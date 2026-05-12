歴史情緒あふれる丹波篠山で味わう、十割そばとかも鍋。一休庵 にて予約限定「感謝祭コース」が5月18日(月)よりスタート

株式会社ジーライオン

GLION GROUP(ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武)は、同グループが運営する一休庵(イッキュウアン／所在地：兵庫県丹波篠山市)にて2026年5月18日(月)より期間限定で“かも鍋コース”を販売いたします。

丹波篠山の四季を味わう、“蕎麦とかも”の特別コース

豊かな自然と歴史文化が残る丹波篠山。

その地で長年親しまれてきた 一休庵 が、このたび期間限定・予約限定にて「かも鍋コース」を販売いたします。

主役となるのは、一休庵オリジナル出汁で仕立てる“かも鍋”。

鴨の旨みが溶け込んだ出汁に、季節ごとの旬野菜を合わせることで、素材本来の味わいを引き立てます。季節の移ろいを感じながら味わう、今だけのごちそう鍋。

一休庵こだわりの“十割そば”

コースには、一休庵自慢の十割そばをご用意。

一般的な十割そばとは異なり、のど越しの良さと香り高さにこだわった一品です。

そのままざるそばとして楽しむのはもちろん、鍋へくぐらせることで、鴨出汁の旨みとともに異なる味わいもご堪能いただけます。

歴史情緒あふれる丹波篠山の景色とともに、心温まるひとときをお楽しみください。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/ikkyuuan-tamba-sasayama/reserve?_gl=1*84uw4i*_ga*MTY2NTYwNjI2MC4xNzc3ODY1MDA0*_ga_C3SSH1JSTP*czE3NzgzMTQyMDkkbzMkZzAkdDE3NzgzMTQyMDkkajYwJGwwJGgw

「丹波篠山 かも鍋コース ～季節のお野菜とともに鴨を楽しむ～」

【販売開始日】

2026年5月18日(月)～

【料金】

5,500円(税込)

【内容】

・かも鍋(季節のお野菜)

・季節の一品

・ざるそば

・丹波篠山産コシヒカリ

・漬物

※予約限定プラン

丹波篠山一休庵 https://ikkyuuan.jp/(https://ikkyuuan.jp/)

丹波篠山一休庵は、築古の古民家を改装した落ち着いた和空間で、香り高いそば粉を使った十割蕎麦をご提供しております。つなぎを使わず一つひとつ丁寧に仕上げる蕎麦は、のどごしと風味が格別。

観光やドライブの途中のランチにもぴったり。近隣には篠山城跡や城下町などの観光スポットもあり、アクセスも便利です。

住所 ：〒669-2337 兵庫県丹波篠山市山内町78-2

電話番号 : 079-554-1930

駐車場 ：有(15台)

営業時間：AM11:00～16:00(L.O.15:30)

※貸し切りの場合、夜のお時間も承っております。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/