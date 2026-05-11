まりなす擁するVEXZ発のVTuberプロダクション「AceeeZ」にえのぐ加入決定！

株式会社VEXZ

株式会社VEXZ（代表取締役社長：原佳祐、本社：東京都港区、以下：VEXZ）は、VEXZがプロデュースするVTuberプロダクション「AceeeZ（エーシーズ）」に、VRアイドル「えのぐ」の三名（鈴木あんず、白藤環、日向奈央）が加入したことをお知らせいたします。

Vuberプロダクション「AceeeZ」

「AceeeZ」は、VEXZがプロデュースする、「全員、切り札。」をキャッチコピーとする新生Vtuberプロダクション。＜音楽×世界観×バーチャル＞をコンセプトに、音楽アーティスト活動を軸にしつつ、その世界観をバーチャルで拡張していくプロダクションです。VEXZの持つノウハウと制作力で、アーティストの魅力を最大限に引き出していきます。

所属アーティスト〈ACE〉：まりなす、LiLYPSE、アイデス、現想少女らぶぱにっ！、プルートイド、スーパー・アブソリュート・デス子。〈JOKER〉：ぶいごま、綺羅星ぺんた、VJ KOO、えのぐ。

■VRアイドル「えのぐ」、えのぐ合同会社より「AceeeZ」へ移籍決定！

「えのぐ」AceeeZへ移籍決定！

「えのぐ」は、「世界一のVRアイドルになる」という目標を掲げて2018年から活動するバーチャルアイドルグループです。活動当初から使用してきた配信スタジオの継続的な利用が困難となったことをきっかけに「えのぐ本人たち」から相談があり、協議を重ねた結果、VEXZへの移籍という方向で決定いたしました。

現在、えのぐ合同会社が保有している権利及び事業につきましては、両社による協議を進めております。公式ファンクラブやDiscordコミュニティなど、えのぐ合同会社が展開している各種サービスにつきましても、5月中に整理をおこない、今後の方針を発表させていただく予定でございます。

なお、えのぐの「プロデュース権」は、えのぐ自身が保持したまま移籍することで合意しております。

◎えのぐ

今後の活動に関する大切なお知らせ：https://www.youtube.com/watch?v=dW5MWRD29XY

■期待の新人も続々デビュー！あのレジェンドもVTuberに…！？

期待の新人も続々デビュー！

先日開催された「VTUBER EXPO2026」で発表された3組も活動を開始。正統派バーチャルアイドルユニット「現想少女らぶぱにっ！」、強烈なキャラクター性を持つ「スーパー・アブソリュート・デス子」、そしてあのDJ KOO氏がバーチャル化した”人KOO生命体”「VJ KOO」。らぶぱにっ、デス子は「AceeeZ」内でも配信に注力したユニットで、日々生配信を実施しています。

◎現想少女らぶぱにっ！

公式X：ht(https://x.com/VGlovepani)tps://x.com/VGlovepani(https://x.com/VGlovepani%E5%85%AC%E5%BC%8FYouTube%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%EF%BC%9Ahttps://www.youtube.com/channel/UCy5aIkRAdFp0Lml3s1ap-pA)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCy5aIkRAdFp0Lml3s1ap-pA

◎スーパー・アブソリュート・デス子

公式X：https://x.com/desuko_super

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCqPx4VmOpL2NVvaZJOngSnA

■「VEXZ（べクス）」とは

株式会社VEXZは、8年間のVTuber運用実績と6年間の興行制作の知見を活かし、バーチャルコンテンツの企画から制作、運用までを一気通貫で手掛けることで、バーチャルならではの表現で新たな感動や熱狂を創出し、バーチャルエンタテインメント事業の最大化を目指す企業です。ダンス＆ボーカルユニット「まりなす」や「LiLYPSE」のプロデュースをはじめ、大型VTuber音楽フェス「Life Like a Live!（通称：えるすりー）」や「Virtual Music Award（通称：ブイアワ）」の主催・制作、VTUBERの体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」の幹事などを務め、VTuber文化の拡張を推進しています。

VEXZ公式X：https://x.com/VEXZ_Inc

VEXZ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@VEXZInc

AceeeZ公式X：https://x.com/AceeeZ_VEXZ