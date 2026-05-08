バイテック業務活用ウェビナー｜『ChatGPT Codexで作る、伝わるプレゼン資料の作り方』

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、2026年5月15日(金)に、バイテック副業向けウェビナー「ChatGPT Codexで作る、伝わるプレゼン資料の作り方」をオンラインにて開催いたします。



生成AIで資料を作る際、「NotebookLMだと日本語がうまく出力されない」「Claudeだと見た目が整いにくく上限も気になる」といった悩みを抱える方は少なくありません。本ウェビナーでは、ChatGPT Codexを活用し、伝わるプレゼン資料を生成する方法から、Canvaを使って細部を仕上げる方法まで扱います。登壇するのは、AI業務効率化のプロとして活動するバイテック業務効率化講師の池田さんです。生成AIで日本語も構成も整ったスライドを作りたい方が、資料作成の流れを再現し、業務や発信に活かせる状態を目指します。



生成AIに資料を作ってもらうときに

「NotebookLMだと日本語がうまく出力されない…」

「Claudeだとちょっとカッコ悪いしすぐ上限来ちゃう…」 と思っているあなたへ。



今回のウェビナーでは、ChatGPT Codexを活用して、 伝わるプレゼン資料を作る方法を解説します

2026年5月15日(金)21:00～

『ChatGPT Codexで作る、伝わるプレゼン資料の作り方』

今回はバイテック業務効率化講師 池田さんが登壇

NotebookLMやClaudeの"もう一歩"をCodexで解決する方法を、AI業務効率化のプロ 池田講師に解説いただきます。

📚この講座で学べること

当日参加者限定特典

- ChatGPT Codexを使ってプレゼン資料を生成する方法- 自然で違和感のない日本語スライドを作れるようになる- (+α)Canvaを使って細部を仕上げる方法が理解できる

Codexでプレゼン資料を作るための実践プロンプトを、当日参加者限定で配布します。

※配布内容は当日ご案内します。



スプレッドシートを活用して、“1枚ずつ作る”から“まとめて作る”へ進化させましょう📊

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/51_1_efb8acb68f82fa51bfe003282527975f.jpg?v=202605091151 ]