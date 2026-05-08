締め切り迫る！【応募締切5月16日】2050年の未来を描くハッカソン参加者募集　～受賞チームは第40回人工知能学会全国大会（JSAI2026）特設ステージでプレゼンの機会～

ナイアガラ開発2050ハッカソン

【開催趣旨】

2050年を見据えた地域の社会課題をテーマにしたハッカソンを開催します。

少子高齢化、過疎化、環境、エネルギー問題--2050年の地域社会が直面する課題や新たな価値の創造など幅広いテーマで、起業家、学生・エンジニア・クリエーターなどに広く呼びかけ、作品を募集します。

提出物はスライド（10枚以内）と簡単な動くデモ。AI・ノーコードツールの活用も自由です。身近な暮らしの便利ツールから、新たなビジネスモデル、社会インフラの提言、未来のエンタメ・ゲーム・アートまで、ジャンルは問いません。すでに開発済みの作品の出品も歓迎します。専門知識は不問、「こんなのあったらいいな」という想いからのスタートで構いません。従来型のハッカソンとは異なり、すでに出来上がった作品をプレゼンして頂きます。

受賞チームには、国内最大級のAIイベント特設ステージでのプレゼン機会

本ハッカソン最大の特長は、受賞チームが第40回人工知能学会全国大会（JSAI2026）特設会場ステージに立てることです。JSAI2026は2026年6月8日～12日、Gメッセ高崎（群馬県）にて開催予定で、全国からAI研究者・エンジニア・企業関係者など約5,000人が集結する国内最大級のAIイベントです。

受賞チームは6月9日（火）、Gメッセ高崎特設会場にて、AI専門家の前でプレゼンし、グランプリが決定します。スタートアップを目指す方、自らのアイデアや技術を広く発信したい方にとって、またとない舞台です。

【開催概要】

・応募締切 5月16日（土）

ホームページフォームから申し込む※定員超過の場合は書類審査

・ハッカソン本選 5月23日（土）

13:00～18:00本選会場交流サロン「GITY」（群馬県前橋市千代田町2丁目2-11）

・グランプリ決定 6月9日（火）Gメッセ高崎

・参加資格

参加無料：個人（1名）または3名以下のチーム、企業・団体単位での参加も可対象学生・若手社会人・エンジニア・デザイナー・地域に関心のある市民などテーマ2050年の地域課題をテクノロジーと共創で解決するアイデア・試作をお持ちの方

・特典

賞金グランプリ3万円、優秀賞1万円

特設ステージのプレゼンチャンス

【参加申し込み】

2050ハッカソン公式Webサイトよりお申し込みください。

https://2050hackathon.com/

主催・後援

主催： 一般社団法人コード・フォー・グンマ

https://www.code4gunma.org/

後援： 一般社団法人人工知能学会全国大会（JSAI2026）

https://www.ai-gakkai.or.jp/jsai2026/

本リリースに関するお問い合わせ：

一般社団法人コード・フォー・グンマ 広報担当（ナイアガラ開発）

info@code4gunma.org