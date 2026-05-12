充電式コードレスで場所を選ばず涼しさ続く、コンパクトに折りたためてシーズンオフの収納にも困らない、ラッセルホブス『充電式折りたたみファン』

株式会社大石アンドアソシエイツ

株式会社大石アンドアソシエイツ

発売日：2026年6月12日（金）

製品ページ :https://russellhobbs.jp/product/fc8000

株式会社大石アンドアソシエイツ（東京都渋谷区、代表取締役：大石洋介）は、イギリスの家電ブランド『Russell Hobbs（以下、ラッセルホブス）』から、『充電式折りたたみファン』を全国のお取扱い店、公式オンラインショップにて2026年5月29日より順次発売いたします。

創業以来、当社はラッセルホブスブランドの電気ケトル・電動ミル・エアフライオーブンなど主にキッチン家電を取り扱って参りました。今回、キッチン家電ではないカテゴリ―（HOME）の製品が日本向けに初登場です。

◆市場背景

近年、気候変動の影響により猛暑の夏が続き、家庭や屋外を問わず暑さ対策へのニーズが高まっています。特に、日本国内においては、熱中症対策の重要性が広く認識されており、屋内外で手軽に使用できる冷却機器への関心が高まっています。

また、ライフスタイルの多様化に伴い、在宅ワークや防災意識の向上などが進み、「コードレス」「持ち運び可能」といった家電製品への需要が拡大しています。

さらに、省エネルギー志向の高まりを背景に、エアコンに過度に依存しない補助的な冷却手段として扇風機の価値が見直されており、こうした市場環境の変化を受け、利便性と機動性を兼ね備えた充電式・コードレス・折りたたみ機能の扇風機は幅広いシーンで活躍する製品としてさらに市場拡大が期待されています。

◆販売の狙い

潜在的な顧客ニーズ

・在宅ワーク時は書斎、夜は寝室、休日はリビングと過ごす場所にそれぞれ扇風機が欲しい

・コードあると扇風機の移動が面倒、コードは美観を損なう

かといって、部屋ごとの複数台設置は部屋が狭くなるからやりたくない

・シーズンオフの扇風機の片づけや収納は、実は大きなストレスになっている

上記のニーズに応えるため、充電式コードレスで場所を選ばず涼しさ続く、コンパクトに折りたためてシーズンオフの収納にも困らない、 『充電式折りたたみ扇風機』の開発を進めてきました。

◆製品特長

1．持ち運びラクラク、コードレスですっきり

●コードレスなので、書斎、寝室、リビング、キッチンなどへ持ち運びラクラク

●電源コードがなく、部屋に映えるスタイリッシュデザイン

寝室

寝苦しい熱帯夜にも大活躍

リビング

日中のリビングでも大活躍

キッチン

夏場の暑いキッチンでも大活躍

2．折りたたみで驚きのコンパクト収納

使用後は分解することなくコンパクトに折りたたんで収納が出来ます。また、冬場など使用しない場合、専用のケースに入れて省スペースに収納可能です。

折りたたみ時（約34xD34xH19cm）最大時（約W34xD34x79cm）専用の収納ケース付 シーズンオフの収納に便利です

3.シーンに寄り添う多彩な風モード

●14段階の風量、自然風・おやすみ・ECOなど充実のモード

●在宅ワーク、くつろぎ、就寝などあらゆるシーンで最適な風を

●風量設定は14段階。風量に応じてLEDリングのカラーが変化

4.その他特長

首振り機能

左右自動首振り 60°～120°

上下手動首振り 0°～90°

高さ調節

手動・4段階

580 / 680 / 740 / 800mm

飛び出すスイッチ

浮かび上がる風量調整ダイヤルは、直感的に風量を調整できます。

収納時にコンパクトに収納できるように、電源の入っている時だけ浮かび上がります。

全ての操作はリモコンでも可能専用電源アダプターで充電前面のガードと羽根は分解して洗浄可能前ガードはビスで取り外し可能

自動 入・切タイマー：0.5ｈ～8h（0.5h刻み）

モードの選択が可能（標準・おやすみ・自然風・ECO/エコ・ハイパワー）

お知らせ音 ON/OFF

◆Product Information

発売日：2026年6月12日（金）

製品名：充電式折りたたみファン

型番：FC8000

価格：27,500円（税込）

電源：内蔵リチウムイオン電池 11.1V 4400mAh

消費電力：28W

サイズ：約W34xD34x79cm（最大）、約34xD34xH19cm（折りたたみ時）

重量：約3.6kg

充電：使用時間（目安）：フル充電 約4時間／使用時間 約44時間（風量1設定時）・約12時間（風量7設定時）・約3.5時間（風量14設定時）

材質：ABS樹脂、アルミニウム

付属品：リモコン（コイン型リチウム電池CR2025付属）、電源アダプター、収納袋

生産国：中国

JAN：4560132470950

■大石アンドアソシエイツ

株式会社大石アンドアソシエイツは、人の暮らしが「今よりちょっとハッピーに、今よりちょっと快適になる」をスローガンに1997年に東京で設立された家電と生活雑貨の会社です。

イギリスをはじめ世界数十ヶ国で展開しているグローバル家電ブランドRussell Hobbsの日本総販売代理店として、当時まだ日本では普及していなかった電気ケトルを2000年より販売してきました。また、自社ブランドのCoresは2013年より、コーヒーにこだわる人たちに向けたコーヒープロダクトのブランドとして立ち上げ、コーヒーのプロフェッショナルと共に商品開発を行いコーヒーのプロやコーヒーラバーにも信頼をいただいているブランドに成長してまいりました。

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社大石アンドアソシエイツ

広報担当：前田/萩原 E-mail：press＠oanda.co.jp

Russell Hobbs 公式HP https://russellhobbs.jp/

Russell Hobbs 公式Instagram https://www.instagram.com/russellhobbs_japan