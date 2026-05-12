【冷やしてもおいしい】PRESS BUTTER SANDの夏の味わいは“ブルーベリー”爽やかな甘酸っぱさにチーズ香る「バターサンド〈ブルーベリーチーズ〉」

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一）が運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は、夏にぴったりの爽やかな新商品「バターサンド〈ブルーベリーチーズ〉」を2026年6月1日（月）より販売いたします。なお、本商品は「BAKE Membership Program」会員限定で2026年5月15日（金）より先行販売いたします。

【バターサンドの新感覚な冷体験!?】冷蔵庫で冷やしても、冷凍庫で凍らせてもおいしい！

PRESS BUTTER SAND初！オートミールを使ったクッキーで、夏にも軽やかに楽しめるバターサンド

今夏の季節フレーバーとして「バターサンド〈ブルーベリーチーズ〉」が誕生。程よく甘酸っぱいブルーベリーバターキャラメルと、まろやかなコクのチーズバタークリームが織りなす、夏にぴったりの爽やかな味わいです。PRESS BUTTER SANDでは初となる“オートミール”を使ったバタークッキーで、軽やかな口当たりに仕上げました。

そのままお召し上がりいただくことはもちろん、暑い夏には冷蔵庫で冷やしたり、冷凍庫で凍らせるのもおすすめ。全体がキュッと締まって、カリザクッとした普段とはまた違った食感で、夏にふさわしい心ときめく贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

夏にリフレッシュしたい時のご褒美や、帰省の手土産、大切な方へのギフトにもぜひご利用ください。

＜商品開発担当もイチオシの「冷やしてもおいしい」ポイント＞

北海道産クリームチーズのパウダーを入れたチーズバタークリームは、冷やすことで程よく締まるので、まるで“冷やしたニューヨークチーズケーキ”を食べているかのような味わいになります。ブルーベリーバターキャラメルの爽やかな酸味が加わることで「濃厚なのに、夏らしく軽やか」な、夏のご褒美にふさわしい贅沢感をお楽しみいただけます。

（商品開発担当より）

【商品概要】

●バターサンド〈ブルーベリーチーズ〉5個入

程よい甘味と酸味が調和したブルーベリーバターキャラメルと、北海道産クリームチーズとチェダーチーズのパウダーを使用したバタークリームを、オートミール入りの香ばしいバタークッキーでサンドしました。

チーズのコクとまろやかさがブルーベリーの酸味を引き立て、暑い夏でも軽やかにお楽しみいただけます。

・価格 ：1,512円（税込）

・販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 /

「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-blueberry-cheese-5p)」/ 楽天市場 / Yahoo！ショッピング/ Amazon / auPayマーケット / LINEギフト ※一部、取り扱いの無い店舗もございます。

・販売期間：2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

※なくなり次第終了となります。

※JR品川駅改札内「品川臨時2号」（中央改札近く）にて開催するPOP UPでは、2026年5月19日（火）より販売を開始いたします。

「バターサンド〈ブルーベリーチーズ〉」の先行販売について

本商品は、「BAKE Membership Program」の会員限定で、 2026年5月15日（金）より公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」にて先行販売を行います。一足早くお召し上がりいただけるこの機会を、ぜひご利用ください。

■ 先行販売期間 ：2026年5月15日（金）～2026年5月31日（日）

※数量限定・なくなり次第終了となります。

※お届け日の指定が可能です。

「BAKE Membership Program」とは

BAKE INC.が運営する、実店舗と公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」でご利用いただける会員プログラムです。お買い物いただくたびに貯まるポイントは、次回のお買い物からご利用いただけます。さらに、会員様限定の先行販売や特別なセールもご用意し、よりお得にお買い物をお楽しみいただくことができます。

【PRESS BUTTER SANDとは】

「まっすぐ作る、まっすぐ伝わる。」を掲げ、より良い材料を使い、しっかり手間をかけて、これからのお菓子を追求し続ける私たちからの美味しさのギフト。それが、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」です。2017年に東京駅構内に誕生して以降、国内への出店を広げ、全国に店舗を展開。現在では、海外にも店舗を展開するブランドへと成長を遂げました。クッキーは和菓子の「はさみ焼き」の技術で焼き上げる事で余分な油分を抜き、食感と風味のベストバランスを実現。材料もシンプルに、バター本来の風味を生かしたバタークリームとバターキャラメルをサクサクのクッキー生地に挟んだ、2層仕立てに仕上げています。

【会社概要】

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 笠井 英一

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/)」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE(https://bake-jp.com/magazine/)」「CAKE.TOKYO(https://cake.tokyo/)」 の運営

・展開する主要菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」 （https://cheesetart.com）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」 （http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」 （https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 （https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」 （https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」 （https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」 （http://tea-drop.com）