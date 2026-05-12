【Ur.Salon】センターパート専用ヘアアイロン「センタライザー」5月12日発売。テクニックいらずで「朝のスタイリング時間」を最短5分へ。

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開するライフビューティブランド「Ur.Salon（ユアサロン）」は、2026年5月12日より、センターパート専用設計のヘアアイロン「センタライザー」を発売開始いたしました。

挟んで流すだけのシンプル操作で、根元からの自然な立ち上がりと、きれいに整った髪の流れを誰でも再現できる、新発想のスタイリングツールです。

「センターパート」が定番化するメンズ美容トレンドの中で生まれた、専用設計のスタイリングツール

近年、男性の身だしなみに対する意識は年々高まっており、清潔感のある「センターパート」のヘアスタイルは20～30代を中心にメンズの定番として定着してきました。一方で、一般的なヘアアイロンでは「朝、ちゃんとキマらない」「左右でバランスが崩れる」「時間が経つと潰れる」といった声も多く、再現性と持続力に課題が残されていました。

「センタライザー」は、こうした"センターパート特有のスタイリング課題"に応えるため、ブラシ形状と熱の入り方をセンターパート用に再設計した、新発想のヘアアイロンです。

【挟んで流すだけ。"自然な毛流れ"を朝から夕方まで、誰でも再現】

ブラシ形状と熱の入り方をセンターパート専用に最適化し、髪を挟んで軽く流すだけで、根元からの自然な立ち上がりときれいに整った毛流れを作り出します。テクニックに頼らないシンプル操作だから、スタイリングが苦手な方でも同じ仕上がりを再現可能。さらに根元から形を整える設計が割れや潰れを起こりにくくし、仕事中や移動中も朝のシルエットをそのまま保ちます。

【"やりすぎ感ゼロ"の自然な仕上がりで、ビジネスからプライベートまで】

無理に作り込むのではなく、あくまで"自然に整う"仕上がりを重視。根元の立ち上がりと毛流れを整えることで、清潔感のあるナチュラルなセンターパートに仕上がります。やりすぎないからこそ、ビジネスシーンからプライベートまで幅広く対応できる、毎日使える一本です。

【セラミック×マイナスイオン搭載・約280g・海外対応・1年保証】

セラミックコーティングとマイナスイオン機能を搭載し、髪をいたわりながらスタイリング。約280gの軽量設計で扱いやすく、360°回転コード・30分自動OFF・海外電圧対応・日本の安全基準に適合した安心設計（PSE準拠）など、毎日の使いやすさにもこだわりました。さらに、1年間のメーカー保証付き。

製品情報

センタライザー（Ur.Salon）

・カラー：マットブラック

・サイズ：高さ24.1×幅3.0×奥行4.1cm

・重量：約280g

・素材：PET、PC

・仕様：セラミックコーティング／マイナスイオン搭載／360°回転コード／30分自動OFF機能／海外電圧対応／PSE準拠

・発売日：2026年5月12日

・価格：10,099円（税込）

・販売チャネル：

Ur.Salon 公式オンラインストア：https://ursalon.jp/products/ur-cr-bk-rc01

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY84JJSJ

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ursalon/ur-cr-bk-rc01/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/ur-cr-bk-rc01.html

Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1203951382

※商品の価格は変動する可能性があります。

Ur.Salon（ユアサロン）について

「ライフビューティブランド」として、サロン仕様の品質と日常で使える手軽さを両立した美容家電・ケアアイテムを展開する Ur.Salon。プレミアムビューティ ドライヤー01、ジェットモンスターマイクロドライヤー02、フェイシャルブラシ02 などのヘアケア・スキンケア領域に加え、温泉旅館や宿泊施設への導入実績も多数。今回の「センタライザー」発売により、メンズスタイリング領域へとラインアップを拡大します。

関連プレスリリース

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Ur.Salonの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/ursalon_official

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/