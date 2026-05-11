Wi-Fi as a Service市場規模、シェアレポート、成長要因および主要企業（2025～2035年）
KD Market Insightsは、『Wi-Fi as a Service市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
Wi-Fi as a Service市場：エンタープライズ接続におけるサブスクリプション革命
Wi-Fi as a Service（WaaS）市場は、企業が無線ネットワークに取り組む方法を根本的に変革しており、資本集約型のハードウェア所有モデルから、柔軟なサブスクリプションベースの接続モデルへの移行を促進しています。企業がデジタルトランスフォーメーションを加速し、ハイブリッドワーク環境を採用する中で、WaaSは単なるコスト削減策ではなく、戦略的に不可欠な要素として浮上しています。Wi-Fiインフラを専門プロバイダーへアウトソーシングすることで、企業は予測可能な運用支出（OpEx）モデルを通じて、エンタープライズグレードのハードウェア、クラウド管理プラットフォーム、AI主導の分析機能、および継続的なセキュリティ更新を利用できるようになります。2026年時点で、このダイナミックな市場は、IoTデバイスの普及、スマートビルディングの拡大、そして安全かつスケーラブルな接続性に対する需要の高まりを背景に、急速な成長を遂げています。
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市場規模と成長予測
Wi-Fi as a Service市場は著しいペースで拡大しており、2030年代初頭まで二桁成長が継続すると予測されています。世界のWi-Fiサービス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）15%で成長し、2035年末までに市場規模がさらに310億米ドル増加すると見込まれています。2024年時点の市場規模は70億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348906/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
Wi-Fi as a Service市場は、いくつかの重要な観点から分類することができます。
サービス種類別：
フルマネージドサービス：
プロバイダーがWi-Fi導入のすべての側面を担当し、ハードウェア提供、設置、設定、監視、セキュリティ、保守、ヘルプデスクサポートまでを含みます。このモデルは、大企業や社内ITリソースが限られている組織に好まれています。
部分マネージドサービス：
組織がネットワーク管理の一部を自社で維持し、その他をアウトソーシングする形態です。このハイブリッドアプローチは、既存のIT専門知識を持ちながら、選択的な支援を求める企業に適しています。
サブスクリプション型サービス：
最も急速に成長しているセグメントであり、顧客は月次・四半期・年次などの継続課金を通じてWi-Fiインフラを利用します。このモデルには通常、ハードウェア、ソフトウェアライセンス、ネットワーク構築、セキュリティ機能、リモート監視、技術サポートが包括的に含まれます。特に、中小企業（SMEs）、コワーキングスペース、一時的な導入環境において、限られたITリソースと迅速な展開が求められるため高い魅力を持っています。
Wi-Fi as a Service市場：エンタープライズ接続におけるサブスクリプション革命
Wi-Fi as a Service（WaaS）市場は、企業が無線ネットワークに取り組む方法を根本的に変革しており、資本集約型のハードウェア所有モデルから、柔軟なサブスクリプションベースの接続モデルへの移行を促進しています。企業がデジタルトランスフォーメーションを加速し、ハイブリッドワーク環境を採用する中で、WaaSは単なるコスト削減策ではなく、戦略的に不可欠な要素として浮上しています。Wi-Fiインフラを専門プロバイダーへアウトソーシングすることで、企業は予測可能な運用支出（OpEx）モデルを通じて、エンタープライズグレードのハードウェア、クラウド管理プラットフォーム、AI主導の分析機能、および継続的なセキュリティ更新を利用できるようになります。2026年時点で、このダイナミックな市場は、IoTデバイスの普及、スマートビルディングの拡大、そして安全かつスケーラブルな接続性に対する需要の高まりを背景に、急速な成長を遂げています。
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市場規模と成長予測
Wi-Fi as a Service市場は著しいペースで拡大しており、2030年代初頭まで二桁成長が継続すると予測されています。世界のWi-Fiサービス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）15%で成長し、2035年末までに市場規模がさらに310億米ドル増加すると見込まれています。2024年時点の市場規模は70億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
Wi-Fi as a Service市場は、いくつかの重要な観点から分類することができます。
サービス種類別：
フルマネージドサービス：
プロバイダーがWi-Fi導入のすべての側面を担当し、ハードウェア提供、設置、設定、監視、セキュリティ、保守、ヘルプデスクサポートまでを含みます。このモデルは、大企業や社内ITリソースが限られている組織に好まれています。
部分マネージドサービス：
組織がネットワーク管理の一部を自社で維持し、その他をアウトソーシングする形態です。このハイブリッドアプローチは、既存のIT専門知識を持ちながら、選択的な支援を求める企業に適しています。
サブスクリプション型サービス：
最も急速に成長しているセグメントであり、顧客は月次・四半期・年次などの継続課金を通じてWi-Fiインフラを利用します。このモデルには通常、ハードウェア、ソフトウェアライセンス、ネットワーク構築、セキュリティ機能、リモート監視、技術サポートが包括的に含まれます。特に、中小企業（SMEs）、コワーキングスペース、一時的な導入環境において、限られたITリソースと迅速な展開が求められるため高い魅力を持っています。