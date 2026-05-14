【実店舗集客の盲点】「SNSで見ればまた来る」は本当か？SNS投稿で「また行こう」はわずか2.2%、一方来店体験・生活動線では約25倍の55.3%

株式会社クリエイティブジャンプ

株式会社クリエイティブジャンプは、実店舗の来店・再来店行動に関する調査を実施しました。

デジタル広告やSNS運用が一般化し、実店舗集客においてもInstagram、TikTok、Googleマップなど、さまざまな施策が語られるようになっています。

一方で、店舗現場では「SNS投稿を続けているが、再来店につながっている実感が持ちにくい」「広告やSNSに力を入れても、常連化までつながらない」といった課題も生まれています。

では、生活者が「また行こう」と思う瞬間は、本当にSNS投稿を見た時なのでしょうか。

本調査の結果、「後日、SNS投稿を見てまた行こうと思った」と回答した人はわずか2.2%にとどまりました。

一方で、「初回来店中にすでに思った」21.4%、「来店直後に思った」21.0%、「後日、店の近くを通って思った」12.9%の合計は55.3%にのぼりました。

これは、SNS投稿を見て「また行こう」と思った人の約25倍に相当します。

つまり、「また行こう」という気持ちは、SNSなどを用いた遠くへの発信だけでなく、来店中の体験、来店直後の満足感、店の近くを通る生活動線の中で生まれていることがわかりました。

今回の調査は、SNSや広告を否定するものではありません。むしろ、遠くに届ける施策の重要性を認めたうえで、再来店には来店中・店頭・生活動線といった「より近い接点」の設計が必要であることを示すものです。

クリエイティブジャンプでは、こうした顧客との距離ごとに接点を設計する考え方を「距離マーケティング」と呼んでいます。

調査結果サマリー

「また行こう」はどこで生まれる？

「SNS投稿を見てまた行こう」は2.2%。来店体験・生活動線では55.3%

1.「後日、SNS投稿を見てまた行こうと思った」は2.2% 2.一方で、初回来店中・来店直後・店の近くを通った時に「また行こう」と思った人は合計55.3%、SNS投稿の約25倍に相当 3.再来店・再購入に影響した接点は、「店の前を通ったこと」26.3%が最多 4.初めてその店舗を知ったきっかけは、「通りがかり」38.3%が最多 初回来店の入口では、「通りがかり」「家族・友人の紹介」「看板・店頭」など、生活圏内の接点が上位に 5.初回来店の入口では生活圏内の接点が上位に。一方、SNS系の接点ではInstagramが3.7%、Web広告は0.5% 6.一方で、初回来店時に再来店につながる案内や仕掛けが「特になかった」人は35.8% 7.初回来店時に、会員登録・LINE追加・ポイントカード受け取りなどを「特に何もしていない」人は58.2%「後日、SNS投稿を見てまた行こうと思った」人は2.2%にとどまった一方、「初回来店中」「来店直後」「店の近くを通った時」にまた行こうと思った人は合計55.3%。SNS投稿の約25倍に相当しました。

「そのお店にまた行こうと思ったのは、いつに最も近いですか」と聞いたところ、最も多かったのは「必要なタイミングが来て思い出した」27.4%でした。

一方で、「初回来店中にすでに思った」21.4%、「来店直後に思った」21.0%、「後日、店の近くを通って思った」12.9%も上位に入りました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180781/table/4_1_797395f631390dd14159fc1d7ce9b028.jpg?v=202605141151 ]

※主な回答項目を掲載しています。その他の回答項目は省略しているため、構成比の合計は100％になりません。※本設問は単一回答です。

特に注目すべきは、「後日、SNS投稿を見てまた行こうと思った」人が2.2%にとどまった一方で、初回来店中・来店直後・店の近くを通った時の合計が55.3%にのぼったことです。

これは、SNS投稿を見て「また行こう」と思った人の約25倍に相当します。

この結果から、「また行こう」という気持ちは、SNS投稿などの遠くの発信だけでなく、来店中の体験や、店の近くを通る生活動線の中で生まれていることがうかがえます。

初回来店も、遠くの発信だけでなく生活圏の接点から生まれている

また、今回の調査では再来店だけでなく、初回来店の入口にも生活圏の接点が大きく関わっていることがわかりました。

生活者がその店舗を初めて知ったきっかけを聞いたところ、最も多かったのは「通りがかり」38.3%でした。

次いで、「家族・友人の紹介」18.6%、「看板・店頭」12.2%が続きました。

一方で、SNS系の接点ではInstagram3.7%、TikTok0.8%、X0.6%、Web広告は0.5%にとどまりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180781/table/4_2_9d177e9fa44b77af076edef3a6d624b2.jpg?v=202605141151 ]

※主な回答項目を掲載しています。その他の回答項目は省略しているため、構成比の合計は100％になりません。※本設問は単一回答です。

SNSやWeb広告が重要である一方で、実店舗の初回来店は、日々の生活の中で偶然見つける、店頭で気になる、誰かからすすめられるといった、生活圏内の接点からも多く生まれていることがわかります。

つまり、実店舗集客においては、まだ知らない人に届ける遠距離施策だけでなく、生活圏で自然に見つけてもらう中距離接点の設計も重要です。

初回来店は生活圏の中で生まれ、再来店は来店体験や店前接点の中で生まれる。今回の調査結果は、実店舗集客を「施策名」ではなく「顧客との距離」で整理する必要性を示しています。

初回来店の決め手は「商品・サービスの魅力」が最多。一方で、店頭・近さ・紹介も来店を後押し

その店舗に最初に行こう・買おうと思った決め手を聞いたところ、最も多かったのは「商品・サービスが魅力的だった」27.3%でした。

次いで、「看板や店頭を見て気になった」18.3%、「家や職場から近かった」16.9%、「家族・友人にすすめられた」10.7%が続きました。

また、「SNSで見て気になった」は2.7%、「広告やネットで見て気になった」は2.1%でした。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180781/table/4_3_2986b96e6b7dcda6689440b7eaec135a.jpg?v=202605141151 ]

※主な回答項目を掲載しています。その他の回答項目は省略しているため、構成比の合計は100％になりません。※本設問は単一回答です。

実店舗集客において、商品・サービスそのものの魅力は欠かせない前提です。

そのうえで、店頭での見え方、生活圏内での近さ、家族や友人からの紹介が、来店の最後の一押しになっていることがうかがえます。

一方で、初回来店時に再来店導線がなかった人は35.8%

再来店のきっかけは、来店中や店頭、生活動線の中で生まれやすい一方で、店舗側がその機会を十分に活かしきれていない可能性も見えてきました。

初回利用時に、店内や接客の中で「また来る理由」になる案内や仕掛けがあったかを聞いたところ、最も多かったのは「特になかった」35.8%でした。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/180781/table/4_4_e8746239842b0e76fb4463c7581dd7d0.jpg?v=202605141151 ]

※複数回答可のため、構成比の合計は100％を超える場合があります。※主な回答項目を掲載しています。

また、初回来店時に実際に登録・利用したものを聞いたところ、「特に何もしていない」58.2%が最多でした。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/180781/table/4_5_cd8e64fa4275c0c50717516025c6e36a.jpg?v=202605141151 ]

※複数回答可のため、構成比の合計は100％を超える場合があります。※主な回答項目を掲載しています。

つまり、再来店の種は来店中にあるにもかかわらず、その種を次回につなげる仕組みが十分に設計されていない店舗も少なくないと考えられます。

実店舗集客は「施策名」ではなく「距離」で設計する時代へ

今回の調査で見えてきたのは、実店舗集客における「施策名で考える限界」です。

SNSは、広く知ってもらうための重要な接点です。

広告も、まだ店舗を知らない人に届けるうえで有効です。

しかし、再来店の瞬間を見てみると、生活者はSNS投稿を見た時よりも、来店中の体験、来店直後の満足感、店の近くを通った時の接点によって「また行こう」と感じていました。

つまり、実店舗集客に必要なのは、SNS・広告・LINE・店頭POP・ポイントカード・接客をバラバラに考えることではありません。

まだ知らない人に届ける遠距離の接点。

生活圏の中で見つけてもらう中距離の接点。

来店中・来店後に思い出してもらう近距離の接点。

それぞれの距離に応じて、役割を分けて設計することが重要です。

クリエイティブジャンプでは、この考え方を「距離マーケティング」と呼んでいます。

距離マーケティングとは

距離マーケティングは、SNS・広告・LINE・店頭POP・接客などを施策名で考えるのではなく、顧客との距離に応じて役割を整理する考え方です。

距離マーケティングとは、集客施策を「近距離・中距離・遠距離」の3つの距離で整理して考える、クリエイティブジャンプ独自のマーケティングフレームワークです。

SNS、広告、LINE公式アカウント、ポスティング、店頭POP、接客、ポイントカードなどの施策を、単体で良し悪し判断するのではなく、「どの距離の顧客に、どの役割で効く接点なのか」という視点で設計します。

近距離マーケティング

近距離マーケティングは、すでに接点を持っている人、あるいは購入・来店にかなり近いところまで来ている人との関係を深める接点です。

たとえば、来店中・来店後の接客、LINE公式アカウント、ポイントカード、クーポン、店頭での声かけ、HPや問い合わせ後の導線などが含まれます。

一度来店した人に、もう一度思い出してもらう。

満足した体験を次回の行動につなげる。

「また行こう」と思った瞬間を、再来店の導線に変える。

それが近距離マーケティングの役割です。

中距離マーケティング

中距離マーケティングは、まだ直接の接点はないものの、商圏や生活圏の中にいる人に見つけてもらうための接点です。

たとえば、通りがかり、看板、ポスティング、地域での紹介、近隣施設との連携、地域イベント、商圏内での評判などが含まれます。

実店舗は、Web上だけで選ばれるわけではありません。

日々の通勤・通学・買い物・散歩の中で目に入り、近くにある店として記憶されます。

生活圏の中で自然に見つけてもらい、初回来店につなげることが、中距離マーケティングの役割です。

遠距離マーケティング

遠距離マーケティングは、まだ自社や店舗のことを知らない人に広く知ってもらうための接点です。

たとえば、SNS、広告、Web、PR、メディア掲載、調査リリース、記事発信などが含まれます。

遠距離マーケティングは、認知を広げるうえで重要です。

しかし、遠くに届けるだけでは、再来店までは設計できません。

遠距離で知ってもらい、中距離で生活圏の中から見つけてもらい、近距離で思い出してもらう。

さらに、遠距離で得た認知や掲載実績が、近距離の営業・接客・信頼形成を強くすることもあります。

この距離ごとの役割を整理し、接点をつなげて循環させることが、実店舗集客には必要です。

代表コメント

株式会社クリエイティブジャンプ

代表取締役 右 大輝

実店舗支援の現場で、LINE配信や店頭POP、スタッフの声かけ一つひとつを丁寧に見直していくと、明らかにリピート率が変わります。今回の調査結果は、まさにその現場での実感を裏付けるものでした。

現代の集客において、SNSや広告は「遠くの人に知ってもらう」ために欠かせません。しかし、お客様が「また行こう」と決意する瞬間は、画面越しではなく、来店中の体験や、店の前を通るという日常の風景の中にあります。

多くの店舗がSNSという「遠距離」に注力する一方で、来店中の「近距離」や生活圏内での「中距離」の接点設計が手薄になっているのが現状です。

私たちが提唱する「距離マーケティング」とは、点在する施策を顧客との距離で整理し、つなぎ直す考え方です。遠距離で認知を広げ、中距離で生活圏から見つけ出し、近距離で再来店を確信に変える。この距離に応じた役割分担を明確にすることで、テクノロジーとリアルの接点が心地よく循環する、強い店舗経営を支援していきたいと考えています。

前回調査とのつながり

クリエイティブジャンプは、前回の調査リリース(https://creativejump.jp/creative-news/2026/04/09/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97line%e3%81%ae%e7%99%bb%e9%8c%b2%e7%b5%8c%e9%a8%93%e3%81%af2%e5%89%b2%e3%81%a9%e3%81%be%e3%82%8a%e3%80%82%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%8b%e3%82%89%e8%a6%8b/)において、飲食店公式LINEの登録経験は約2割にとどまる一方で、登録者の多くが来店・注文経験を持つことを発表しました。

この結果から、LINE公式アカウントは「登録されれば再来店や注文につながる可能性がある一方で、そもそも登録される導線が弱い」という課題が見えてきました。

今回の調査では、さらに視点を広げ、実店舗の初回来店・再来店がどのような接点で生まれているのかを分析しました。

その結果、初回来店は「通りがかり」「看板・店頭」「家族・友人の紹介」などの生活圏接点から生まれ、再来店は「来店中の体験」「来店直後の満足感」「店の前を通ったこと」など、より近い接点の中で生まれていることがわかりました。

前回の「近距離マーケティング」に続き、今回は実店舗集客全体を、近距離・中距離・遠距離で捉える「距離マーケティング」の重要性を示す結果となりました。

メディア関係者向け：本調査の主な切り取りポイント

本調査は、実店舗集客における「SNS投稿」と「来店体験・生活動線」の影響の違いを示す調査です。記事化の際は、以下の観点でご活用いただけます。

1. 記事化しやすい主な観点

「SNSで見ればまた来る」は本当か？

「後日、SNS投稿を見てまた行こうと思った」人は2.2%にとどまった一方で、「初回来店中」「来店直後」「店の近くを通った時」にまた行こうと思った人は合計55.3%でした。SNS投稿と比較すると、約25倍に相当します。

再来店は「遠くの発信」より「近くの接点」で生まれている

再来店・再購入に影響した接点の1位は「店の前を通ったこと」26.3%でした。ポイントカード・スタンプカード23.7%、スタッフの声かけ16.0%も上位に入り、来店中・店頭・生活動線などの近い接点が再来店に影響していることがうかがえます。

初回来店も生活圏の接点から生まれている

初めてその店舗を知ったきっかけは「通りがかり」38.3%が最多となり、「家族・友人の紹介」18.6%、「看板・店頭」12.2%が続きました。一方、SNS系の接点では「Instagram」が3.7%、Web広告は0.5%でした。

店舗側の機会損失も見える

初回来店時に再来店につながる案内や仕掛けが「特になかった」人は35.8%、会員登録・LINE追加・ポイントカード受け取りなどを「特に何もしていない」人は58.2%でした。

2. 記事本文で使いやすい要約文

実店舗集客でSNSや広告の活用が広がるなか、生活者が「また行こう」と思うきっかけは、SNS投稿よりも来店体験や生活動線にあることが、株式会社クリエイティブジャンプの調査で分かった。

調査では、「後日、SNS投稿を見てまた行こうと思った」と答えた人は2.2%にとどまった。一方、「初回来店中にすでに思った」21.4%、「来店直後に思った」21.0%、「後日、店の近くを通って思った」12.9%を合わせると55.3%となり、SNS投稿の約25倍に相当する。

3. 想定される記事切り口

・「SNSで見ればまた来る」は本当か 再来店意向、SNS投稿は2.2%にとどまる

・「また行こう」はSNSより店頭で 来店体験・生活動線が55.3%

・再来店のきっかけ、1位は「店の前を通ったこと」 SNS偏重に一石

・実店舗集客は「投稿」より「接点」へ クリエイティブジャンプが調査

4. 表現上の注意

本調査は、SNSや広告の効果を否定するものではありません。

SNSや広告は、まだ知らない人に届ける「遠距離の接点」として重要です。一方で、再来店や常連化を考えるうえでは、来店中・来店後・店頭・生活動線・ポイントカード・スタッフの声かけなど、より近い接点を設計する必要があります。

クリエイティブジャンプでは、この考え方を「距離マーケティング」と呼んでいます。

参考画像：本調査に関する補足図解

以下の補足図解は、記事内容や媒体の切り口に応じてご活用いただけます。

調査概要

調査名：実店舗の来店・購入のきっかけに関する調査

調査対象：過去3か月以内に実店舗を利用した人

有効回答数：776件

性別：男性46.8%、女性52.7%、どちらでもない0.5%

年代：10代1.8%、20代8.1%、30代29.0%、40代28.7%、50代22.9%、60代8.4%、70代1.0%

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年4月20日～4月27日

調査主体：株式会社クリエイティブジャンプ

※本調査結果の割合は、小数点第2位以下を四捨五入しています。

※複数回答の設問では、回答割合の合計が100%を超える場合があります。

※「来店体験・生活動線は55.3%」は、「初回来店中にすでに思った」21.4%、「来店直後に思った」21.0%、「後日、店の近くを通って思った」12.9%の合計です。

※「約25倍」は、55.3%を2.2%で割った単純比較による参考値です。

会社概要

会社名：株式会社クリエイティブジャンプ

代表者：代表取締役 右大輝

所在地：東京都港区芝4丁目7番6号

事業内容：マーケティング戦略立案、広告運用、SNS運用、Web/LP制作、動画制作、LINE公式アカウント運用支援、各種クリエイティブ制作

URL：https://creativejump.jp/

本件に関するお問い合わせ先

メールアドレス：press@creativejump.jp

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

※本リリースの引用・転載の際は、必ずクレジットをご明記いただきますようお願い申し上げます。

引用元：株式会社クリエイティブジャンプ

URL：https://creativejump.jp/