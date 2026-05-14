りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26を対象とした「ＷＩＮＮＥＲ」　セミファイナル「長崎ｖｓ 千葉Ｊ」、「琉球 ｖｓ 名古屋Ｄ」の投票状況をご紹介！

独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26（以下「BCS」といいます）を対象とした「ＷＩＮＮＥＲ」を販売しています。

本日は、５月１５日（金）から開催されるセミファイナルの「長崎ヴェルカ ｖｓ 千葉ジェッツ」、「琉球ゴールデンキングス ｖｓ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の「１試合予想くじ」の投票状況を紹介いたします。

＜BCSを対象とした「WINNER」 販売期間＞ ＊販売中又は今後販売予定のもの

（スポーツくじオフィシャルサイトURL： https://www.toto-dream.com/）

■BCSセミファイナル 「1試合予想」の投票状況 （５月１４日（木）１０時時点）※１

・セミファイナル１つ目の対戦カードは、初優勝を目指す長崎ヴェルカと、２０２０-２１シーズン以来２度目の優勝を狙う千葉ジェッツの対戦となりました。

第１戦は、長崎の勝利予想が６２％※２、千葉Jの勝利予想が３８％※３。１番人気は、「長崎勝利 １０～１４点差」で、払戻倍率（オッズ）は４．２倍です。

第２戦は、長崎の勝利予想が５６％※２、千葉Jの勝利予想が４４％※３。１番人気は、「千葉J勝利 ４～６点差」で、払戻倍率（オッズ）は４．５倍です。

・セミファイナル２つ目の対戦カードは、２０２２-２３シーズン以来２度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと、初優勝がかかる名古屋ダイヤモンドドルフィンズの対戦となりました。

第１戦は、琉球の勝利予想が６４％※２、名古屋Dの勝利予想が３６％※３。１番人気は、「琉球勝利 １０～１４点差」で、払戻倍率（オッズ）は３．７倍です。

第２戦は、琉球の勝利予想が６９％※２、名古屋Dの勝利予想が３１％※３。１番人気は、「琉球勝利 ４～６点差」で、払戻倍率（オッズ）は２．８倍です。

※１ ５月１４日（木）１０時時点の投票状況です。払戻倍率（オッズ）は、投票状況により販売終了まで変動します。

払戻倍率（オッズ）は、スポーツくじオフィシャルサイト（https://www.toto-dream.com/）で随時更新しています。

※２ 長崎ヴェルカ／琉球ゴールデンキングスが勝利する投票内容（Ｎｏ．１～Ｎｏ．８）に投票された割合の合計です。

※３ 千葉ジェッツ／名古屋ダイヤモンドドルフィンズが勝利する投票内容（Ｎｏ．９～Ｎｏ．１６）に投票された割合の合計

です。

■BCSセミファイナル 長崎ヴェルカ ｖｓ 千葉ジェッツ 「１試合予想」の投票状況

（５月１４日（木）１０時時点）

■BCSセミファイナル 琉球ゴールデンキングス ｖｓ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 「１試合予想」の投票状況

（５月１４日（木）１０時時点）

■りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26を対象とした「１試合予想くじ」の販売予定

５月１６日（土）から開催される、りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26（以下「B2PO」といいます）のファイナルと３位決定戦を対象とした「１試合予想くじ」も販売中ですので、併せてお楽しみください。

＜B2POを対象とした「１試合予想くじ」 販売期間＞

（スポーツくじオフィシャルサイトURL： https://www.toto-dream.com/）

■「ＷＩＮＮＥＲ」は、明治安田Jリーグ百年構想リーグでもお楽しみいただけます！

明治安田Ｊリーグ百年構想リーグは終盤に差し掛かり、各試合で熱戦が繰り広げられています。

ぜひJリーグでも「ＷＩＮＮＥＲ」をお楽しみください。

■スポーツくじ（ｔｏｔｏ・ＢＩＧ）の販売一時休止について

スポーツくじ「ｔｏｔｏ」及び「ＢＩＧ」の各商品については、以下の期間、販売を一時休止いたします。

〔対象くじ種〕

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45157/table/153_1_282ea6760f56243789df5d36feb5001f.jpg?v=202605141251 ]

※ＷＩＮＮＥＲは通常どおり販売いたします。

〔販売休止期間〕

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45157/table/153_2_4c087a8309c22e1d5e461a33cf5cccde.jpg?v=202605141251 ]

※当せん確認および当せん金受取への影響はございません。

〔休止理由等〕

くじの指定試合に係る対戦カード等の確定と、その決定を踏まえたくじの販売準備期間の確保のため。

販売再開は、５月２７日（水）８：００を予定しております。

■「ＷＩＮＮＥＲ」販売概要※４

「ＷＩＮＮＥＲ」の売上の一部は、スポーツ振興のための助成金として活用されることに加えて、JリーグやB.LEAGUEのクラブチームに還元され、選手等のための環境整備やクラブ強化などに充当されます。

■スポーツくじについて

スポーツくじの売上金から、当せん払戻金、経費等を除いた収益の２/３がスポーツ振興の助成に充てられており、この助成金が日本のスポーツを育てる大切なパワーになっています。

スポーツくじの収益による助成は、２００２年より実施しており、これまでに約２，８８４億円の助成を行っています（２０２５年度は配分額を合算）。

助成金は、グラウンドの芝生化などのスポーツ施設の整備、地域のスポーツ教室・大会の開催や未来のトップアスリートの育成などに役立てられています。

これからも、多くのお客様にくじを楽しんでいただけるよう、商品や販売方法等の工夫を行うとともに、効果的な助成を実施することで、日本のスポーツ振興に貢献してまいります。

引き続き、スポーツくじをよろしくお願いいたします。

＜参考＞スポーツ応援サイトGROWING（https://www.toto-growing.com/）