【5/21(木)・22(金)開催】不動産集客の常識が変わる『AI検索時代をどう生き抜くか？新概念「LLMO」の基礎を学ぶ入門セミナー』開催｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、5月21日（木）・22日（金）の2日間、録画配信（ライブ形式）にて、『AI検索時代を生き抜く「LLMO」入門セミナー』を開催いたします。

▼セミナーの申し込みはこちら

申し込む :https://events.zoom.us/ev/Ai8yCaAxdFtgWNGY_RIQolgdS05GETVeGrK0LpvloxwTfLuqbVws~AqClAHBRTgfv1zzgFb6-fO-EyhtVk7GMgFzbVvwEirmMyOvrCbIEvWR_Pg■セミナー概要

Google「AI Overviews」やChatGPTの普及により、従来のSEO（流入数重視）だけでは通用しない「AI検索時代」が到来しました。本セミナーでは、AIに推奨されるための新戦略「LLMO（大規模言語モデル最適化）」の基礎と、明日から実践できる具体策を解説します。

【セミナーの3つのポイント】

１.「検索」から「AIによる推奨」への変化

ユーザー行動が「ホームページを巡回して探す」から「AIの回答から答えを得る」へ移行するなか、ホームページが果たすべき新たな役割（集客の入り口からアクションの出口へ）を定義します。

２.AIに「正しく評価される」ための土台作り

AIが推奨の根拠として利用しやすい「ファクトの定量化（数値化）」や「専門性の明文化」など、ホームページ改修の具体的なポイントを伝授します。

３.不動産会社の現場責任者・HP担当者向けの具体的ステップ

AI回答内でのブランド指名数や掲載率など、新たなKPIの設定方法と、エンジニアへ依頼すべき技術的要件（llms.txt等）を整理して公開します。

※セミナーの内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【こんな方におすすめ】

●LLMOという言葉を聞いたことがあるが、詳しくは知らない方

●AI検索の台頭に漠然とした危機感を持っている現場責任者・ホームページ担当者

●「まずは何から始めるべきか」「不動産業界ではどう生かせるのか」を知りたい方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/786_1_18e2a9043bd89a9e7536ef5409d4b9b8.jpg?v=202605121251 ]

※不動産会社向けのセミナーとなりますので、対象外の方の申し込みは、当社の判断によりセミナー参加をお断りさせていただく場合がございます。

▼セミナーの申し込みはこちら

申し込む :https://events.zoom.us/ev/Ai8yCaAxdFtgWNGY_RIQolgdS05GETVeGrK0LpvloxwTfLuqbVws~AqClAHBRTgfv1zzgFb6-fO-EyhtVk7GMgFzbVvwEirmMyOvrCbIEvWR_Pg■登壇者

株式会社いえらぶGROUP インサイドセールス課 課長 廣口孝太朗

株式会社いえらぶGROUPに新卒で入社後、マーケティング事業部にて「いえらぶCLOUD」の新規導入提案を担当。幅広く営業活動を行い、入社3年で課長へ昇進。現在はインサイドセールス組織の中心として年間800件以上の商談に携わり、営業効率化と成果最大化の仕組みづくりを牽引している。テンプル大学ジャパンキャンパス卒。

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心して住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の配慮を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画マーケティング」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955

メール：pr@ielove-group.jp