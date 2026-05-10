【NEW OPEN】2026年6月21日、那須塩原に圧倒的スケールを誇るレジデンスリゾート『ヴィラ楓倉 -KAGURA-』がグランドオープン！

株式会社ふじやコージープレイス

栃木県・那須塩原にて「四季味亭ふじや」「離れの宿 楓音」「紅葉 KUREHA」を運営する株式会社ふじやコージープレイス（栃木県／那須塩原）は、2026年6月21日（日）、新たなラグジュアリーヴィラ『ヴィラ楓倉 -KAGURA-』をグランドオープンいたします。

『ヴィラ楓倉 -KAGURA-』は、那須塩原の豊かな森と静寂に抱かれた、1日わずか2組限定の完全プライベートヴィラ。

約485平方メートル もの圧倒的な広さを誇る空間に、源泉掛け流しの温泉、洗練された設え、美食、そして深い癒やしを凝縮した、“贅沢のその先”を愉しむ新たな滞在施設です。

中庭を囲むように設計された開放感あふれる空間は、外界の喧騒を忘れさせ、まるで別荘に滞在するかのような心地よさ。滞在そのものが旅の目的となる、上質を知る大人のための離宮が誕生いたします。

初夏の気配漂う上塩原（那須塩原）の地に2026年6月21日（日）、限定2棟のラグジュアリーヴィラ『楓倉-KAGURA-』がオープンいたします。すでに特設サイトにて先行予約を開始しております。

『ヴィラ楓倉 -KAGURA-』予約サイト https://www.villa-kagura.com/(https://www.villa-kagura.com/)

広大な敷地にわずか２棟のラグジュアリーステイ『ヴィラ楓倉-KGAURA-』

～贅沢のその先を愉しむ『ヴィラ楓倉 -KAGURA-』の魅力～

◎1日2組限定、静寂と贅を堪能する圧巻スケールのレジデンスヴィラ

◎ビルトインガレージを備えた完全防音のプライベート空間

◎お食事は朝夕お部屋でこだわりの和会席をご用意

◎源泉掛け流し温泉＆癒やしのウェルネス空間 （全天候型温泉プール／岩盤浴）

◎“籠もる”贅沢に遊ぶ自由度の高いヴィラステイ

中庭のプライベート温泉プールを望むリビングは光あふれる佇まい

■究極のプライベート・サンクチュアリ

『ヴィラ楓倉』が追い求めたのは、単なる“滞在”のための場所ではなく、心と身体が深く満たされていくための私邸。 時間に追われる日常からそっと解き放たれ、静寂と安らぎに身をゆだねる、贅沢な余白のひとときをお届けします。

誰にも邪魔されることのない、自分たちだけの場所を私邸のステイタスで堪能する“サンクチュアリ”な時間。 好きなときに、好きなだけ、好きなスタイルで湯と戯れる--。

温泉に満たされ、深く呼吸を整え、感性までも解きほぐしていく、まさに私邸ならではのラグジュアリー。ここには、これまでの温泉旅館やヴィラの概念を超える、上質なくつろぎと新たな贅沢が息づいています。

リビングからガラス越しに愛車がご覧いただけるショールーム仕様ですオーダーメイド家具でコーディネートされた室内室内のどこにいても開放感が感じられる空間設計

■選ばれし２組のゲストを迎える、至高の隠れ家

那須塩原の豊かな自然に抱かれるように佇む『ヴィラ楓倉』。この地に誕生するのは、わずか2棟のみという贅沢な設えです。一棟あたり485平方メートル （約147坪）を誇る圧倒的なスケール感。

さらに、完全防音仕様によって守られたプライベート空間は、喧騒とは無縁の静寂を叶え、限られたゲストだけに許された特別な時間を演出します。それはまるで、一流の邸宅に滞在するかのような、究極のラグジュアリーレジデンス。

空間の中心には、温泉プールをたたえたコートヤード。それを囲むようにリビング、ダイニング、寝室を配した設計は、海外のラグジュアリーリゾートを彷彿とさせる優雅なレイアウトです。お部屋のどこにいても自然の気配を感じられる開放感と静寂を両立した空間設計で、リビングからはガラス越しにショールームのように愛車をご覧いただけます。

那須塩原温泉の源泉を掛け流しで愉しめるプライベート浴場

■名湯を心ゆくまで愉しむ、“独泉”という至福

お部屋には、1200年もの歴史を誇る名湯・那須塩原温泉を、源泉掛け流しで愉しめる専用温泉をご用意。誰にも気兼ねすることなく、好きな時間に、好きなだけ湯に身を委ねる--。それはまさに、自分だけの湯を嗜む“独泉”という、至福の贅沢です。やわらかな湯に包まれながら、四季折々に表情を変える那須の自然を感じるひととき。静寂のなかで深く呼吸を整え、心まで解きほぐされていくような癒やしをご堪能いただけます。

さらに館内には、お好みの温度に調整できる岩盤浴兼サウナも完備。ロウリュによる心地よい蒸気と熱が全身を包み込み、深いリラクゼーションへと誘います。

温泉、サウナ、静寂、そして自然--。心身を深くととのえ、那須塩原の大地とひとつになるような、上質なウェルネスステイをお愉しみください。

ご夕食は栃木県プレミアム牛のしゃぶしゃぶまたは、BBQをお部屋でゆったりお楽しみください

■旅館のおもてなしに磨かれた、美食という歓び

『ヴィラ楓倉』では、プライベートな空間だからこそ叶う、自由で贅沢な食体験をご用意しておりまる。お料理は、姉妹館にて長年培われてきたおもてなしの精神と料理人の技、美意識を継承。那須の肥沃な大地と清らかな水が育んだ旬の地場食材を中心に、四季折々の滋味を映し出す特別会席をご用意いたします。

一皿ごとに丁寧な手仕事が息づく料理は、素材本来の美しさと味わいを繊細に引き立てた晴れやかな邸宅の晩餐。お料理に合わせるワインや和酒は、お好みの一本をお持ち込みいただくことも可能です。

ホテルの洗練と温泉旅館のぬくもり、その双方を兼ね備えたハイエンドなプライベート空間で、五感を満たす至福のガストロノミー体験をご堪能ください。

上塩原の自然を望む足湯ブース席テイクアウトで焼きたてパンも提供

■旅の余韻を深める、もうひとつの癒やしの舞台

同じ敷地内には、足湯を備えた足湯カフェ＆ベーカリー『茶房いろは』も同時オープン。滞在の合間にふらりと立ち寄り、心ほどける時間をお愉しみいただける、もうひとつの憩いの空間です。カフェでは、那須の豊かな恵みを活かしたランチメニューをはじめ、季節ごとに表情を変えるオリジナルスイーツをご用意。『ヴィラ楓倉』ご宿泊のお客様はもちろん、姉妹館をご利用のお客様にも自由にお立ち寄りいただけます。

少し早めに到着した午後のひとときも。チェックアウト後、名残惜しさにひたる静かな時間も--。

この場所では、目的地に“着く”ことだけではなく、ここで過ごすすべての時間そのものが旅の歓び。滞在の前後までも優雅に包み込む、“贅沢の続きを味わう場所”として、心ゆくまでお過ごしください。

愛するワンちゃんと一緒に特別な時間をお過ごしください（写真はイメージです）

■愛する家族と寄り添う、ドッグフレンドリーという贅沢

『ヴィラ楓倉』では、全２棟のうち一棟を、中小型犬とともにご滞在いただけるドッグフレンドリー仕様としてご用意しております。旅先でも離れることなく、愛する“もうひとりの家族”と寄り添いながら過ごす時間をお愉しみください。ヴィラ内には、オーナー様と愛犬がともに快適にお過ごしいただけるよう、随所にリードフックを設置。さらに、壁やクロスなどの内装にも、ワンちゃんに配慮した安心感のある素材を採用し、大切な家族にとってもストレスフリーな空間設計を追求しました。

広々としたプライベート空間のなか、温泉旅館やホテルでは味わえない、“暮らすように寛ぐ滞在”をご体感ください。

「ペットと泊まる」のではなく、“かけがえのない家族として、ともに旅をする”。その歓びを、より深く、より上質に叶えるためのドッグフレンドリー・ヴィラです。

・・・【那須塩原の自然と静寂に抱かれる、新たなラグジュアリーへの旅へ】・・・

『ヴィラ楓倉 -KAGURA-』が誕生する上塩原エリアは、清流・箒川や四季折々の自然美に恵まれた、那須塩原でも特に静かなロケーションです。

春の新緑、夏の涼風、秋の紅葉、冬の雪景色--。

移ろう景色とともに、都会では味わえない“深い余白”の時間をお愉しみいただけます。

株式会社ふじやコージープレイスがこれまで培ってきた“おもてなし”の哲学を継承しながら、さらにその先の滞在価値を追求した『ヴィラ楓倉 -KAGURA-』。

人生を満たす、新たな那須塩原ステイの幕開けです。

『ヴィラ楓倉 -KAGURA-』予約サイト https://www.villa-kagura.com/(https://www.villa-kagura.com/)

■施設概要

【施設名】ヴィラ楓倉 -KAGURA-

【開業日】2026年6月21日（日）

【所在地】〒329-2922 栃木県那須塩原市上塩原604-4（旧 華の湯 跡地）

【客室数】全2棟（1日2組限定）

【特徴】源泉掛け流し温泉／プライベートヴィラ／岩盤浴・サウナ設備／中庭設計

【お問い合わせ】070-9116-1212（10:00～16:00）

URL：https://www.villa-kagura.com/

ご予約：https://reserve.489ban.net/client/villa-kagura/0/plan

【足湯カフェ＆ベーカリー 茶房いろは】

【所在地】〒329-2923 栃木県那須塩原市上塩原603（旧 華の湯 跡地）

【営業時間】10:00 - 16:00（L.O. 15:30）

【定休日】水曜日

【お問い合わせ】070-9432-2353（10:00～16:00）

URL：https://shiobara-iroha.com/