【北海道・洞爺湖】ザ・ウィンザーホテル洞爺、自然と静寂に抱かれ、心と身体を解き放つ。24時間利用可能な滞在価値を高める本格フィットネスジムを新設

明海グループ株式会社

北海道・洞爺湖の絶景を望む「ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG」（北海道虻田郡洞爺湖町）は、2026年5月中旬、ホテル館内に新たなフィットネスジムを開設いたします。

洞爺湖と内浦湾を望む壮大な自然環境の中で、心身を整える“ウェルネス”という新たな滞在価値を提案する本施設は、宿泊者限定24時間いつでもご利用可能。ご宿泊のお客様は滞在中無料でご利用いただけます。

本格的なトレーニング機能とリゾートの快適性を兼ね備えた本ジムは、日常から解き放たれた時間の中で、自分自身と向き合う上質なひとときを提供。ラグジュアリーリゾートとしての体験価値を一層高めてまいります。

■ フィットネスジム開設の背景

近年、旅先においても健康維持やコンディショニングを重視する“ウェルネストラベル”のニーズが高まっています。当ホテルではこれまでも、北海道・洞爺湖の雄大な自然景観と静寂な環境を活かした滞在体験を提供してまいりましたが、このたび新たにフィットネスジムを新設することで、「心身を整える滞在」という新たな付加価値の創出を目指します。

■ 新フィットネスジムの魅力と特徴

１. プロユースの本格的なトレーニング設備（MATRIX社製マシン導入）

世界的なフィットネスブランド「MATRIX」の最新有酸素マシンを完備。また、フリーウェイトエリアには大型ミラーを設置し、自身のフォームを確認しながら集中してトレーニングに取り組めます。

２. 多彩なトレーニングを可能にする「TRX」とストレッチエリア

ファンクショナルトレーニングの代表格である「TRX」用の金物を天井に設置。さらに、十分な広さを確保した「ストレッチ・フリーエリア」を設け、ヨガや自重トレーニングなど、お客様一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な活用が可能です。

３. 洗練されたライティング設計 間接照明を効果的に配した設計により、夜間でもリラックスしながらも集中力を高められる環境を整えました。

◼️ 施設概要

24時間利用可能なフィットネスジム新設 :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/blog/fitnessgym/整える、贅沢。鍛える、非日常。自然と静寂に抱かれ、心と身体を解き放つ。

・オープン予定日：2026年5月15日（金）予定

・利用時間：24時間利用可能

・利用料金：ご宿泊のお客様は滞在中無料

◼️主な設備◼️

・有酸素マシンエリア：

トレッドミル、クロストレーナー

・フリーウェイトエリア：

ダンベル、アジャスタブルベンチ

・フリーエリア：

TRXサスペンショントレーナー

ストレッチスペース

■ ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

instagram ： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/