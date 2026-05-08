ロサンゼルス・ハリウッドに97戸のアフォーダブルハウス誕生

MDNI Group LLC

Lexington Ave

開発場所：ロサンゼルス、カリフォルニア

建物の種類：アフォーダブルハウス

カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッド地区。世界中から人々が夢を求めて集まるこの街に、手頃な価格で質の高い暮らしを実現する住宅プロジェクトが完成しました。その名は「レキシントン・アパートメント」。

住所はLexington Ave。開発許認可取得から資金調達・ローン手配を経て、無事にプロジェクトを完了させることができました。

ハリウッドという立地の魅力

プロジェクトの舞台となったハリウッドは、単なる観光地にとどまらない多面的な魅力を持つエリアです。ウォーク・オブ・フェイムやチャイニーズ・シアター、ドルビー・シアターといった世界的なランドマークが徒歩圏内に広がる一方、ストリートアートやビンテージショップ、LGBTQ+フレンドリーな文化が根付いた、生き生きとしたローカルコミュニティも存在しています。

夢を追う10～20代の若者が多く集まり、ルームシェア文化も定着しているこの街は、手頃な価格の住宅ニーズが特に高いエリアのひとつです。

エンターテインメント産業の中心地としてだけでなく、スタートアップやテクノロジー分野でも成長が著しく、ビジネスと住環境が自然に共存するこの地域の需要に正面から応えるプロジェクトとなりました。

プロジェクト概要――97戸、多様な間取り構成

レキシントン・アパートメントは、歴史あるハリウッド・フォーエバー墓地のわずか2ブロック北に位置する5階建て・総97ユニットの100％アフォーダブルハウスです。

間取りの構成は以下の通りです。

スタジオ：25室

1ベッドルーム：53室

2ベッドルーム：18室

3ベッドルーム：1室

敷地面積15,000sf、建設面積48,681sfというスケールのなかで、単身者からファミリーまで幅広い世帯が暮らせる住環境を整えました。

ロサンゼルス市長の行政指令1に基づき、住宅密度を高めるためのインセンティブを最大限に活用した設計を採用し、地域の住宅供給課題への解決策として広く注目を集めました。

デザイン――街に溶け込む建築美

建物のデザインは、住宅街における人間的なスケール感を大切にしたものです。通りに面したファサードは凹んだバルコニーによって3つのブロックに分割され、視覚的な奥行きとリズムが生まれています。レキシントン通りに向かう切妻屋根と、それを90度回転させた切妻屋根の組み合わせが建築的な複雑さを演出し、色彩の変化を伴うダイナミックな窓パターンが建物全体に豊かな表情を与えました。

機能面では、居心地の良いロビーラウンジ、1階の中庭、各居住階に設置されたランドリー設備など、日常の暮らしを豊かにするアメニティを充実させました。利便性と居住快適性を高い次元で両立したプロジェクトとなっています。

MDNI GROUPについて

本プロジェクトを手がけたMDNI GROUPは、ロサンゼルスを拠点とする不動産開発会社です。グループ総資産1億ドル、完了済みプロジェクト数1,500件以上、現在建設中のユニット数600以上、総エンタイトルユニット数4,000以上という豊富な実績を誇ります。

MDNIの強みは大きく3つあります。まず、プロジェクトの大半がLAエリアに集中しており、地域市場への深い理解と地元企業との豊富なリレーションを持っている点です。ユダヤ系ネットワークを活用することで、日系企業だけではアクセスが難しい物件へのアプローチも可能にしています。次に、グループ内にゼネコン機能を有しているため、コストや工期の管理を外部発注と比べて有利に進められる点です。

そして、ディベロッパーとしての自己保有物件を別担保として提供することで、融資条件や実行確度を高められる高い資金調達能力も大きな特長です。

まとめ

ロサンゼルス屈指の活気あるエリアで、地域社会への貢献と投資リターンの両立を実現したアフォーダブルハウスプロジェクト。

MDNIでは今後もこうした社会的意義の高い不動産開発に取り組んでまいります。類似プロジェクトへのご参加や詳細についてのお問い合わせは、お気軽にMDNIまでご連絡ください。

お問い合わせ先

MDNI GROUP

12925 RIVERSIDE DR, STE 302, SHERMAN OAKS, CA, 91423

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