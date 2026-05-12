ペット向けライフスタイルアイテムを展開する「ONEKOSAMA OINUSAMA」(運営会社：株式会社スウィートマミー、所在地：東京都港区、代表取締役：鵜澤 光児)は、“1つのオリジナルファンで、マット・キャリーリュック・抱っこ紐まで切り替えて使える”ペット向け暑さ対策シリーズ「空調と、出かける。」を、2026年5月よりフルラインで販売開始いたしました。

シリーズの中核を担う人気商品「空調クールマット」は2026年ニューモデルへと進化。さらに、ユーザーから多数の要望が寄せられていた「洗い替えマット」の単品販売も同時にスタートしています。





「空調と、出かける。」シリーズ





公式サイトページ： https://oneko-sama.com/shop/pages/cool

楽天市場店ページ： https://www.rakuten.co.jp/sweetmommy-home/contents/2026staycool/









■猛暑から大切なうちの子を守る、「空調と、出かける。」シリーズ展開

近年の猛暑により、ペットとの外出にはこれまで以上に暑さ対策が求められています。

一方で、機能性だけでなく、“暮らしに自然に馴染むデザイン性”も重視される市場へと変化しています。

ONEKOSAMA OINUSAMAでは、「空調と、出かける。」をコンセプトに、オリジナル開発の空調ファン1つを、シーンに合わせて複数の商品に付け替えて使えるという、画期的なシリーズ展開を実現しました。

「空調と、出かける。」シリーズのフルラインナップは以下の通り。





・空調クールマット

“敷くだけエアコン”発想から生まれた、ファン送風式のペット用クールマット。ペットカートやキャリー内に熱がこもりやすい夏場の移動を快適にサポートします。





定価税込16,600円

Maxell製モバイルバッテリーオプション付 定価税込18,260円

2026年5月ニューモデルを発売した空調クールマット





・空調ファン付キャリーリュック

定価税込

背負って移動できるキャリーリュックに空調ファンを搭載。移動時の熱こもり対策と快適性を両立しました。





リュック本体のみ 定価税込16,500円

本体＋ファンSET 定価税込22,990円

本体＋ファン＋バッテリーSET 定価税込26,950円

空調ファン付キャリーリュック





・空調ファン付AGSキャリーリュック

AGS機能を搭載し、ペットオーナーの身体への負担軽減にも配慮したモデル。長時間移動にも対応します。





リュック本体のみ 定価税込16,500円

本体＋ファンSET 定価税込22,990円

本体＋ファン＋バッテリーSET 定価税込26,950円

空調ファン付AGSキャリーリュック





・空調ファン付抱っこ紐

ONEKOSAMA OINUSAMAで人気の抱っこ紐シリーズを元に開発。ペットとの密着時に発生しやすい熱こもりを軽減し、抱っこ移動をより快適にサポートします。





抱っこ紐本体のみ 定価税込14,300円

本体＋ファンSET 定価税込20,790円

本体＋ファン＋バッテリーSET 定価税込24,750円

空調ファン付抱っこ紐





さらに、2023年に販売を開始以来ご好評いただき、「空調と、出かける。」シリーズ展開の先駆けとなりました「空調ペット服」シリーズも継続展開。

お散歩・お出かけシーンの暑さ対策を、ウェア・マット・キャリー・抱っこ紐の4軸で網羅する、業界でも類を見ないラインナップが完成しました。









■話題の「空調クールマット」が2026年モデルへ進化

「空調クールマット」は、株式会社スウィートマミーが開発をした“敷くだけエアコン”構造(実用新案登録済)のペット用クールマットです。





(1)“冷たい風”の秘密 ―― 保冷剤内蔵構造

一般的なファン送風アイテムは“常温の風”を送るだけですが、「空調クールマット」はマット内部に日本製の大型保冷剤を内蔵。ファンで取り込んだ外気が、保冷剤で冷やされた経路を通ってからマット全体に届く構造のため、しっかりと冷たい風が出続けます。

この“ファン × 保冷剤”を組み合わせた独自構造こそが、「空調クールマット」と呼ぶゆえんです。





(2)ペットのために設計した、オリジナル空調ファン

シリーズの心臓部となるファンは、ペットの安心安全を最優先に独自設計。





・細ドットメッシュ：肉球や毛が入り込まないよう、目の細かいドット構造を採用

・フィルター2重構造：内部への異物混入を二段階でブロック

・日本の“風の職人”と共同開発：効率的な送風と低騒音を両立





家族の一員であるペットが直接触れるアイテムだからこそ、一般的な人間用ファンの流用ではなく、ペット仕様で一から設計しています。

夏の猛暑は厳しくなる一方で、暑さ対策への関心が高まる中、今年はさらに“毎日使いやすい快適さ”を追求し、ニューモデルの開発に至りました。





(3)2026年モデルのアップデート

夏の猛暑が年々厳しくなる中、今年はさらに“毎日使いやすい快適さ”を追求し、ニューモデルの開発に至りました。





・新たにアルミシートを内蔵 → 日本製大型保冷剤の持続時間が約3.7倍に

・空調ファンも進化 → 持続時間が約2倍に





保冷剤の冷たさをより長く保ち、暑さの厳しい日でも快適に過ごせる仕様へアップデート。

夏のお出かけや通院、旅行、そしてもしもの備えとしても、さまざまなシーンをサポートします。





2026年モデルから内蔵したアルミシート





■ペットオーナーの声から誕生。「洗い替えマット」単品販売を開始

今回新たに発売した「洗い替えマット」は、「空調クールマット」のユーザーから多く寄せられていた、

「洗濯中も使いたい」

「夏場は毎日使うので替えが欲しい」

「清潔に保ちたい」

といった声をもとに誕生しました。

外出先だけでなく自宅でもスポット冷房として、シーンを問わず使用できるアイテムだからこそ気軽に交換・洗濯できるよう、“毎日使う暑さ対策アイテム”としての使いやすさを高めました。

「洗い替えマット」単品は、3色の単品販売限定色を加えた、暮らしに馴染む全5色を展開。

・アイスグレー

・クリームラテ

・ミントブリーズ(単品販売限定色)

・スカイソルベ(単品販売限定色)

・ディープオーシャン(単品販売限定色)

また、マットにはベビー布団にも使われる3Dメッシュ素材を採用。通気性と心地よさにも配慮しています。





ファンやバッテリーを取り外して洗濯機洗い可能

同時に販売を開始した洗い替えマット単品









■商品概要

公式サイトページ： https://oneko-sama.com/shop/pages/cool

楽天市場店ページ： https://www.rakuten.co.jp/sweetmommy-home/contents/2026staycool/









■「ONEKOSAMA OINUSAMA」公式Instagram

https://www.instagram.com/onekosamaofficial/

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■ONEKOSAMA OINUSAMAの取り組み

【すべてのおねこさま、おいぬさまを幸せにしたいプロジェクト】

ONEKOSAMA OINUSAMAではすべてのおねこさま、おいぬさまを幸せにしたい、というミッションを掲げ、自社商品の利益の1％分を動物愛護団体へ寄付する活動を行っております。

「わが子のため」が「あの子のため」にも。お客様と一緒に活動をすることで、多くの方々と一緒に保護おねこさま、保護おいぬさまを支援できる取り組みです。

また、LINEの友だち追加でも気軽に支援が出来ます。友達追加1件ごとにONEKOSAMAから愛護団体へ22円を寄付させていただきます。

皆さまのサポートをお待ちしております。





詳細はこちらから ： https://oneko-sama.com/shop/pages/charity

LINE友だち追加はこちらから： https://page.line.me/520rfwtk









■運営会社「株式会社スウィートマミー」とは

2004年の創業以来、「ママになってもおしゃれでいたい」という想いを大切に、妊娠中から卒乳後まで長く着られる機能性とデザイン性を兼ね備えたオリジナルのマタニティウェアや授乳服、ベビー服を自社で企画・製造・販売しています。

2020年には「ネットショップ大賞」マタニティ部門で金賞を受賞し、これで8年連続の受賞となりました。また、楽天市場店では「ショップ・オブ・ザ・イヤー2020」ベビーマタニティジャンル賞を受賞するなど、業界内でも高い評価を得ています。

さらに2022年からは、マタニティ・ベビー用品で培ったノウハウを活かし、ペット用品や浴衣など新たなジャンルにも展開。おしゃれな全メッシュのペットカートやペット着物といったユニークな商品も開発し、“家族全員が楽しめるブランド”として進化を続けています。





【会社概要】

社名 ： 株式会社スウィートマミー

所在地 ： 東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山9階

代表者 ： 代表取締役 鵜澤 光児

設立 ： 2004年

資本金 ： 1,000万円

本店URL ： https://www.sweet-mommy.com/

代官山店： 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7-10グランドメゾン代官山