やサイバーセキュリティ対策の強化に加え、生成AIの活用が急速に進んでいます。これにより、IT導入は単なる製品導入にとどまらず、導入・運用・収益化までを一体で設計することが求められる時代へと移行しています。

こうした変化を受け、Microsoft はパートナー認定制度を刷新し、「Frontier Distributor」認定を新設しました。本認定は、サポート体制、セキュリティ対応、チャネル支援、プラットフォーム革新、技術提供力といった複数の観点で優れたクラウドソリューションプロバイダー（CSP）ディストリビューターを評価するものです。特に中堅・中小企業（SMB）市場において価値提供を拡大できるパートナーが求められています。

■「Frontier Distributor」認定取得の概要と日本市場における意義：

AI・クラウド時代における中核的役割と日本市場でのDX推進への貢献

今回の認定取得により、TD SYNNEXはクラウドソリューションプロバイダー（CSP）領域における高度な支援能力や、セキュリティおよびAIを含む最新技術への対応力、販売パートナーへの包括的な支援体制、そしてグローバルで一貫した顧客体験の提供力が評価されました。これにより、Microsoft エコシステムにおける“基準となるディストリビューター”としての地位を確立し、信頼されるエコシステムオーケストレーターとしての役割を担いながら、顧客の導入スピード向上、AI活用の収益化、セキュアなIT運用を支援する中核的な役割がより一層強化されます。

本認定は、日本市場においても大きな意義を持ちます。日本企業ではクラウド導入自体は進みつつある一方で、導入後の運用最適化やセキュリティ対応、さらにはAI活用をビジネス成果へと結びつけるフェーズにおいて課題が残されています。また、中堅・中小企業においては、IT人材不足やノウハウ不足によりDX推進が停滞するケースも少なくありません。

こうした課題に対し、TD SYNNEXは Microsoft ソリューションの導入支援にとどまらず、AI活用の収益化モデルの構築、セキュリティ運用の可視化・強化、販売パートナーの育成とスキル標準化を通じて、日本市場全体のデジタル活用レベルの底上げに貢献します。

■「StreamOne(R) Stellr」によるクラウド運用・収益化支援：

販売パートナーの業務効率化とクラウドビジネス拡大を支えるデジタル基盤

TD SYNNEXは、こうした支援を実現する中核基盤として、クラウドソリューションにフォーカスした販売店向けプラットフォーム「StreamOne(R) Stellr」を展開しています。StreamOne(R) Stellrは、販売パートナーがクラウドソフトウェアの発注・管理を効率的に行えるプラットフォームです。

APIベースのデジタルマーケットプレイスとして、Microsoft ソリューションの取引、管理、課金を一元化します。これにより、販売パートナーはクラウドビジネスにおける複雑な業務を効率化し、迅速なサービス提供を実現します。

StreamOne(R) Stellr：https://jp.tdsynnex.com/solution/streamonestellr/

■サポート体制：

TD SYNNEXは世界100カ国以上、取引メーカー数1,500社超のグローバルネットワークと豊富な製品ポートフォリオを活かし、国内外のIT製品を組み合わせた最適なソリューションを提案するソリューションアグリゲーターです。TD SYNNEXは Microsoft 認定サポートプロバイダーとして、導入初期のオンボーディングから運用、拡張に至るまで、ライフサイクル全体を通じた支援を提供しています。認定技術チームによる24時間365日のサポートに加え、セキュアな導入を前提としたGo-to-Market支援を実施しています。

日本マイクロソフト株式会社 執行役員 コーポレートソリューション事業本部 チャネルパートナー統括本部長 三野 達也氏は次のように述べています。

「TD SYNNEX様が、Microsoft の新たなグローバル認定制度である『Frontier Distributor』の認定を早期に取得されたことを心より歓迎します。本認定は、クラウド、セキュリティ、AIといった領域において、単なる製品流通にとどまらず、導入から運用、そしてビジネス成果の創出までを一貫して支援できるディストリビューターを評価するものです。

TD SYNNEX様は、グローバルに培われた高い専門性と、日本市場における深いエコシステム理解の両立により、多様な販売パートナーの成長を力強く支えてきました。特に、日本の中堅・中小企業市場において、クラウドやAIの価値を実装フェーズまで着実に届けていく上で、TD SYNNEX様が果たす役割への期待は非常に大きいと考えています。日本マイクロソフトは、TD SYNNEX様との戦略的な協働のもと、販売パートナーのみなさまとともに、AI時代における持続的な価値創出と、日本市場全体のデジタル変革をさらに加速してまいります。」

TD SYNNEX株式会社 代表取締役社長 國持 重隆は次のように述べています。

「今回の『Frontier Distributor』認定は、TD SYNNEXがグローバルで培ってきたクラウド、セキュリティ、AI領域における支援力が高く評価された結果であり、日本市場においても大きな意味を持つものと捉えています。日本企業では、クラウドやAIの導入は進んでいる一方で、それらをどのように事業成長につなげるか、また安全に運用していくかという点において、依然として多くの課題が存在しています。当社は、日本マイクロソフトとの強固な協働のもと、販売パートナーのみなさまとともに、日本企業のDX推進とAI活用の実装を支援し、より実践的で持続可能な価値創出に貢献してまいります。」

TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1,500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスに最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

セーフハーバー宣言

本プレスリリースの記載には、米国1933年証券法第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された、「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性またはその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的または黙示的に示された予測などと大きく異なることがあります。本プレスリリース中の「将来に関する記述」は、本プレスリリースの日付けの時点で有する情報を基に作成されたものであり、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。

※ Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。