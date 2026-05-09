ＩＲＯ公認国際救助犬試験　１日目終了

NPO法人 救助犬訓練士協会

２０２６年５月８日（金）、八ヶ岳国際救助犬育成センターにおいて、ＩＲＯ公認国際救助犬試験の１日目が開催された（大会会長：江渡聡徳衆議院議員・元防衛大臣）。

今回の大会に合わせ、審査員は韓国及びチェコから来日した。また、本試験おいては、韓国、台湾及びタイから未来の審査員である研修生も来日している。

服従は２ペア同時に行う



救助犬の健康チェックの観点から、受付に合わせて、すべての受験犬は獣医師によるメディカルチェックを受けた（協力：川畑健獣医師）。

川畑獣医師によるメディカルチェック

受験ペアは３日間で捜索作業と服従作業を行う。

B段階（上級）の捜索活動も一部行われ、規定し従い、３人の要救助者役を探す捜索に挑戦した。審査員より、被害想定の説明があり、それぞれのペアは、気象条件、被害想定などから捜索プランを計画し、その捜索プランに従い捜索活動を行う。

捜索活動を終えた、受験ペアは審査員より、それぞれの課題を含め講評を受けていた。

被害想定を審査員より説明を受けている講評を受けるペア

詳しくは ＮＰＯ法人救助犬訓練士協会まで

https://rdta.or.jp/