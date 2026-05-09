もっと気軽に推し活を！コラボカフェ「ORBcafe」の新スタイル店舗、テイクアウト＆グッズ特化型で「渋谷サクラステージ」に5月15日グランドオープン

株式会社ORB

株式会社ORB（所在地：東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル6階 代表：中山誠）は、渋谷の新たなランドマーク「Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）」のSHIBUYA SIDE 2Fに、テイクアウトドリンクと限定グッズに特化した新コンセプト店舗「ORBcafe 渋谷サクラステージ店」を2026年5月15日（金）にグランドオープンいたします。なお、5月9日（土）よりプレオープンを実施いたします。

■ 「もっと気軽に、推しの世界へ」新スタイル店舗誕生の背景

日頃より多くのお客様にご愛顧いただいているコラボカフェ「ORBcafe」。

これまで私たちは、作品の世界観にどっぷりと浸れる「着座型」のカフェスタイルを中心に展開してまいりました。

しかし、「もっと気軽に、日常の中で大好きな作品の世界を楽しみたい！」というお客様の熱いお声にお応えするため、この度、お買い物の合間やお仕事帰りなど、日常のスキマ時間にもサクッと立ち寄れる全く新しいコンセプトの店舗をオープンする運びとなりました。

■ テイクアウトドリンク＆限定グッズに特化！スキマ時間で楽しむ「新しいORBcafe」

「ORBcafe 渋谷サクラステージ店」は、従来の着座型カフェとは異なり、【テイクアウトドリンク＆限定グッズ】の販売に特化したポップアップストア型の店舗です。

こだわりのコラボドリンクを片手に、ここでしか手に入らない限定グッズをじっくり選ぶ……。

新しいドキドキとワクワクが詰まった空間で、これまでにない「ORBcafe」の楽しみ方をご提供いたします。

■ 第一弾コラボタイトルは近日発表！今後の渋谷展開にもご注目

記念すべき第一弾となる注目のコラボレーションタイトルや、販売グッズの詳細につきましては、公式X（旧Twitter）および公式サイトにて近日中に発表予定です。

また、今後は本店舗に加え、オープン予定の「渋谷公園通り店（着座型）」とともに、様々な角度から渋谷の街を「ORBcafe」が熱く盛り上げてまいります。皆様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

■ 店舗概要

店舗名：ORBcafe 渋谷サクラステージ店

グランドオープン日： 2026年5月15日（金）

プレオープン日： 2026年5月9日（土）

※プレオープン期間中も、グッズ、ドリンクを販売予定です。（一部営業形態が異なる場合がございます）

所在地： 東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 2F

営業時間： 10:00 ～ 21:00

公式サイト：https://orb-cafe.com/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/ORB_cafe

【ORBcafeについて】

「ORBcafe」は、株式会社ORBが運営する、アニメ・ゲームなど多彩なコンテンツとのコラボレーションを実現するイートイン＆エンターテインメントスペースです。

作品の世界観を店内装飾・フード・ドリンクを通して再現し、ファンの皆様にワクワクとドキドキのひとときをお届けいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社ORB

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル6階

代表取締役：中山誠

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社ORB

E-mail：info@o-r-b-corp.com