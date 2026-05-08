Laiqa、ニューシングル「DOG」5月16日配信リリース

株式会社SCENE'S RECORD

Laiqa（ライカ）が、ニューシングル「DOG」を5月16日(土)にデジタルリリースすることを発表した。

「愛でるより、愛したい」と歌う今作は、単なる愛犬歌にとどまらず、嘘やあざとさが溢れる世界から「本当の自分」を連れ出すための自己肯定の物語でもある。

身近な存在である「犬」の無垢な姿を通じ、現代人が忘れかけている「愛し方」の本質を問い直す一曲だ。

犬が持つ無垢な愛は、実は私たち人間の中にも等しく宿っているのだという力強いメッセージを、軽快なビートと共に提示している。

サウンドプロデュースには、Kota Matsukawa、Ryuju Tanoue、Koki Furukawaの3名が参加。Laiqaが紡ぐ繊細なメロディを、現代的かつ有機的なアレンジで構築し、楽曲の持つ奥行きを最大限に引き出した。

また、リリース直後の5月23日(土)には、青山「月見ル君想フ」にて単独公演ライブの開催も決定している。

■ Laiqaコメント

いつも通り犬たちと共に生活をしている中で、ふとDOGを逆さにするとGODになることに気づき、これは何か歌にしたい！と思っていました。曲自体、アイデアが出た時からはすごくスムーズに進んでくれたんですが、制作を進めていく中で、犬の中に確かにいる神様がわたしたち人間の中にも同じように存在しているんだなとひしひし感じました。

愛を持って生きることは決して難しいことじゃなくて、本来とてもシンプルなものだと思います。

いつまでも無邪気さを忘れずに生きましょう

■ミュージッククレジット

Words, Music: Laiqa

Arrangement & Sound Produce: Kota Matsukawa,Ryuju Tanoue,Koki Furukawa

Mix & Mastering Engineer by Kota Matsukawa

■ リリース情報

発売日 2026年5月16日(土)

アーティスト Laiqa

タイトル DOG

形態 デジタルシングル

配信URL https://linkco.re/Zn6RZUvm

■ ライブ情報

Laiqa Live「THE MOON at NOON」

公演日時 2026年5月23日(土) 開場 12:00 / 開演 13:00

会場 青山 月見ル君想フ（東京都港区南青山4-9-1 B1F）

チケット 前売り 4,500円（税込）／当日ドリンク代別途700円

来場特典 オリジナルZINE

チケット販売 https://livepocket.jp/e/hu-8k

■ アーティストプロフィール

Laiqa（ライカ）

2005年10月30日生まれ、東京出身。高校時代、不安や孤独の中で自分の居場所を見失い、「心の中にだけは新しい世界をつくりたい」と感じたことから音楽にのめり込み始めた。

2025年11月26日 1st Single「良い方に運命が」をリリースし活動をスタート。

2026年3月11日 2nd Single「246」を配信リリース。

■ SNS / リンク

YouTube https://www.youtube.com/@laiqa1030

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