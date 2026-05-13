京阪神ビルディング株式会社にプレミアム優待倶楽部を導入　株主様との対話強化・株主管理ＤＸの促進へ

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」を、京阪神ビルディング株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：若林 常夫、以下「京阪神ビルディング」) が株主優待制度の新設にあたり、導入いたします。

2026年以降、毎年9月末日の株主名簿に記録または記載された600株以上を保有の株主様を対象といたします。

プレミアム優待倶楽部について

「京阪神ビルディング・プレミアム優待倶楽部」への会員登録を通じて得られる株主データベースを積極的に活用し、株主様との対話の強化を図ると共に、株主様に対し、PR情報・IR情報をタイムリーに配信することで、企業理解の促進とエンゲージメントの向上を目指します。

また、従来は限られた情報に基づいて行われていた株主管理を電子化することで、より効率的かつ戦略的な市場との対話を実現します。

こうした取り組みにより、より多くの皆様に京阪神ビルディングへのご関心をお寄せいただくとともに、長期的にご支援いただける株主様との関係構築を深めていく体制づくりを進めてまいります。

京阪神ビルディングの株主様は、専用のWEBサイト「京阪神ビルディング・プレミアム優待倶楽部」を通して進呈される株主優待ポイントを利用して、厳選されたブランド牛やお米などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」（https://portal.premium-yutaiclub.jp/）にて宿泊チケットや高級ワイン等のより幅広いラインナップの優待品との交換や、ふるさと納税にご利用いただけます。（https://premium-yutaiclub.satori.site/furusato）

【進呈条件】2026年以降、毎年9月末日の株主名簿に記載された600株以上保有する株主様を対象といたします。

【プレミアム優待倶楽部ポイント交換商品】

プレミアム優待倶楽部では、全国各地の銘品・美食・上質なライフスタイルアイテムなど、約5,000種類の厳選された商品ラインアップを取り揃え、ワンランク上の“選ぶ楽しみ”をご提供しています。

※掲載写真は一例です。商品・内容は変更となる場合がございます。

■＜TENTIAL＞BAKUNE Mesh 上下セット（半袖Tシャツ・ショートパンツ） ネイビー Mサイズ

［25,000ポイント］



さらっと軽く、ずっと快適。

BAKUNEシリーズ最軽量モデル誕生。

体温調節の難しい季節の変わり目もぐっすりと。

1日頑張った疲れを癒すメッシュ素材のリカバリーウェア。

まるで着ていないような軽さと、汗をかいてもさらっとした肌触りで、睡眠環境をもっと快適に。

特殊繊維「SELFLAME(R)」を採用。

血行が促進されることで筋肉のコリ等を改善。

寝ている間に体の疲労回復を促し、頑張る体をサポートします。

■＜関とら本店＞とらふぐ料理セット

［50,000ポイント］

お刺身と鍋用にとらふぐちりを詰め合わせました。

とらふぐ料理をご家庭でお楽しみいただけます。

4種計6個 賞味期限：出荷日より冷凍80日

■松阪牛 焼肉用

［50,000ポイント］

芳醇な香りの脂と赤身肉の深い味わいが絡み合います。

内容量／リブロース550g・肩ロース800g

賞味期限：出荷日より冷凍25日

株主様限定の特設ウェブサイト「京阪神ビルディング・プレミアム優待倶楽部」のサイト公開は2026年11月中旬を予定しております。（https://keihanshin.premium-yutaiclub.jp/ ）

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆京阪神ビルディング株式会社

京阪神ビルディング株式会社は、1948年の創立以来、オフィスビル、データセンタービル、ウインズビル（場外勝馬投票券発売所）、商業施設、物流倉庫などの事業用不動産の賃貸事業を展開しています。2023年に策定した長期経営計画のもと、引き続き不動産賃貸事業を中核事業に位置付けつつ、エクイティ投資、海外投資、資産回転型事業などの新規事業に取り組み投資手法を多様化させることで、資本効率の向上と成長の加速を目指しています。事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。

（https://www.keihanshin.co.jp/ ）

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/ ）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/ ）

*1：2024年度の実績 （ プレミアム優待倶楽部プラットフォーム全体の合計交換・取引数 ）

*2：プレミアム優待倶楽部PORTAL 登録商品数

*3：登録株主数、導入企業数は2025 年8月1日時点の数値

■株式会社ウィルズのIR支援事業