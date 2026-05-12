LogStareがInterop26に出展、ついに実現した無人SOCサービスとその運用基盤をデモで解説

株式会社セキュアヴェイル

ITセキュリティの専業企業、株式会社セキュアヴェイル（本社：大阪市北区、代表取締役社長：米今政臣、東証グロース：3042、以下セキュアヴェイル）のグループ会社である株式会社LogStare（読み：ログステア、本社：東京都中央区、代表取締役：米今政臣、以下LogStare）は、2026年6月10日から12日にかけて幕張メッセで開催される国内最大級のインターネットテクノロジーイベント「Interop Tokyo 2026」に出展します。

「無人SOC（Security Operation Center）サービス登場」をテーマに、SOCアナリストの思考プロセスをAI化し、キャパシティ予測やセキュリティリスク分析を自動化するAI-SIEM「LogStare（ログステア）」と、それによってSOCの無人化を実現したセキュアヴェイルの新たなSOCサービス「AI-SOC」を紹介します。

展示会場セミナーは会期初日の6/10（水）15:10から

従来のセキュリティ運用におけるAI活用は、脅威検知をトリガーにその対応を自動化するアプローチが主流でした。しかし実際の現場では対応の要否や優先度を判断する思考が重要であり、それは依然として人に委ねられています。

セキュアヴェイルグループはこの課題に対し、SOCアナリストの思考プロセスそのものをAIに継承するというアプローチを採用しました。

ログ分析によるインサイト提示やアドバイザリを自動で実行するAI-SIEM「LogStare」を開発し、AI-SIEMを運用基盤としてSOCの無人化とコストダウンを実現したのが次世代SOCサービス「AI-SOC」です。

Interopパビリオンでの展示に加え、会期の初日となる6月10日には展示会場内でのセミナー講演も予定しており、いずれにおいてもLogStareの独自ノウハウによるAI-SIEMと、AI-SIEMによって無人化を実現した次世代SOCサービスAI-SOCの実態をデモで具体的に知ることができます。

歴25のSOC事業者として培ったセキュリティ運用ノウハウをAI化した次世代のSOC運用プラットフォームと、それによって実現した無人SOCサービスをInterop Tokyo 2026でぜひご覧ください。

Interop26 LogStare出展概要

https://f2ff.jp/2026/interop/exhibitor/show.php?id=3533&lang=ja(https://f2ff.jp/2026/interop/exhibitor/show.php?id=3533&lang=ja)

LogStare公式Webサイト

https://www.logstare.com/ (https://www.logstare.com/)

株式会社LogStare（ログステア） について

2020年8月に株式会社セキュアヴェイルの出資によって設立。AIによる高精度なログ分析を提供する純国産のマネージド・セキュリティ・プラットフォーム「LogStare」シリーズを開発、販売するソフトウェアメーカー。LogStareはSOC事業者やデータセンター事業者をはじめ、公共文教、民間企業、個人ユーザーなど業種や規模を問わずさまざまなIT環境で利用されており、累積で6400ユーザーを誇ります。

「LogStare」シリーズについて

次世代のマネージド・セキュリティ・プラットフォーム「LogStare」は、2001年の創業時からSOC（Security Operation Center）サービスを提供し続ける親会社、株式会社セキュアヴェイルの監修のもと、LogStareが独自開発する純国産のセキュリティ運用プラットフォームです。ネットワーク監視とログ管理の機能を併せ持ち、クラウドからオンプレミスまであらゆるIT製品を対象にあらゆるログデータ、監視データを一元管理。日々のネットワーク監視、インシデント発生時の原因分析、AIによるログ分析や将来予測を一気通貫で実現することでお客様のIT運用を支援します。

株式会社セキュアヴェイルについて

2001年設立。創業以来ネットワークセキュリティに特化して企業や組織の情報システムの運用をサポートする国内では数少ないITセキュリティ専業企業。企業のシステムセキュリティを確保し、事業運営を安心して継続させるために「安全」で「役立つ」サービスを提供します。

創業期から20年以上提供し続ける統合セキュリティ運用サービス「NetStare」はSOC（Security Operation Center）とNOC（Network Operation Center）双方を提供する業界でも数少ない統合セキュリティ運用サービスです。クライアント企業のネットワーク機器を常時1.1万台以上監視し、1日25億件の膨大なログを収集し、機器故障、通信障害、サイバー攻撃などを24時間365日体制でいち早く発見します。

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

※本プレスリリースの内容に関するお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社LogStare PR担当

TEL : 03-6264-2472 Email: info@logstare.com