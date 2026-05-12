ナイル株式会社、AI検索対策（LLMO）を基礎から実践までを動画で学べる「LLMOの教科書」をYouTubeで公開！

ナイル株式会社

「ナイルのSEO相談室(https://www.seohacks.net/)」を運営するナイル株式会社は、AI検索対策（LLMO）(https://www.seohacks.net/blog/28244/)を基礎から学べる解説動画「LLMOの教科書」を、YouTubeで公開しました。

YouTubeはこちら :https://youtu.be/fiMEwTOVe-o

「ChatGPT」や「Gemini」をはじめとする生成AIの普及により、ユーザーの検索行動は大きく変化しています。

検索結果の上部に表示される「AIによる概要（AI Overviews）」を見るだけで検索行動が完結する「ゼロクリック検索」が増加し、検索1位のページのクリック率が1年間で約2.5ポイント低下。

これまでのSEO施策だけではサイトへの流入を獲得しづらくなっている状況が生まれつつあるのです。

こうした変化を受けて、「LLMOという言葉は聞いたことがあるが、結局何をすればいいのかわからない」という声が、SEO担当者・Web担当者を中心に増えています。

本動画は、そうした疑問を持つ方に向けて、弊社LLMO推進プロジェクトリーダーの細山武揚(https://www.seohacks.net/company/member/%E7%B4%B0%E5%B1%B1-%E6%AD%A6%E6%8F%9A/)が出演し、LLMOの基礎から実践までを解説したものです。

弊社が以前公開した資料「LLMOの教科書(https://www.seohacks.net/ebook/29677/)」を手元に置いてご覧いただくことで、動画の内容をより体系的に理解できます。

YouTubeはこちらから :https://youtu.be/fiMEwTOVe-o資料ダウンロードはこちらから :https://www.seohacks.net/ebook/29677/

YouTube動画「LLMOの教科書」の主な内容

▼目次

- AIによる検索行動の変化- LLMOとは- LLMOで目指すべき3つの状態- LLMOの効果測定とKPI- まとめ

本動画で特に重要な2つのポイントをご紹介します。

SEOとLLMOを並行して取り組む

生成AIは検索エンジンを経由して情報を収集することが多いため、SEOの土台がしっかりしているほどLLMOでも効果が出やすい傾向があります。

LLMOで目指すべき状態を理解する

2つ目は、LLMOで目指すべき状態を理解することです。

ナイルでは次の3つの状態を目指すことを推奨しています。

- AIから自社が推薦されている状態- AI検索後に求められる情報を提供できている状態- AIが認識しやすいサイトになっている状態

この3つの状態を軸に自社の現状を整理することが、LLMOに取り組む第一歩となります。

動画では、各状態へのアプローチや具体的な施策についても解説していますので、ぜひご覧ください！

YouTubeはこちらから :https://youtu.be/fiMEwTOVe-o資料ダウンロードはこちらから :https://www.seohacks.net/ebook/29677/

そのほか、ナイルがお届けするSEO・LLMOの関連情報について

ナイルでは、自社が生成AIの回答内で推薦・言及されているかを無料で確認できるツール「生成AIブランド言及チェッカー」(https://www.seohacks.net/ebook/29839/)を公開しています。

特定のプロンプトに対して自社がどのように言及されているかを簡単にチェックできますので、ぜひご活用ください。

【完全無料】登録はこちら :https://www.seohacks.net/ebook/29839/

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・オウンドメディア「ナイルのSEO相談室」(https://www.seohacks.net/)

・YouTube「ナイルTV / SEO相談室」(https://www.youtube.com/@NyleTV_Marketing)

・SEO・LLMOニュースのダウンロードはこちら(https://www.seohacks.net/ebook/22661/)



ナイル株式会社について

ナイルが提供するデジタルマーケティング支援サービスについて- SEOコンサルティング(https://www.seohacks.net/service/seo-consulting/)- LLMOコンサルティング(https://www.seohacks.net/service/llmo-consulting/)- 記事制作、コンテンツマーケティング支援(https://www.seohacks.net/service/content-marketing-production/)- 分析、サイト改善支援(https://www.seohacks.net/service/web-site-analysis/)- Web広告支援(https://www.seohacks.net/service/ad-consulting/)- リードナーチャリング支援(https://www.seohacks.net/service/leadnurturing/)- SEO研修サービス(https://www.seohacks.net/service/seo-training/)

事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

設立 ：2007年1月15日

所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ： https://nyle.co.jp(https://nyle.co.jp)