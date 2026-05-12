「食を科学し、世界をパワフルに！」をパーパスに掲げるフジ日本株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：曾我 英俊)は、このたび、独自製法で生まれた発酵性食物繊維「イヌリン」を活用したブランド『Inulina(R)(イヌリーナ)』を刷新いたしました。

今後『Inulina(R)』は、腸を起点に、健康を考える次世代腸活ブランドとして、新たな商品開発を本格展開してまいります。リニューアル第一弾商品は2026年6月の発売を予定しています。

※腸活とは食事や生活習慣を通じて腸内環境を意識し、健やかな毎日を目指す取り組みです。





Inulina 新ブランドロゴ









■ブランドコンセプト

「腸からはじまる、しあわせな毎日を一人でも多くの方へ。」

『Inulina(R)』は、腸から健やかなライフスタイルを支える腸活ブランドです。

砂糖事業から始まり、77年にわたり培ってきた糖研究の知見と信頼を背景に、独自製法によって生まれた“腸内発酵100％※”の食物繊維イヌリンを採用。

体の中からしっかり働きかけ、多面的な健康機能を通じて、本物の実感と安心を求める方々の健やかな毎日をサポートします。

※ルミナコイド素材のエネルギー評価(一般社団法人 日本食物繊維学会)









■ブランドロゴについて

新しいブランドロゴには、「やわらかさの中にある芯の強さ」という想いを込めました。

目指したのは、やさしく寄り添いながら、信頼される存在です。

メインカラーの「ワンダーピンク」は、腸からはじまる健康価値を表現。

サブカラーの「ヘルシーグリーン」は、サトウキビ由来イヌリンの自然由来性を象徴し、健康・生命力・ナチュラルさを表しています。

『Inulina(R)』は今後も、腸を起点に、健康を考えるブランドとして、新たな価値を提供してまいります。今後の展開にぜひご期待ください。









■ブランドサイト

ブランドリニューアルに伴い、新たなブランドサイトを2026年6月に公開予定です。

詳細は以下URLにて順次公開してまいります。

URL： https://btoc.fnsugar.co.jp/shop

※現在は公開準備中です。









■会社概要

社名 ： フジ日本株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋兜町6-7

代表者： 代表取締役社長 曾我 英俊

従業員： 70名

資本金： 15億24百万円

URL ： https://www.fuji-nihon.com