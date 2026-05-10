提出日 (2026年05月08)、SDKI Analytics（本社：渋谷区、東京都）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次の場所で入手できます： https://www.sdki.jp/reports/power-mosfet-device-market/590642241 調査結果発表日： 2026年05月08 調査者: SDKI Analytics 調査範囲： 当社のアナリストは 600市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。調査対象となったプレーヤーの規模はさまざまでしました。 調査場所: 北米 (米国およびカナダ)、ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、アジア太平洋地域 (日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他のヨーロッパ)、および中東とアフリカ (イスラエル、GCC 、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ) 調査方法： 現地調査 200 件、インターネット調査 400 件 調査期間： 2026年2月 - 2026年3月 重要なポイント： この調査には、成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含む、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)の市場動態調査が含まれています。さらに、この調査では、市場の主要なプレーヤーの詳細な競争分析が分析されました。市場調査には、市場の分割と地域分析（日本とグローバル）も含まれます。 市場スナップショット SDKI Analyticsの分析調査分析によると、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)規模は2025年に約78.2億米ドルと記録され、2035年までに市場の収益は約142.2億米ドルに達すると予測されています。 さらに、市場は予測期間中に約6.4% の CAGR で成長する態勢が整っています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるPower MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)の調査分析によると、電気自動車や再生可能エネルギー分野におけるエネルギー効率の高いシステムへの需要拡大に伴い、同市場は大幅な成長が見込まれています。これらのデバイスは、電力損失の低減とスイッチング効率の向上に貢献します。 また、各国政府もクリーンエネルギーの導入を積極的に支援しています。国際エネルギー機関（IEA）の調査報告書によれば、2023年における世界の再生可能電力設備容量の新規導入量は約507GWに達し、2022年と比較して50%近く増加しました。こうした市場の拡大に伴い、太陽光発電用インバーターやEVシステムにおいて、MOSFETのような高効率なパワーエレクトロニクス部品への需要が高まっています。 しかし、当社のPower MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)に関する現状分析および予測によれば、同市場は製造プロセスの複雑さや熱管理に関する課題の影響を受けています。パワーMOSFETデバイスの製造には高度な素材や精密な加工技術が求められるため、製造コストが増大し、価格感度の高い市場への普及が制限される要因となっています。さらに、高出力アプリケーションへの組み込みにおいては、熱損失の発生に伴う信頼性の確保も課題として挙げられます。

最新ニュース

当社の調査によると、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)の企業では最近ほとんど開発が行われていないことがわかりました。 これらは: • 2026年3月 - Wolfspeedは、世界初となる商用提供可能な10,000Vシリコンカーバイド（SiC）パワーMOSFETを発表しました。この新しい10kV MOSFETは、電力変換効率およびシステムの耐久性を向上させるよう設計されています。主なターゲットアプリケーションとして、電力グリッドの近代化、産業分野の電化、およびAIデータセンターなどが挙げられます。 • 2024年2月 - Mitsubishi Electric Corporationは、業務用携帯型無線機向けの新型6.5WシリコンRF高出力MOSFET（RD06LUS2）のサンプル提供を開始すると発表しました。本デバイスは、3.6Vのリチウムイオン電池を使用しつつ6.5Wの出力を実現することで、通信距離の拡大に貢献します。

市場セグメンテーション

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当社のPower MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)調査では、市場をタイプ別に基づいて、低電圧（100V未満）、中電圧（100―600V）、高電圧（600V以上）に分割されています。中でも低電圧（100V未満）セグメントは、予測期間中に40%の市場シェアを獲得し、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)を牽引すると見込まれています。このセグメントは、その高速スイッチング特性と低い導通損失という利点から、車載エレクトロニクス、バッテリー管理システム、さらには民生用機器に至るまで、幅広い分野で活用されています。こうした傾向を裏付けるものとして、IEA（国際エネルギー機関）の調査レポートでも、2024年における世界のEV販売台数が約17百万台に達したことが指摘されており、これに伴い低電圧パワー半導体部品への需要が高まっています。

地域概要

アジア太平洋地域は、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)において約40%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）7.5%という最速のペースで成長する主導的な市場になると予測されています。この成長を牽引しているのは、急速な産業化、電気自動車（EV）の普及、そして再生可能エネルギーの拡大です。当社の詳細な市場分析によれば、2023年における世界の再生可能エネルギー設備容量の新規導入分のうち、アジア太平洋地域がその60%近くを占めており、これに伴い高効率なパワー半導体デバイスへの需要が高まっています。 日本は、エネルギー効率の向上および高度なエレクトロニクス製造に重点を置いていることから、Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)において堅調な成長を示すと見込まれています。同国は現在、EVおよびパワーエレクトロニクス分野における技術革新への投資に注力しています。環境エネルギー政策研究所（ISEP）の調査報告書によると、2024年における日本の総発電量に占める再生可能エネルギーの割合は27%に達しており、こうした動向がMOSFETのような高効率な電力制御部品への需要を後押ししています。

Power MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のPower MOSFET Device Market(パワーMOSFETデバイス市場)で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Texas Instruments • Infineon Technologies AG • STMicroelectronics • NXP Semiconductors • Analog Devices これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Toshiba Electronic Devices & Storage Corp. • Rohm Semiconductor • Mitsubishi Electric • Fuji Electric • Hitachi Power Semiconductor Device Ltd.

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会社概要：

SDKI Inc.の目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細市場レポートの提供と、顧客ビジネスの最大限の成長と成功実現に重点を置いています。当社のマーケット・リサーチアナリストは、様々な業界・市場分野で豊富な実務経験を有しています。 連絡先情報 お問い合わせフォーム：https://www.sdki.jp/contact/ 電話番号：+81 50 50509337（9:00～18:00、土日祝日を除く） URL：https://www.sdki.jp/

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